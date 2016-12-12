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Rus uzay aracı patladı; Japonlar devreye girdi: İşte kalkış anları (VİDEO)

Japonya Uzay Araştırma Organizasyonu JAXA, Rus uzay aracının patlamasından sonra ISS'e acil ikmal yardımı yaptı. HTV-6 isimli uzay kapsülünde astronotlar için yaklaşık 5 tonluk gıda maddesi yer aldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
12,2b
1
7
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal taşıyan Rus uzay aracının patlamasından sonra Japonlar devreye girdi. Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA, HTV-6 (H-II Transfer Vehicle 6) isimli insansız uzay kapsülünü H-IIB roketi üzerinde Tanegashima Uzay Merkezi'nden geçtiğimiz Cuma günü fırlattı.

Astronotlar için yaklaşık 5 tonluk gıda maddesi taşıyan HTV-6 uzay kapsülünün içerisinde ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güneş panellerinde kullanılmak üzere altı adet lityum iyon pil ve çeşitli bilimsel ekipmanlar yer aldı. Japonya'nın altıncı ISS'e düzenlediği dördüncü kargo görevi olan HTV-6 4 günlük yolculuğun ardından Salı günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na varacak.

Ayrıca Bkz. "Federal Havacılık Kurulu'ndan SpaceX'e: Soruşturma sonlanmadan uçuşlara geri dönemezsiniz"
Geride bıraktığımız yıllar içerisinde toplam 17 farklı milletten astronot ve kozmonota ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'na değişmeli olarak birçok uzay ajansı ikmal taşıyor. ISS'in en büyük maddi destekçisi NASA bu alanda en çok kargo görevi düzenleyen uzay ajansı olsa da Roskozmos, ESA veya bu sefer olduğu gibi JAXA da zaman zaman ikmal görevlerini üstlenebiliyorlar.

Tabi uzay ajansının ISS'de astronot bulundurma sayısına göre bu görevlerin sayısı da değişim gösteriyor. Örneğin HTV-6 ile birlikte altıncı kargo görevini düzenleyen JAXA yine aynı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na bugüne kadar toplam altı astronot göndermişti. ISS'de bulunan son Japon astronotsa 40 yaşındaki uzay mühendisi Takuya Onishi'ydi. Onishi geçtiğimiz Temmuz ayında fırlatılmış ve 115 günlük uzay macerasının ardından Ekim ayında Yeryüzü'ne geri dönüş yapmıştı.
 
 

http://www.space.com/34967-japan-launches-htv6-cargo-ship-space-station.html Yorum Yaz
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12 Angry Men 2 yıl
Bizde de papaz eriğni imam eriğine çevirme ve ledli ekmek kutusu gibi dünyada örneği olmayan projeler var. Tubitakın reddetiği projeler ise yurt dışında derece alıyorlar.
Bizde de papaz eriğni imam eriğine çevirme ve ledli ekmek kutusu gibi dünyada örneği olmayan projeler var. Tubitakın reddetiği projeler ise yurt dışında derece ...
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muratkaya 2 yıl
2003 öncesinde, gönderdiğimiz uydu sayısı: 3
Son 13 yılda gönderdiğimiz uydu sayısı: 3
Başka sözüm yok hakim bey.
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mamaker 2 yıl
14 senede ne geliştik ama... dünya gelişirken kendi toplumunun geride kalmasını bekleyen internet kullanmasını daha yeni kavrayabilmiş kitleye hiç bir şey anlatamazsınız.Onlara şunları söyleyin 15 sene önce açlıktan ölüyorduk şimdi can sıkıntısından yerimizde PATLIYORUZ.
Bakınız bu gördüğünüz ırk geçmiş de tv lerde gördükleri evlere,arabalara sahip oldu diye ülkesinin paramparça oluşunu izleyecek ve bu mülk ellerinden gidecek diye kurşunların önüne atlamış bir ırk dır.SOMA olaylarında,torunlar olaylarında eve,paraya eşinin kardeşinin bedenini satanlarla konuşuyorsunuz,her olay sonucunda bu toplum bunuda unutur diyoruz bunlar bizden değil arkadaş.
Son olarak geçmişte her küçük olay da Cuma çıkışlarında bulunan şahıslar nerdeler ?Bunları idrak edemeyecek kadar düşük insan olduğu kadar herşeyin bilincinde olan insanlar da var çoğu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı bir çoğu da yolcu,kaçın kurtarın kendinizi arkadaş!
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muratkaya 2 yıl
2003 öncesinde, gönderdiğimiz uydu sayısı: 3
Son 13 yılda gönderdiğimiz uydu sayısı: 3
Başka sözüm yok hakim bey.
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BekirTemel 2 yıl
Japon'lar düzeltir şimdi olayı
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12 Angry Men 2 yıl
Bizde de papaz eriğni imam eriğine çevirme ve ledli ekmek kutusu gibi dünyada örneği olmayan projeler var. Tubitakın reddetiği projeler ise yurt dışında derece alıyorlar.
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fxmaster 2 yıl
Japonların da uzay istasyonu olduğunu bilmiyordum. Japonya, Fransa, Rusya, ABD, Çin Hindistan, Brezilya, İran, Kuzey Kore,Kazakistan. O kadar devletin olup da bizim bir uzay üssümüzün olmaması üzücü bir durum.
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arel.gr 2 yıl fxmaster
fxmaster
Japonların da uzay istasyonu olduğunu bilmiyordum. Japonya, Fransa, Rusya, ABD, Çin Hindistan, Brezilya, İran, Kuzey Kore,Kazakistan. O kadar devletin olup da bizim bir uzay üssümüzün olmaması üzücü bir durum.

@kadirirdem usta meydanı japonlara bırakacakmısın ?
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