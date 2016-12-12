Rus uzay aracı patladı; Japonlar devreye girdi: İşte kalkış anları (VİDEO)

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Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal taşıyan Rus uzay aracının patlamasından sonra Japonlar devreye girdi. Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA,Astronotlar için yaklaşık 5 tonluk gıda maddesi taşıyan HTV-6 uzay kapsülünün içerisinde ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güneş panellerinde kullanılmak üzere altı adet lityum iyon pil ve çeşitli bilimsel ekipmanlar yer aldı. Japonya'nın altıncı ISS'e düzenlediği dördüncü kargo görevi olan HTV-6 4 günlük yolculuğun ardından Salı günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na varacak.Geride bıraktığımız yıllar içerisinde toplamyapan Uluslararası Uzay İstasyonu'na değişmeli olarak birçok uzay ajansı ikmal taşıyor. ISS'in en büyük maddi destekçisi NASA bu alanda en çok kargo görevi düzenleyen uzay ajansı olsa dazaman zaman ikmal görevlerini üstlenebiliyorlar.Tabi uzay ajansının ISS'de astronot bulundurma sayısına göre bu görevlerin sayısı da değişim gösteriyor. ÖrneğinISS'de bulunan son Japon astronotsa 40 yaşındaki uzay mühendisi Takuya Onishi'ydi. Onishi geçtiğimiz Temmuz ayında fırlatılmış ve 115 günlük uzay macerasının ardından Ekim ayında Yeryüzü'ne geri dönüş yapmıştı.