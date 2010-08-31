GeForce GTX 460'ların en çılgını: 900MHz GPU hızıyla Colorful iGame 460

Point of View firmasının en hızlı GeForce GTX 460 heyecanı kısa sürecek gibi görünüyor. Firmanın 855MHz GPU hızına sahip olan GeForce GTX 460 TGT BEAST modeline rakip Çin'den geliyor. CeBIT 2010 fuarında gösterdiği GeForce GTX 480 "kutusu" ile Mart ayında gündemden düşmeyen Colorful, GeForce GTX 460 iGame modeliyle iddialı geliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği özel tasarımlı ekran kartı 900MHz GPU hızı ile sınıfının en hızlısı unvanını almaya hazırlanıyor.

Üzerinde iki adet fan, iki adet Alüminyum blok ve bu blokları birbirine bağlayan dört adet Bakır ısı borusuna sahip olan ekran kartı, 6+1 fazlı güç tasarımı, yüksek stabilite için proadlizer kapasitör ve donanımsal voltaj okuma noktalarına sahip olan Colorful GeForce GTX 460 iGame, 900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, kaslı görünümüyle dikkat çekiyor.

Colorful GeForce GTX 460 iGame modelinin iddiasını daha net görebilmek adına, referans tasarımlı GeForce GTX 460 modelinin 3+1 fazlı güç tasarımına ve 675/1350/3600 MHz GPU, paralel işlemci ve bellek saat hızlarına sahip olduğunu hatırlamakta fayda var. Asya pazarlarında Eylül ayı ile birlikte satışa sunulması beklenen özel tasarımlı yeni "canavarın" hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

http://www.pcpop.com/doc/0/570/570884_all.shtml