Geçen yıl ortalama telefon fiyatları rekor seviyeye ulaştı

Geçen yıl amiral gemilerinde psikolojik sınır olarak gösterilen 600$-650$ seviyesinin aşıldığını ve çok uçuk fiyat seviyelerinin ortaya çıktığını gördük. Bu yükseliş ortalama telefon fiyatlarını da yukarı çekti.

Giderek yükseliyor

GfK tarafından yapılan analize göre geçen yıl ortalama akıllı telefon fiyatları 363$ seviyesine yükseldi. Bir önceki yıla göre yüzde 10 artış yaşanırken en büyük etken iPhone X ve Galaxy Note 8 gibi modeller oldu.

Üst seviye pazarda akıllı telefon satışlarının düşmesi ve tüketicilerin biraz daha fiyat-performans dengesi sunan segmentlere yönelmesi önemli bir kırılma olmuştu. Üreticiler artık ne kadar satarsa satsın ama yüksek fiyattan satsın mantığına geçiş yaptı.

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Huawei Mate 10, Galaxy Note 8, iPhone X gibi modeller 1000$ sınırını geride bıraktı. Bu sayede kar marjları yükseldi ve modeller yüksek satış rakamlarına ulaşamasa bile önemli bir gelir bırakmaya başladı.

Örneğin ilk iPhone modeli 500$ ile yola çıkarken şu anda iPhone 8 serisinin başlangıç fiyatı 700$ oldu. İlk Galaxy S modeli 500$ iken şu anda Galaxy S8 serisi 750$ seviyesine çıktı.

Hali hazırda en yüksek akıllı telefon fiyatlarına geçen yıl ulaşmış olduk ancak analizler fiyatların daha da yükselebileceğini belirtiyor. Daha ince çerçeve mücadelesi, kablosuz şarj, çentik tasarımları, daha güçlü yonga setleri gibi etkenler yükselişe neden olacak.

Diğer taraftan akıllı telefon pazarında durgunluk emareleri baş gösterdi. Geçen yıl toplamda 1.46 milyar akıllı telefon satılırken yüzde 3 civarında artış yaşandı. Toplam gelir 480 milyar dolar oldu. Geçen yılın son çeyreğinde ise 397 milyon akıllı telefon satışı yapıldı ve yüzde 1 artış görüldü. Elbette 1.5 milyar adet satan pazarda yüzde 1 artış bile milyonlarca telefon anlamına geliyor. Bu bakımdan durgunluk dönemlerinde dahi akıllı telefon pazarında satışlar artmaya devam edecek.