Nvidia GeForce RTX 5060 ve 5050 dizüstü ekran kartları doğrulandı

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Tam Boyutta Gör Nvidia'nın merakla beklenen RTX 5090, 5080 ve 5070 modellerinin ardından giriş ve orta seviye ekran kartları için bekleyiş halen sürüyor. Geçtiğimiz saatlerde ise VideoCardz, RTX 5060 ve 5050 mobil sürümlerini doğrulayan bazı bilgiler paylaştı. Uyumlu dizüstüler çok yakında geliyor.

RTX 5060 ve 5050 mobil geliyor

Paylaşılan bilgilere göre RTX 5060 ve 5050 mobil ekran kartları, Razer, Lenovo ve LG gibi üreticilerin ürün sayfalarında görünmeye başladı. Bunlar arasından Razer Blade 16 (2025) RTX 5060 mobil seçeneği ile listelenirken, LG Tayvan ise, yeni LG gram AI serisinde "GeForce RTX 5050" ifadesini kullandı. Daha sonra yapılan düzenlemeyle bu ifade belirsiz bir "8 GB NVIDIA ekran kartı" tanımına çevrilmiş olsa da, orijinal açıklama, RTX 5050 mobil sürümünü açıkça doğruluyor.

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Son olarak bir diğer bilgi ise Lenovo'nun resmi YouTube kanalında paylaştığı bir açılış videosundan geldi. Yenilenmiş Lenovo IdeaPad Pro 5 16" (2025) modeline ait videonun açıklamasında, cihazın "135 W güç çıkışına sahip RTX 5050 ekran kartı" ile opsiyonel olarak sunulacağı belirtilmiş. Üstelik video halen yayında ve açıklama henüz değiştirilmedi.

Tam Boyutta Gör Tüm bu sızıntılar, Nvidia'nın giriş seviyesi "Blackwell" ekran kartları için lansman tarihinin yaklaştığını doğruluyor. Ayrıca VideoCardz'a göre RTX 5050 Mobile'ın tahmini TDP değeri 65 W seviyesinde olacak. Bu da onu orta segment dizüstü bilgisayarlarda güçlü ama verimli bir seçenek haline getiriyor.

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