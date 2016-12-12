Rus uzay aracı patladı; Japonlar devreye girdi: İşte kalkış anları (VİDEO)

Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal taşıyan Rus uzay aracının patlamasından sonra Japonlar devreye girdi. Japonya Uzay Araştırma Ajansı JAXA, HTV-6 (H-II Transfer Vehicle 6) isimli insansız uzay kapsülünü H-IIB roketi üzerinde Tanegashima Uzay Merkezi'nden geçtiğimiz Cuma günü fırlattı.
Astronotlar için yaklaşık 5 tonluk gıda maddesi taşıyan HTV-6 uzay kapsülünün içerisinde ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güneş panellerinde kullanılmak üzere altı adet lityum iyon pil ve çeşitli bilimsel ekipmanlar yer aldı. Japonya'nın altıncı ISS'e düzenlediği dördüncü kargo görevi olan HTV-6 4 günlük yolculuğun ardından Salı günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na varacak.
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Geride bıraktığımız yıllar içerisinde toplam 17 farklı milletten astronot ve kozmonota ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'na değişmeli olarak birçok uzay ajansı ikmal taşıyor. ISS'in en büyük maddi destekçisi NASA bu alanda en çok kargo görevi düzenleyen uzay ajansı olsa da Roskozmos, ESA veya bu sefer olduğu gibi JAXA da zaman zaman ikmal görevlerini üstlenebiliyorlar.
Tabi uzay ajansının ISS'de astronot bulundurma sayısına göre bu görevlerin sayısı da değişim gösteriyor. Örneğin HTV-6 ile birlikte altıncı kargo görevini düzenleyen JAXA yine aynı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na bugüne kadar toplam altı astronot göndermişti. ISS'de bulunan son Japon astronotsa 40 yaşındaki uzay mühendisi Takuya Onishi'ydi. Onishi geçtiğimiz Temmuz ayında fırlatılmış ve 115 günlük uzay macerasının ardından Ekim ayında Yeryüzü'ne geri dönüş yapmıştı.
Astronotlar için yaklaşık 5 tonluk gıda maddesi taşıyan HTV-6 uzay kapsülünün içerisinde ayrıca Uluslararası Uzay İstasyonu'nun güneş panellerinde kullanılmak üzere altı adet lityum iyon pil ve çeşitli bilimsel ekipmanlar yer aldı. Japonya'nın altıncı ISS'e düzenlediği dördüncü kargo görevi olan HTV-6 4 günlük yolculuğun ardından Salı günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na varacak.
Ayrıca Bkz. "Federal Havacılık Kurulu'ndan SpaceX'e: Soruşturma sonlanmadan uçuşlara geri dönemezsiniz"
Geride bıraktığımız yıllar içerisinde toplam 17 farklı milletten astronot ve kozmonota ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay İstasyonu'na değişmeli olarak birçok uzay ajansı ikmal taşıyor. ISS'in en büyük maddi destekçisi NASA bu alanda en çok kargo görevi düzenleyen uzay ajansı olsa da Roskozmos, ESA veya bu sefer olduğu gibi JAXA da zaman zaman ikmal görevlerini üstlenebiliyorlar.
Tabi uzay ajansının ISS'de astronot bulundurma sayısına göre bu görevlerin sayısı da değişim gösteriyor. Örneğin HTV-6 ile birlikte altıncı kargo görevini düzenleyen JAXA yine aynı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na bugüne kadar toplam altı astronot göndermişti. ISS'de bulunan son Japon astronotsa 40 yaşındaki uzay mühendisi Takuya Onishi'ydi. Onishi geçtiğimiz Temmuz ayında fırlatılmış ve 115 günlük uzay macerasının ardından Ekim ayında Yeryüzü'ne geri dönüş yapmıştı.
http://www.space.com/34967-japan-launches-htv6-cargo-ship-space-station.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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