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GeForce GTX 460'ların en çılgını: 900MHz GPU hızıyla Colorful iGame 460

GeForce GTX 460'ların en hızlısı Çin'den geliyor. İşte Colorful firmasının 900MHz GPU hızına sahip iGame 460 modeli.
8 yıl
9,1b
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85
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 460'ların en çılgını: 900MHz GPU hızıyla Colorful iGame 460
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Point of View firmasının en hızlı GeForce GTX 460 heyecanı kısa sürecek gibi görünüyor. Firmanın 855MHz GPU hızına sahip olan GeForce GTX 460 TGT BEAST modeline rakip Çin'den geliyor. CeBIT 2010 fuarında gösterdiği GeForce GTX 480 "kutusu" ile Mart ayında gündemden düşmeyen Colorful, GeForce GTX 460 iGame modeliyle iddialı geliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF104 GPU'sunun güç verdiği özel tasarımlı ekran kartı 900MHz GPU hızı ile sınıfının en hızlısı unvanını almaya hazırlanıyor.

Üzerinde iki adet fan, iki adet Alüminyum blok ve bu blokları birbirine bağlayan dört adet Bakır ısı borusuna sahip olan ekran kartı, 6+1 fazlı güç tasarımı, yüksek stabilite için proadlizer kapasitör ve donanımsal voltaj okuma noktalarına sahip olan Colorful GeForce GTX 460 iGame, 900MHz GPU, 1800MHz paralel işlemci ve 4200MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 336x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan kart, kaslı görünümüyle dikkat çekiyor.

Colorful GeForce GTX 460 iGame modelinin iddiasını daha net görebilmek adına, referans tasarımlı GeForce GTX 460 modelinin 3+1 fazlı güç tasarımına ve 675/1350/3600 MHz GPU, paralel işlemci ve bellek saat hızlarına sahip olduğunu hatırlamakta fayda var. Asya pazarlarında Eylül ayı ile birlikte satışa sunulması beklenen özel tasarımlı yeni "canavarın" hangi fiyat seviyesinden satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.

GeForce GTX 460'ların en çılgını: 900MHz GPU hızıyla Colorful iGame 460
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GeForce GTX 460'ların en çılgını: 900MHz GPU hızıyla Colorful iGame 460
Tam Boyutta Gör

GeForce GTX 460'ların en çılgını: 900MHz GPU hızıyla Colorful iGame 460
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http://www.pcpop.com/doc/0/570/570884_all.shtml Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
yaw ati denen firma iflas etmis gecenlerde iflasini acikladi amd satin aldi atinin neyini metediyolar anlamadim gitti
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musAKka 8 yıl

DH Misafiri

yaw ati denen firma iflas etmis gecenlerde iflasini acikladi amd satin aldi atinin neyini metediyolar anlamadim gitti


ATI'nin iflasını açıkladığı resmi yazı linki alabilir miyiz?


Konuyla ilgili bir bilginiz yok belli ki. Biraz araştırma yaparsanız doğru bilgiye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
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hapocod 8 yıl

DH Misafiri

yaw ati denen firma iflas etmis gecenlerde iflasini acikladi amd satin aldi atinin neyini metediyolar anlamadim gitti


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X-FI 8 yıl
ha gigabyte yada MSI alıp 900mhz yapmışın ha bu kartı almışın ne fark var tek fark ödeyeceğin para bu karta daha çoktur ama gigabytela msia azdır :)
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LAVMAN 8 yıl
X-FI

ha gigabyte yada MSI alıp 900mhz yapmışın ha bu kartı almışın ne fark var tek fark ödeyeceğin para bu karta daha çoktur ama gigabytela msia azdır :)


su var voltaj verilen kartlar 1 sene icinde tek tek patlayacak(gpu v ile cpu aynı degil illa patlıyor 3kart ustunde denedim kesindir
) ama bu patlamayacak akabinde voltaj verenler garantiden yeni kartı alınca gtx560 filan artık neyse o zaman bunu alanların ustunde performansla takılacaklar
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CyberDiamond 8 yıl
900 MHz de ne kadar watt güç tüketiyor merak ediyorum doğurusu. Neredeyse 5970 kadar güç çekeceği kesin. Peki watt/performans değeri.
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sfrr 8 yıl
elektrik faturası onemli degil,otomatik odeme talimatı vermistim,her ay ne kadar gelirse gelsin,maasdan kessinler :P
Fermi,fark yaratır :D
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zalman_1 8 yıl
gerçekten şahane birşey olmuş çok karizma duruyor subaru gibi :D soğutmasına lafım yok çok ciddi duruyor yani bu kart ısınmaz arkadaşlar yapacakları soğutma işte böyle olmalı testleri bekliyoruz
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zalman_2 8 yıl
vayyyyyyyyyyyy anasını azım acık kaldı tek kelime ile


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ceycey11 8 yıl
güzel kart olmuş
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ensaronline 8 yıl
Tasarım çok güzel. Şıklık olarak söylemiyorum. Şıklığı bikenara bırakın gerçekten iyi soğutma.
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ENIGMA 8 yıl
gpu baya buyukmus =)..kart tasarimi harika..fakat ucuk bir fiyatla cıkacagi icin cokta heves etmemek lazim...referans tasarim alip iyi bir sogutucu takip oc edecez yine =))...
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LAVMAN 8 yıl
işin ilginc yanı daha dun 360tl ye satılan inno standart gtx460 ile aralarında max 3-4 fps fark olur 2 side max ocde iken

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OverClocK1ng 8 yıl
Oww yeeah man oww yeee. :D Hakikaten çok güzel kart olmuş.
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uNequAL 8 yıl
Bunun soğutma mekanizması ayrı satılırmı acaba?
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