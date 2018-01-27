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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Geçen yıl ortalama telefon fiyatları rekor seviyeye ulaştı

Akıllı telefonların ortalama fiyatları aldı başını gidiyor. Modern pazarın oluşmaya başladığı 2007 yılından bu yana ortalama fiyatlar sürekli artış gösteriyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl amiral gemilerinde psikolojik sınır olarak gösterilen 600$-650$ seviyesinin aşıldığını ve çok uçuk fiyat seviyelerinin ortaya çıktığını gördük. Bu yükseliş ortalama telefon fiyatlarını da yukarı çekti.

Giderek yükseliyor

GfK tarafından yapılan analize göre geçen yıl ortalama akıllı telefon fiyatları 363$ seviyesine yükseldi. Bir önceki yıla göre yüzde 10 artış yaşanırken en büyük etken iPhone X ve Galaxy Note 8 gibi modeller oldu.

Üst seviye pazarda akıllı telefon satışlarının düşmesi ve tüketicilerin biraz daha fiyat-performans dengesi sunan segmentlere yönelmesi önemli bir kırılma olmuştu. Üreticiler artık ne kadar satarsa satsın ama yüksek fiyattan satsın mantığına geçiş yaptı.

Ayrıca Bkz. "PowerVR 8XT grafik birimi serisi duyuruldu"

Huawei Mate 10, Galaxy Note 8, iPhone X gibi modeller 1000$ sınırını geride bıraktı. Bu sayede kar marjları yükseldi ve modeller yüksek satış rakamlarına ulaşamasa bile önemli bir gelir bırakmaya başladı.

Örneğin ilk iPhone modeli 500$ ile yola çıkarken şu anda iPhone 8 serisinin başlangıç fiyatı 700$ oldu. İlk Galaxy S modeli 500$ iken şu anda Galaxy S8 serisi 750$ seviyesine çıktı.

Hali hazırda en yüksek akıllı telefon fiyatlarına geçen yıl ulaşmış olduk ancak analizler fiyatların daha da yükselebileceğini belirtiyor. Daha ince çerçeve mücadelesi, kablosuz şarj, çentik tasarımları, daha güçlü yonga setleri gibi etkenler yükselişe neden olacak.

Diğer taraftan akıllı telefon pazarında durgunluk emareleri baş gösterdi. Geçen yıl toplamda 1.46 milyar akıllı telefon satılırken yüzde 3 civarında artış yaşandı. Toplam gelir 480 milyar dolar oldu. Geçen yılın son çeyreğinde ise 397 milyon akıllı telefon satışı yapıldı ve yüzde 1 artış görüldü. Elbette 1.5 milyar adet satan pazarda yüzde 1 artış bile milyonlarca telefon anlamına geliyor. Bu bakımdan durgunluk dönemlerinde dahi akıllı telefon pazarında satışlar artmaya devam edecek.

 

http://www.gfk.com/insights/press-release/global-smartphone-average-sales-price-sees-record-year-on-year-growth-in-4q17/ Yorum Yaz
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Benim gibiler yüzünden oluyor bu yükselme. Normalde çok açgözlü bir insan değilim, elimdekiyle yetinmesini bilirim. Ama yanlış iş yaptım. Mesela daha geçen sene Motorola Droid Turbo kullanıyordum. Herhangi bir sıkıntı da yoktu, gayet güzel bir telefondu. Fakat içimde saçma bir alma isteği uyandı, geçen ağustos ayında gittim Oneplus 5 aldım. Niye aldım, o kadar masrafa değecek bir aydınlanma yaşadım mı bilemiyorum. Açıkçası Oneplus 5 çok daha iyi bir telefon. Çok memnunum. Ama gerek yoktu düşününce. Piyasadaki genel fiyat artışında ufak da olsa benim de payım olduğu için tüm mağdur insanlardan özür dilerim. Buradan tüm forum şahit olsun, bozulup da kullanılamaz hale gelinceye kadar mevcut telefonumu kullanacağıma söz veriyorum. (Telefonu hemen bozdu
)
Benim gibiler yüzünden oluyor bu yükselme. Normalde çok açgözlü bir insan değilim, elimdekiyle yetinmesini bilirim. Ama yanlış iş yaptım. Mesela daha geçen sene...
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mabovski 1 yıl
ben hep elli liralık telefon aldığım için beni ilgilendirmiyor.
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Adoring 1 yıl
Telefonu bırak eve bi kahvaltılık alalım dedik marketten 400tl cıktık asıl temel ihtiyacların pahalılıgına bakın
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mavizaman 1 yıl
alan oldukça söğüşleme devam eder arz talep kuralı kapitalizm.
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Alpha Centauri 1 yıl
hep orta segment telefon aldığım için amiraller beni ilgilendirmiyor
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Fashionality 1 yıl
Amerika ve Avrupa'daki ulkelerin buyuk bir kisminda gelirler ve urun fiyatlari daha insani seviyede oldugu icin bu tip bir artis (300 dolar ya da euro) onlari cok fazla etkilemiyor fakat bizde dolar ve vergiler surekli bir yukselis durumunda oldugu icin fiyatlar astronomik seviyelere cikmaya basladi... yani Amerika ile Turkiye'deki fiyatlari karsilastirdigin zaman iPhone X 64 GB icin aradaki fark 2050 kusur TL!

forum.donanimhaber.com/...
yani baska ulkelerde telefon fiyatlari rekor seviyelere ulasti mi bilinmez ama Turkiye icin rekor fiyat denilebilir

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Adoring 1 yıl
Telefonu bırak eve bi kahvaltılık alalım dedik marketten 400tl cıktık asıl temel ihtiyacların pahalılıgına bakın
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ergenius 1 yıl
Genel olarak 10 yılda Android-Apple 250-500$ bir artış olmuş. Türkiye'de 4000 lira !
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mabovski 1 yıl
ben hep elli liralık telefon aldığım için beni ilgilendirmiyor.
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savanam 1 yıl
Kapitalizm aslında algı yönetimi sayesinde gereksiz ihtiyaç oluşturma sanatı biraz da. Yeni çıkan telefonları almamız gerekiyomuş gibi bi algı oluşuyor.
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Marrusia 1 yıl savanam
savanam
Kapitalizm aslında algı yönetimi sayesinde gereksiz ihtiyaç oluşturma sanatı biraz da. Yeni çıkan telefonları almamız gerekiyomuş gibi bi algı oluşuyor.

En komik tarafida her yil amiral mi cikar 3 yilda bir cikarin yorumlari.Senin kafana sanki silah dayiyorlar her sene alacaksin diye ihtiyaca gore alirsin olay kapanir.
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smart1978 1 yıl
Dogrusu soyle aslinda : TL ciddi dramatik deger kaybediyor ondan .....
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Rachsuchtig 1 yıl smart1978
Konu Türkiyedeki telefon fiyatları değil global anlamda fiyatlar.
Not: tabi bu ülkemizdeki kur sebebi ile astronomik fiyatların olduğu gerçeğini değiştirmiyor
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eulogy 1 yıl
İşin komiği bu fiyatlara rağmen insanların ihtiyaçlarını karşılamıyorlar.
Tek istediğim güzel bir dac'a sahip telefon.Fakat bu ihtiyacı karşılamak yerine gereksiz gereksiz özellikleri ihtiyaç adı altında müşteriye kakalıyorlar.
Ne verdikleri ses kalite, ne pilleri pil...
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ozmenakif 1 yıl en beğenilen
Benim gibiler yüzünden oluyor bu yükselme. Normalde çok açgözlü bir insan değilim, elimdekiyle yetinmesini bilirim. Ama yanlış iş yaptım. Mesela daha geçen sene Motorola Droid Turbo kullanıyordum. Herhangi bir sıkıntı da yoktu, gayet güzel bir telefondu. Fakat içimde saçma bir alma isteği uyandı, geçen ağustos ayında gittim Oneplus 5 aldım. Niye aldım, o kadar masrafa değecek bir aydınlanma yaşadım mı bilemiyorum. Açıkçası Oneplus 5 çok daha iyi bir telefon. Çok memnunum. Ama gerek yoktu düşününce. Piyasadaki genel fiyat artışında ufak da olsa benim de payım olduğu için tüm mağdur insanlardan özür dilerim. Buradan tüm forum şahit olsun, bozulup da kullanılamaz hale gelinceye kadar mevcut telefonumu kullanacağıma söz veriyorum. (Telefonu hemen bozdu
)
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