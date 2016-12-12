Gece görüş ekipmanlarını güneş gözlüğü boyutlarına indirecek buluş

İlk defa 2. Dünya Savaşı’nda kullanılan gece görüş gözlükleri ilk keşfinden bu yana gerek taşınabilirliği gerekse de enerji tüketimi açısından üzerinde iyileştirmeler yapılmasına rağmen halen tam olarak kullanışlı bir durumda değil. Zira Usama Bin Ladin baskınında ABD ordusunun kullandığı gözlükler bile oldukça ağır, hantal ve harici bir güç kaynağına muhtaç bir yapıya sahipti.

Bir gece görüş dürbünü

Güneş Gözlüğü kalınlığında Gece görüş dürbünü

Avustralya Ulusal Üniversitesi’ndeki araştırmacıların yaptığı yeni keşif bu soruna çözüm olabilir. Zira yeni gözlükler neredeyse bir güneş gözlüğü kalınlığına inebilir.

Gece görüş gözlükleri temelde her objenin de etrafa yaydığı fotonları toplayıp, yüksek gerilim altında bu foto elektronları elektronları hızlandırarak bundan elektron elde etmeye ve bu elektronların tutulmasıyla da görüntünün elde edilmesine dayanıyor. Gece karanlığında özellikle askeri alanlarda büyük fayda sağlayan bu ekipmanlar askeri alanda büyük fayda sağlıyor lakin yukarıda saydığımız dezavantajlarının yanı sıra oldukça dar bir bakış açısı sunuyor.

Yeni keşif aslında temel prensip olarak klasik gözlüklerden farklı değil. Sadece standart gözlüklerdeki vakum tüpleri yerine nanoteknolojiyle birlikte kullanılan Alüminyum Galyum Arsenat tercih edilmişki bu sayede daha az gerilim ve daha az bir ağırlık ile bu imkanı sağlıyor. Ayrıca çözüm, ışığın yoğunluğunu ve rengini de değiştirebiliyor. Üstelik uzmanlara göre bu cam gibi düz yüzeylerde de yapılabilir

Son olarak ileride ince bir film şeklinde gece görüş gözlükleriyle de karşılaşabileceğimizi belirten uzmanlar keşiflerini geliştirilmek üzere DARPA’ya sundu. Özellikle taşınabilirlik konusundaki avantajları, eski teknolojilerin kısa sürede terk dilmesine ve hatta belki maliyet anlamında da bir kazanıma zemin hazırlayabilir.

https://www.engadget.com/2016/12/11/nanotechnology-discovery-could-lead-to-low-power-night-vision/