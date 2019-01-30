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Geçen yılın son çeyreği Apple’a yaramadı

Büyük pazarlarda yoğunlaşan rekabet ve yüksek fiyat seviyeleri Apple’a kaybettiriyor. Firma geçen yılın son çeyreğinde düşüş yaşadı. Bu yılın ilk çeyreğinde de düşüş bekleniyor.
3 ay
2,5b
1
11
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Gerek genel olarak akıllı telefon pazarında yaşanan durgunluk gerekse de Çin ve Hindistan gibi büyük pazarlarda yaşanan kan kaybı Apple’a olumsuz yansıdı. Geçen yılın son çeyreğinde firma önemli bir gelir kaybı yaşadı.

Düşüş yaşandı

Yapılan açıklamalara göre geçen yıl son çeyrekte elde edilen gelir 84.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 civarında bir gerileme yaşandı. Apple normalde 93 milyar dolara kadar çıkacağını düşünüyordu ancak son aylardaki gelişmeler bunu baltaladı.

Ayrıca Bkz. "Intel’den İsrail’e 11 milyar dolar yatırım"

Diğer taraftan faaliyet karı 19.7 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yıl bazında düz bir çizgi izlendi. Apple artık satış rakamlarını vermediği için ne kadar iPhone satıldığı bilinmiyor ancak Strategy Analytics 66 milyon iPhone satışı yapıldığını ve yüzde 15 daralma yaşandığını ifade ediyor.

Şirket bünyesinde Servisler bölümü büyümeye devam ediyor. 10 milyar dolar gelire ulaşan bölüm içerisinde Apple Music önemli bir yer tutuyor. Platform toplamda 50 milyon ücretli abone sayısını geride bırakmış durumda.

Hali hazırda aktif Apple cihazlarının 1.4 milyar adede ulaştığı ve rekor kırdığı ifade ediliyor. Firmanın net nakit birikimi 130 milyar dolar olurken hissedarlara ödenen temettü de 13 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl Apple için oldukça zor geçecek. Yılın ilk çeyreğinde gelir beklentisi 55-59 milyar dolar civarında ve yine düşüş var. Firmanın belirli ülkelerde iPhone fiyatlarını düşürmesi bekleniyor.

 

https://9to5mac.com/2019/01/29/aapl-q1-2019-earnings/ Yorum Yaz
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dere.beyi 3 ay en beğenilen
hızlı şarj koyma
kulaklık jack girişini kaldırıp bide dönüştürücüsünü koyma
300-400 dolara mâl ettiğin cihazı 1000 - 1500 dolar arasında sat
ve yenilik diye yutturduğun herşeyi android rakiplerinin senden 2,3 sene önce insanlara sunması ?
....
beter olmanız için bence yeter
hızlı şarj koymakulaklık jack girişini kaldırıp bide dönüştürücüsünü koyma300-400 dolara mâl ettiğin cihazı 1000 - 1500 dolar arasında satve...
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AtiMX4 3 ay
Beter olsun inşallah. 13bine telefon mu olur. Almayın aldırmayın!
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KaleyDeskop 3 ay
günün en güzel haberi..
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MaSSive 3 ay
Sözde Tirilyon dolarlık firmanın,130 milyar nakiti varmış.
Ödenen temettü de 13 milyar dolarmış.Hissedarların gözünün de açılması dileği ile.
Ayrıca eksik bilgi paylaşımı var yazıda.
Cupertino nun bahsi bile geçmiyor.
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Kerim5100 3 ay
Zevkten dört köşe oldum ooooooohhhhhhhh :D
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DH Misafiri 3 ay
Apple 4_5 sene içerisinde en az %50 küçülecek piyasa payı giderek azalıyor bir gün bu iPhone budalalığı bitecek zaten kullananlar Çinli markaları keşfetmeye başladı
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Fenomenon 3 ay
Ha bire fiyatları artırıyorlar. Amiral gemisi 650$ iken 1000$'a çıktı. Diğer yandan çinli firmalar 300-400$'a çok kaliteli telefonlar yapıyor. Ben yine de Apple'ın satışının düşeceğini zannetmiyordum. Çünkü Apple apple'dır. Ama demek ki millet biraz akıllanmış.
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Jon SNOW 37 3 ay
Telefon fiyatlarini 700 1000 dolar bandina indirmeleri lazim

Tekrar satislara baslarlar
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veysel_lowe 3 ay
Beter olurlar umarım
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AtiMX4 3 ay
Beter olsun inşallah. 13bine telefon mu olur. Almayın aldırmayın!
Yanıtla +8
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KaleyDeskop 3 ay
günün en güzel haberi..
Yanıtla +7
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dere.beyi 3 ay en beğenilen
hızlı şarj koyma
kulaklık jack girişini kaldırıp bide dönüştürücüsünü koyma
300-400 dolara mâl ettiğin cihazı 1000 - 1500 dolar arasında sat
ve yenilik diye yutturduğun herşeyi android rakiplerinin senden 2,3 sene önce insanlara sunması ?
....
beter olmanız için bence yeter
Yanıtla +12
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joven 3 ay
Apple yenilikçi yüzü eskimeye başlaması birde üstüne
abartılı yüksek fiyat politikası ve kaçınılmaz sonu getirdi
bunu bizler görüp Apple Tim Cook göremiyorsa derhal
istifa etmeli
1 Yanıt Yanıtla
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McLaren64 3 ay joven
Yenilikçi yüzü eskimeye başlamadı. Aksine bitti. Hiç bir rakibinden iyi değil artık. Yenilik falan sunamıyor. Bu da sonuçlara yansıdı. Yıllarda Apple markasıyla işi götürdü ama artık deniz bitti. Millet gözünü açtı.
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