Intel’den İsrail’e 11 milyar dolar yatırım

Geliştirdiği rakipsiz teknolojiler ve teknoloji devlerinden aldığı dev yatırımlarla dikkat çekmeye başlayan İsrail’e büyük bir yatırım daha geliyor. Geçen yıl ülkedeki tesislerine 5 milyar dolar yatırım yapan Intel şimdi de 11 milyar dolar daha yatırım yapacak.
Dev yatırım
Ülkede faaliyet gösteren en büyük yabancı şirketlerden birisi olan Intel yeni yatırım için hükümetten de tam destek aldı. Yatırım kapsamında İsrail devleti de yüzde 10 civarında bir destek sunacak ve vergi muafiyeti sağlayacak.Ayrıca Bkz. "LG’den profesyonellere ve oyunculara üst seviye monitör"
Üretim ve Ar-Ge tarafında yoğunlaşacak olan yatırım kapsamında Kiryat Gat şehrinde bir yarı iletken fabrikası kurulması planlanıyor. Fabrikanın ne zaman tamamlanarak faaliyete başlayacağı konusunda bir bilgi verilmedi.
Yatırım projesinin ülkede binlerce kişiye istihdam oluşturacağı ifade ediliyor. Ayrıca üretim için gerekli olan materyal, hizmet ve iş gücü bölgesel firmalardan tedarik edilecek. Intel’in bunun için 3 milyar dolar civarında bir harcama yapacağı belirtiliyor.
https://www.techpowerup.com/251973/intel-prepares-a-mammoth-usd-11-billion-investment-in-israel Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İsrail şu anda dünyanın en iyi innonasyon merkezlerinden biri. Hiç durmadan yüksek teknoloji üzerine araştırma yapan start-up şirketler kuruluyor. Adamlar beyinlerini yüksek teknoloji ile yoğururken biz şu anda "Melekler dişi mi yoksa erkek mi" tartışmasına boğulurken bir anda ecdadım tarafından fethedilen Bizans'ın güncel sürümüne dönmüş durumdayız.
Güney Koreli Samsung Yahudi mi de İsrailli Corephotenis'e daha bu hafta milyonlarca dolar yatırdı? General Motors ya da Ford gibi şirketlerin kapitalist Yahudi sahipleri, otomobil fabrikalarını İsrail yerine iç pazarın büyüklüğü ve üretim maliyeti yüzünden mi yoksa Çin nüfusunun tamamı Yahudi olduğundan mı Çin'e kurdu?
Kapitalizmi anlamaz ya da dünya konjoktürünü takip etmezseniz daha siz havanda su dövmeye çok devam edersiniz.
AMD Filistin'indi zaten.