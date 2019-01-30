Geçen yılın son çeyreği Apple’a yaramadı

Gerek genel olarak akıllı telefon pazarında yaşanan durgunluk gerekse de Çin ve Hindistan gibi büyük pazarlarda yaşanan kan kaybı Apple’a olumsuz yansıdı. Geçen yılın son çeyreğinde firma önemli bir gelir kaybı yaşadı.

Düşüş yaşandı

Yapılan açıklamalara göre geçen yıl son çeyrekte elde edilen gelir 84.3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme göre yüzde 5 civarında bir gerileme yaşandı. Apple normalde 93 milyar dolara kadar çıkacağını düşünüyordu ancak son aylardaki gelişmeler bunu baltaladı.

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Diğer taraftan faaliyet karı 19.7 milyar dolar olarak gerçekleşti ve yıl bazında düz bir çizgi izlendi. Apple artık satış rakamlarını vermediği için ne kadar iPhone satıldığı bilinmiyor ancak Strategy Analytics 66 milyon iPhone satışı yapıldığını ve yüzde 15 daralma yaşandığını ifade ediyor.

Şirket bünyesinde Servisler bölümü büyümeye devam ediyor. 10 milyar dolar gelire ulaşan bölüm içerisinde Apple Music önemli bir yer tutuyor. Platform toplamda 50 milyon ücretli abone sayısını geride bırakmış durumda.

Hali hazırda aktif Apple cihazlarının 1.4 milyar adede ulaştığı ve rekor kırdığı ifade ediliyor. Firmanın net nakit birikimi 130 milyar dolar olurken hissedarlara ödenen temettü de 13 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu yıl Apple için oldukça zor geçecek. Yılın ilk çeyreğinde gelir beklentisi 55-59 milyar dolar civarında ve yine düşüş var. Firmanın belirli ülkelerde iPhone fiyatlarını düşürmesi bekleniyor.