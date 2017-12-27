Gearbest Türkiye yılbaşı indirimleri başladı

Gearbest Türkiye Yılbaşı Fırsatları Sayfası
Gearbest Türkiye sayfasından yapacağınız alışverişlerde BKM Express ödeme yönteimini kullanabilirsiniz. Bu sayede Türkiye’de bir siteden alışveriş yapıyormuş gibi güvenle ödeme gerçekleştirebilirsiniz.
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- Xiaomi 70 Minutes Smart Wi-Fi Car DVR
Ürün linki İndirim Kodu: FRMDH001 İndirimli Fiyatı: 27.99 dolar
- Xiaomi Yeelight Sensörlü Gece Lambası
Ürün linki İndirim Kodu: FRMDH002 İndirimli Fiyatı: 8.99 dolar
- Xiaomi Araç içi hızlı şarj aleti
- Xiaomi akıllı termos
- Araç içi kamera
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Aliexpress de Xiaomi akıllı termos 31,99 dolar bu indirim olmamış.
tr.aliexpress.com/...
tr.gearbest.com/...
Fiyat farkı sebebi nedir?
Biri Çin sürümü diğeri uluslararası sürüm, fark ondan sanırım.
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