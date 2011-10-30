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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeForce GTX 560 Ti için en farklı çözüm Colorful'dan geliyor

7 yıl
28,3b
1
24
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 560 Ti için en farklı çözüm Colorful'dan geliyor
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Özel tasarımlı ekran kartlarıyla zaman zaman gündeme gelen Asya merkezli donanım üreticisi Colorful, Nvidia'nın GeForce GTX 560 Ti modelini temel alan en güçlü ekran kartını hazırlıyor.  GF114 grafik yongasının kullanıldığı yeni model, baskılı devre tasarımı, yüksek kaliteli komponentleri, özelleştirilmiş güç ünitesi ve farklılaşan bazı özellikleriyle sınıfındaki en dikkat çekici model olmaya aday gibi görünüyor. GTX 560 Ti iGame olarak isimlendirilen ekran kartı, baskılı devre uzunluğu olarak, GF110 grafik yongasını kullanan GeForce GTX 570 ve GTX 580 modelleriyle benzer bir yapı sergiliyor. 
GeForce GTX 560 Ti için en farklı çözüm Colorful'dan geliyor
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Baskılı devrenin ekstra uzun kısmının yeni güç tasarımı için kullanıldığını görüyoruz. İki bloğa ayrılmış 4'er fazlı yapı ile toplamda 8 fazlı güç tasarımı ile desteklenen ekran kartında, güç tasarımı aynı zamanda yüksek kaliteli boğumlar ve sürücü-MOSFET'ler ile desteklenmiş durumda. Üzerinde 300 Watt güç sağlayabilen üç adet 6-pin güç konnektörüne yer verilen kartta, rekor kırmak isteyen profesyonel hız aşırtmacılar için donanımsal voltaj okuma noktalarına da yer veriliyor. Saat hızları hakkında henüz net bir bilginin olmadığı ancak fabrika çıkışı arttırılmış saat hızlarıyla geleceği ifade edilen ekran kartı, ayrı EPROM çip üzerinde fazladan VGA BIOS ile geliyor ve fiziksel buton ile BIOS'lar arasında geçiş yapılmasına olanak tanıyor. Samsung tarafından üretilen 0.4ns erişim süreli GDDR5 bellek yongalarının kullanıldığı kartın yüksek hız aşırtma başarımı sergileyeceği belirtiliyor.
GeForce GTX 560 Ti için en farklı çözüm Colorful'dan geliyor
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Colorful GTX 560 Ti iGame'de dikkat çeken iki ilginç özellik daha bulunuyor. Bu özelliklerden ilki kart üzerindeki mini PCIe slotu. Henüz ne amaçlı kullanılacağı bilinmiyor ancak Galaxy'nin bazı ekran kartlarında olduğu gibi WHDI teknolojisi ile kablosuz görüntü aktarımı için kullanılabileceği üzerinde duruluyor. Diğer özellik ise kartın arka kısmında karşımıza çıkıyor. SO-DIMM bellek slotuna benzeyen ek fonksiyonun ne amaçla kullanılacağını şu an için kestirmek bir hayli zor olsa da Colorful'un ilginç bir şeyler planladığı söylenebilir. Bu özel kartın güçlü olduğu diğer bir konu ise soğutma zira soğutucu üzerinde iki katman olarak düzenlenen 10 adet ısı borusuna ve çok sayıda alüminyum yaprağa yer veriliyor. 80mm veya daha büyük çapta iki fanın eş zamnku kullanımına olanak tanıyabileceği belirtilen soğutucunun, kartın hız aşırtma odaklı yeteneklerine katkı sağladığı ifade ediliyor. 
Colorful GTX 560 Ti iGame'in çıkış tarihi ve fiyatı şu an için bilinmiyor.
GeForce GTX 560 Ti için en farklı çözüm Colorful'dan geliyor
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pegasus1881 7 yıl en beğenilen
guzel deneysel calısmalar ama tr ye gelmez boyle kartlar
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bocekgrafik 7 yıl
HoLY.oNE

en ozeli asus directu2 beyler colorful molorful sokmez bize
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Kardeş sen kasa olarak buzdolabı mı kullanıyon. Aynı karttan bende de vardı ama kasam HAF 942 olduğu halde 30°C'nin altına indiğini hiç bilmiyorum.
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Poyri 7 yıl

bocekgrafik
HoLY.oNE
en ozeli asus directu2 beyler colorful molorful sokmez bize
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Kardeş sen kasa olan buzdolabı mı kullanıyon. Aynı karttan bende de vardı ama kasam HAF 942 olduğu halde 30°C'nin altına indiğini hiç bilmiyorum.

Arkadas kapi cam acip evde montla geziyor herhalde. Normal kullanimda oda 22-24 derece falan olur nerdeyse oda sicakliginda calisiyir karti
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HoLY.oNE 7 yıl bocekgrafik
bocekgrafik

HoLY.oNE

en ozeli asus directu2 beyler colorful molorful sokmez bize
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Kardeş sen kasa olarak buzdolabı mı kullanıyon. Aynı karttan bende de vardı ama kasam HAF 942 olduğu halde 30°C'nin altına indiğini hiç bilmiyorum.

hocam 21derece oda sıcaklıgı,kasa olarak aopen nagas var ön tarafta 12cm içeri üfleyen bir fan ve arkasında 12cm egzos fan var..başkada fan yok..ancak kasanın üstü,önü,yanı tamamen difizörlü yani hava alıyor belki bundandır..ama boşta böyle soguk çalışıyor yani..cpuda da stok fan var..oyunlarda dahi sesini duymuyorum %34ün üstüne pek çıkmıyor ağır oyunlar haricinde..kullandığım çöz 1920-1080..




Arkadas kapi cam acip evde montla geziyor herhalde. Normal kullanimda oda 22-24 derece falan olur nerdeyse oda sicakliginda calisiyir karti


yok hocam olur mu oyle şey
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setek01 7 yıl
3*6 pin? ASUS GTX560 TI TOP ed. Başka kart yoktur. Neden? Teknik servisi çizgidir.
Garantisi 3 yıldır. Soğutması da güç tüketimi de fabrika çıkışı 900 MHZ hız aşırtması da yeterlidir. Bir diğeri Gibabyte GTX560 TI Windforce2X'tir. Eğer Arena ise 36 aydır. 900 mhz'dir yeterlidir. Özel zevklerini tatmin etmek isteyenlere göre bir kart ama hiçbir distribitör TR'ye getirmez. Gelecek olduktan sonra Gigabyte SOC gelirdi diyeceğim onun yerine de aynı fiyata GTX570 ref modeller daha iyi alternatif. GF114'e 3 değil 5 tane de güç girişi verseniz oldukça başarılı hatta bana göre bırakın HD6950'yi bazı oyunlarda özellikle Battlefield serisi için HD6970 ile eşdeğer olmakla birlikte asla GF110 gücüne erişemez. Bugün HD5870 gibi GT480'de erozyona uğramış olsaydı bazılarına göre
GTX560 TI OC olunca aynı olduğu kabul edilsede benim ilk tercihim GTX480 olurdu.
Çünkü tasarım itibariyle tam anlamında fermi mimarisine sahip olan GF100 ve GF110'dur. GTX460 GF104 ve GTX560 gf114 biraz daha minyatür fermi gibidir bana.
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thepunisherWZ 7 yıl
Görüntüler ağzı sulandıracak cinsten.
Ama Türkiye pazarında göremeyeceğimizden dolayı bana müsade.
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aqresv 7 yıl
devrimdoga
So-dimm e ram takarak daha fazla ram isteyenlere çözüm bulmuş gibi görünüyor.Eğer gtx 570 den iyiyse neden adı gtx560ti onu anlamadım :D.Ama dehşet bir kart geliyor...

560 ti oldugundan olabilir mi? :)
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bilalMW 7 yıl
Sofistike kartlar bunlar tabi ama bizim edinmemiz...
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HoLY.oNE 7 yıl
en ozeli asus directu2 beyler colorful molorful sokmez bize


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Fear Dot Com 7 yıl
RAM girişimi o :S
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Chris Brown 7 yıl
Bu kart TR ye gelmez , gelsede 570 fiyatını bile geçer. SÖylenildiği gibi hızaşırtmacılar alır sadece diye düşünüyorum
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alpa07 7 yıl
Adamlar iyi kasmış kendini
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turbo-powwer 7 yıl
Güzel ürün. GTX 560 Ti nin fiyatını ucuzlatsınlarda SLI lar çoğalsın
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mertekin 7 yıl
GTX560 zamanın 8800GTsi gibi oldu.Çıkmadık çeşidi kalmadı.Hemde yine güzel f/p ürünü olmayı başardı.
Ama bu kart baya tuzlu olacak anlaşılan.
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MyCoDeR 7 yıl
bocekgrafik
Çok fazla ekstrası yok bence. Asus ve MSI 560tilerde de 7 tane faz var. Belleklerin gecikme süreleriyle birlikte, maksimum % 5lik bi fark yapar.
youtube.com/... msi.com/...
8+1 FAzlı olan modeli bile var msi gtx 560 ti hawk.
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6Clas 7 yıl
Zaten yeni gtx560ti lerin çıkacağını tahmin ettim o yüzden şimdilik kasa almayı düşünüyorum.
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Chembond 7 yıl
Bence PCI E slotu üzerinden ram-hdd olarak kullanılabilecek o ek giriş
Gddr ile normal ddr ramlerin beraber çalışacağını sanmıyorum.
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bocekgrafik 7 yıl
Çok fazla ekstrası yok bence. Asus ve MSI 560ti'lerde de 7 tane faz var. Belleklerin gecikme süreleriyle birlikte, maksimum % 5'lik bi fark yapar.
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Red 7 yıl
adamlar bu kadar kasıyor ama nvidianın partner listesinde adları geçmiyordu.nasıl iş bu
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devrimdoga 7 yıl
So-dimm e ram takarak daha fazla ram isteyenlere çözüm bulmuş gibi görünüyor.Eğer gtx 570 den iyiyse neden adı gtx560ti onu anlamadım :D.Ama dehşet bir kart geliyor...
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tiger cage 7 yıl
gtx 560 ti ve 3 adet 6 pinli güç konnektörü ilginç ...
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