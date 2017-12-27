Gearbest Türkiye yılbaşı indirimleri başladı

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Gearbest Türkiye sayfasında yılbaşına özel indirim fırsatları başladı. Ünlü markaların ürünlerinde büyük indirimler, yüzde 50 indirim fırsatları ve bileklik, drone gibi ürün alanlara yanında uyumlu aksesuar hediye edilecek. Bugün saat 12.00 ve 21.00'dan itibaren kampanya sayfasındaki ürünlerde yüzde 50 indirim uygulanacak.

Gearbest Türkiye Yılbaşı Fırsatları Sayfası

Gearbest Türkiye sayfasından yapacağınız alışverişlerde BKM Express ödeme yönteimini kullanabilirsiniz. Bu sayede Türkiye’de bir siteden alışveriş yapıyormuş gibi güvenle ödeme gerçekleştirebilirsiniz.

Donanımhaber'e ziyaretçilerine 5 üründe özel indirim

Yılbaşı kampanyalarından bağımsız olarak aşağıdaki ürünleri Donanımhaber ziyaretçilerine özel indirim koduyla uygun fiyata satın alabilirsiniz. Paylaşılan linkteki ürünü renk, ebat vs değişikliği yapmadan doğrudan sepete eklemek ve alışveriş sepeti kısmında indirim kodunu uygulamak yeterli oluyor. Her ürün için ayrı ayrı sepetlerde indirim kodlarını ayrı olarak yazmak gerekiyor. İndirim kodları stoklarla sınırlıdır. Stoklar dolmuşsa eğer bir hata mesajı alacaksınız.

Xiaomi 70 Minutes Smart Wi-Fi Car DVR

Ürün linki İndirim Kodu: FRMDH001 İndirimli Fiyatı: 27.99 dolar

Xiaomi Yeelight Sensörlü Gece Lambası

Ürün linki İndirim Kodu: FRMDH002 İndirimli Fiyatı: 8.99 dolar

Xiaomi Araç içi hızlı şarj aleti

FRMDH003 İndirimli Fiyatı: 5.99 dolar Ürün linki İndirim Kodu:İndirimli Fiyatı: 5.99 dolar

Xiaomi akıllı termos

FRMDH004 İndirimli Fiyatı: 28.99 dolar Ürün linki İndirim Kodu:İndirimli Fiyatı: 28.99 dolar

Araç içi kamera

FRMDH005 İndirimli Fiyatı: 34.99 dolar Ürün linki İndirim Kodu:İndirimli Fiyatı: 34.99 dolar