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Gearbest Türkiye yılbaşı indirimleri başladı

Gearbest Türkiye sayfasında yılbaşına özel indirim fırsatları başlıyor. Ünlü markaların ürünlerinde büyük indirimler, yüzde 50 indirim fırsatları ve aksesuar hediye fırsatları sunuluyor.
1 yıl
4b
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12
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Gearbest Türkiye yılbaşı indirimleri başladı
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Gearbest Türkiye sayfasında yılbaşına özel indirim fırsatları başladı. Ünlü markaların ürünlerinde büyük indirimler, yüzde 50 indirim fırsatları ve bileklik, drone gibi ürün alanlara yanında uyumlu aksesuar hediye edilecek. Bugün saat 12.00 ve 21.00'dan itibaren kampanya sayfasındaki ürünlerde yüzde 50 indirim uygulanacak.

Gearbest Türkiye Yılbaşı Fırsatları Sayfası

Gearbest Türkiye sayfasından yapacağınız alışverişlerde BKM Express ödeme yönteimini kullanabilirsiniz. Bu sayede Türkiye’de bir siteden alışveriş yapıyormuş gibi güvenle ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

Donanımhaber'e ziyaretçilerine 5 üründe özel indirim 

Yılbaşı kampanyalarından bağımsız olarak aşağıdaki ürünleri Donanımhaber ziyaretçilerine özel indirim koduyla uygun fiyata satın alabilirsiniz. Paylaşılan linkteki ürünü renk, ebat vs değişikliği yapmadan doğrudan sepete eklemek ve alışveriş sepeti kısmında indirim kodunu uygulamak yeterli oluyor. Her ürün için ayrı ayrı sepetlerde indirim kodlarını ayrı olarak yazmak gerekiyor. İndirim kodları stoklarla sınırlıdır. Stoklar dolmuşsa eğer bir hata mesajı alacaksınız.

  • Xiaomi 70 Minutes Smart Wi-Fi Car DVR

Ürün linki İndirim Kodu: FRMDH001 İndirimli Fiyatı: 27.99 dolar

  • Xiaomi Yeelight Sensörlü Gece Lambası

Ürün linki İndirim Kodu: FRMDH002 İndirimli Fiyatı: 8.99 dolar

  • Xiaomi Araç içi hızlı şarj aleti
Ürün linki İndirim Kodu: FRMDH003 İndirimli Fiyatı: 5.99 dolar
  • Xiaomi akıllı termos
Ürün linki İndirim Kodu: FRMDH004 İndirimli Fiyatı: 28.99 dolar 
  • Araç içi kamera
Ürün linki İndirim Kodu: FRMDH005 İndirimli Fiyatı: 34.99 dolar 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Araxes 1 yıl en beğenilen
Yalan dolan
Yanıtla +35
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ilker_1907 1 yıl
aylardır notebook pro takip ediyorum bir kuruş aşağı indiğini görmedim ama maşallah her kampanya listesinin en başında
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kkartaln 1 yıl
Hikayeden indirim..
Yanıtla +14
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1 Avatar
YuRtCaN 1 yıl
Xiaomi akıllı termos kodu sadece gri renk için geçerli. Beyaz olsa çok iyi olurdu.
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10ff 1 yıl
LİNKLERE SAKİN BASMAYİN! REFERANS OLABİLİR !!!
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ApsinteX 1 yıl
Uyuz oluyorum Gerbest'in yalan indirimlerine. Hep söylüyorum, söylemeye de devam edeceğim. Aliexpress de ki; muadil veya aynı ürünler.. her zaman daha ucuz. Yıllarıdır alışveriş yaparım henüz sorun yaşamadım.
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trust88 1 yıl

Aliexpress de Xiaomi akıllı termos 31,99 dolar bu indirim olmamış.
tr.aliexpress.com/...
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HAAltuntas 1 yıl
Sensörlü gece lambası değil RGB ampul en çok tercih edilen ürünlerden burada...
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EbuMuaz 1 yıl
tr.gearbest.com/...
tr.gearbest.com/...
Fiyat farkı sebebi nedir?
1 Yanıt Yanıtla
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Hârimi 1 yıl EbuMuaz
EbuMuaz
tr.gearbest.com/...
tr.gearbest.com/...
Fiyat farkı sebebi nedir?

Biri Çin sürümü diğeri uluslararası sürüm, fark ondan sanırım.
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kkartaln 1 yıl
Hikayeden indirim..
Yanıtla +14
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ilker_1907 1 yıl
aylardır notebook pro takip ediyorum bir kuruş aşağı indiğini görmedim ama maşallah her kampanya listesinin en başında
Yanıtla +20
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fblimelih 1 yıl
Smarnoo kamera zaten o fiyata alınıyordu. Niye foruma özel indirim diye kandırıyorsunuz.
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aytek66 1 yıl
çok az şeyde indirim var.
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