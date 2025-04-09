Nvidia GeForce RTX 5060 ve 5050 dizüstü ekran kartları doğrulandı

RTX 5060 ve 5050 mobil geliyor
Paylaşılan bilgilere göre RTX 5060 ve 5050 mobil ekran kartları, Razer, Lenovo ve LG gibi üreticilerin ürün sayfalarında görünmeye başladı. Bunlar arasından Razer Blade 16 (2025) RTX 5060 mobil seçeneği ile listelenirken, LG Tayvan ise, yeni LG gram AI serisinde "GeForce RTX 5050" ifadesini kullandı. Daha sonra yapılan düzenlemeyle bu ifade belirsiz bir "8 GB NVIDIA ekran kartı" tanımına çevrilmiş olsa da, orijinal açıklama, RTX 5050 mobil sürümünü açıkça doğruluyor.
Son olarak bir diğer bilgi ise Lenovo'nun resmi YouTube kanalında paylaştığı bir açılış videosundan geldi. Yenilenmiş Lenovo IdeaPad Pro 5 16" (2025) modeline ait videonun açıklamasında, cihazın "135 W güç çıkışına sahip RTX 5050 ekran kartı" ile opsiyonel olarak sunulacağı belirtilmiş. Üstelik video halen yayında ve açıklama henüz değiştirilmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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