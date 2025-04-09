Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce RTX 5060 ve 5050 dizüstü ekran kartları doğrulandı

    Nvidia'nın merakla beklenen RTX 5060 serisi için geri sayım resmen başladı. Serinin masaüstü modellerinden hemen önce, RTX 5060 ve 5050 mobil sürümleri doğrulandı. İşte detaylar...
    Nvidia GeForce RTX 5060 ve 5050 dizüstü ekran kartları doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın merakla beklenen RTX 5090, 5080 ve 5070 modellerinin ardından giriş ve orta seviye ekran kartları için bekleyiş halen sürüyor. Geçtiğimiz saatlerde ise VideoCardz, RTX 5060 ve 5050 mobil sürümlerini doğrulayan bazı bilgiler paylaştı. Uyumlu dizüstüler çok yakında geliyor.

    RTX 5060 ve 5050 mobil geliyor

    Paylaşılan bilgilere göre RTX 5060 ve 5050 mobil ekran kartları, Razer, Lenovo ve LG gibi üreticilerin ürün sayfalarında görünmeye başladı. Bunlar arasından Razer Blade 16 (2025) RTX 5060 mobil seçeneği ile listelenirken, LG Tayvan ise, yeni LG gram AI serisinde "GeForce RTX 5050" ifadesini kullandı. Daha sonra yapılan düzenlemeyle bu ifade belirsiz bir "8 GB NVIDIA ekran kartı" tanımına çevrilmiş olsa da, orijinal açıklama, RTX 5050 mobil sürümünü açıkça doğruluyor.

    Son olarak bir diğer bilgi ise Lenovo'nun resmi YouTube kanalında paylaştığı bir açılış videosundan geldi. Yenilenmiş Lenovo IdeaPad Pro 5 16" (2025) modeline ait videonun açıklamasında, cihazın "135 W güç çıkışına sahip RTX 5050 ekran kartı" ile opsiyonel olarak sunulacağı belirtilmiş. Üstelik video halen yayında ve açıklama henüz değiştirilmedi.

    Nvidia GeForce RTX 5060 ve 5050 dizüstü ekran kartları doğrulandı Tam Boyutta Gör
    Tüm bu sızıntılar, Nvidia'nın giriş seviyesi "Blackwell" ekran kartları için lansman tarihinin yaklaştığını doğruluyor. Ayrıca VideoCardz'a göre RTX 5050 Mobile'ın tahmini TDP değeri 65 W seviyesinde olacak. Bu da onu orta segment dizüstü bilgisayarlarda güçlü ama verimli bir seçenek haline getiriyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    M
    moffaka 4 saat önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kanister valfi arıza belirtileri fiat egea"nın en çok tutulan modeli hangisi blister ne demek buda peygamber mi samuray isimleri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3
    Acer Aspire 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum