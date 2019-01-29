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Intel’den İsrail’e 11 milyar dolar yatırım

İsrail son dönemde adeta yatırım cennetine döndü. Sadece Intel’in son 2 yıl içerisinde ülkeye yaptığı yatırım 16 milyar doları geride bıraktı. Yatırımlar elbette ülkeye istihdam olarak yansıyor.
3 ay
6,5b
1
96
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Geliştirdiği rakipsiz teknolojiler ve teknoloji devlerinden aldığı dev yatırımlarla dikkat çekmeye başlayan İsrail’e büyük bir yatırım daha geliyor. Geçen yıl ülkedeki tesislerine 5 milyar dolar yatırım yapan Intel şimdi de 11 milyar dolar daha yatırım yapacak.

Dev yatırım

Ülkede faaliyet gösteren en büyük yabancı şirketlerden birisi olan Intel yeni yatırım için hükümetten de tam destek aldı. Yatırım kapsamında İsrail devleti de yüzde 10 civarında bir destek sunacak ve vergi muafiyeti sağlayacak.

Ayrıca Bkz. "LG’den profesyonellere ve oyunculara üst seviye monitör"

Üretim ve Ar-Ge tarafında yoğunlaşacak olan yatırım kapsamında Kiryat Gat şehrinde bir yarı iletken fabrikası kurulması planlanıyor. Fabrikanın ne zaman tamamlanarak faaliyete başlayacağı konusunda bir bilgi verilmedi.  

Yatırım projesinin ülkede binlerce kişiye istihdam oluşturacağı ifade ediliyor. Ayrıca üretim için gerekli olan materyal, hizmet ve iş gücü bölgesel firmalardan tedarik edilecek. Intel’in bunun için 3 milyar dolar civarında bir harcama yapacağı belirtiliyor.

 

https://www.techpowerup.com/251973/intel-prepares-a-mammoth-usd-11-billion-investment-in-israel Yorum Yaz
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mehmetg 3 ay en beğenilen
Amd almak için bir neden daha çıktı.
4 Yanıt Yanıtla +146
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veleciraptor 3 ay
Birincisi, Allah çalışana verir. İkincisi, kapitalizm yatırım yapacağı yerin Yahudi, Budist ya da Hristiyan olup olmadığına değil oradan elde edeceği kâra ve kendisine sağlayacağı faydaya bakar. Bazıları bu kafayla düşünmeyi sürdürürse Müslümanlar 1000 yıl daha olduğu yerde sayar.
İsrail şu anda dünyanın en iyi innonasyon merkezlerinden biri. Hiç durmadan yüksek teknoloji üzerine araştırma yapan start-up şirketler kuruluyor. Adamlar beyinlerini yüksek teknoloji ile yoğururken biz şu anda "Melekler dişi mi yoksa erkek mi" tartışmasına boğulurken bir anda ecdadım tarafından fethedilen Bizans'ın güncel sürümüne dönmüş durumdayız.
Güney Koreli Samsung Yahudi mi de İsrailli Corephotenis'e daha bu hafta milyonlarca dolar yatırdı? General Motors ya da Ford gibi şirketlerin kapitalist Yahudi sahipleri, otomobil fabrikalarını İsrail yerine iç pazarın büyüklüğü ve üretim maliyeti yüzünden mi yoksa Çin nüfusunun tamamı Yahudi olduğundan mı Çin'e kurdu?
Kapitalizmi anlamaz ya da dünya konjoktürünü takip etmezseniz daha siz havanda su dövmeye çok devam edersiniz.
Birincisi, Allah çalışana verir. İkincisi, kapitalizm yatırım yapacağı yerin Yahudi, Budist ya da Hristiyan olup olmadığına değil oradan elde edeceği kâra ve ke...
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3 Yanıt Yanıtla +111
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N. Chomsky 3 ay mehmetg

AMD Filistin'indi zaten.
2 Yanıt Yanıtla +70
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OnTEC 3 ay
Öncelikle dindar degilim, yurt disinda yaşadığım icin her dinden insanı birebir tanisma ve kültürlerini az da oksa görme deneyimleme şansım oldu, bu bağlamda hic yahudi gormeden bu insanlara sallamak kolay.
Öncelikle bizim gibiler aşırı dindarlar, hatta hatta yobazlar, birde benim gibi dindar olmayanlar, nornal görünüp dindar olanlar seklinde. Yobazlar, bizim salvarli çember sakalli hatta entarili dayılar gibi kendikerine has saclari siyah tüylü veya fötr e benzeyen sapkalari saçları ve sakalları ile gezerler surekli yanliz bizim dayılar ile bunların arasindaki din ahiret tutkusu hemen hemen aynı iken yahudi dininin kendine çalışmayı cok çalışmayı bu sekikde vaad edilmiş olana olacağını dusunurken, bizde yatmayi mümkünse beleşten para kazanabilmeyi, bozuk mal satmayi, birbirini kaziklamayi tercih eder durumda. Bunu Türkler icin söylemiyorum burada bakkalda markette biri size bozuk mal sattiysa kesin Müslüman öyle düşünün hepimiz aynıniyiz. Bana kizan eden olacak ama ben de 3 sene once bu yazıyi okusam kızardım belki ama yaşadığımız cevre dediğimiz sey aslinda bir akvaryum ve biz akvaryumun dışındaki hayati sadece duyuyoruz, birileri ne anlatırsa biliyoruz, ne zamanki o akvaryumdan çıkıp baska bir akvaryuma girince insan anlıyor, disarisi hic de oyle anlatıldığı gibi degil, biz de hic de kendisimizi sandığımız gibi değiliz. Acik soyleyim Biz bu kafa ile gidersek, AMD de israile gider, pepsi de cola da,
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maligezgin 3 ay
milletin kıçındaki dona kadar
hatta yediği domatese kadar israilden geliyo
ama gelip burada israile küfrediyo
ulan senin devletin yerli tohumu yasakladı yediğin içtiğin her şey israilin gdolu hibrit tohumu
tepki vereceksen önce buna ver!
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koçari 3 ay
İcatların çoğu gayrimüslimlerden. İntel almayacakmış da amd alacakmış
Yanıtla +1
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AC_Hawker 3 ay
Bizi niye gerdi? Bize ne? Biz alıp alıp tüketeceğiz, hepsi bu.
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Umutcan 3 ay
Beğenmeyen suudi arabistan malı işlemci alır bulabiliyorsa :)
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_Dominic_Toretto_ 3 ay
Gidip birkaç tane 9900K alayım da, param parça edeyim ateşe vereyim.
Destek bekliyorum, ne kadar çok alırsak daha uyguna gelir
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cabriyo 3 ay
intel daha almam.
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guzmann06 3 ay
Finlandya,Norveç,İsveç işlemci üretiyor da refah ülkeler sanki. Bu işleri kolay sanıyorsunuz.Teklonojik gelişmelrin tümü askeri amaçla üretilmiş teklonojilerin diğer sektöre aktarılmasıyla gelişmiştir. Yüksek tüklenojileri üreten ülkelrin askeri teklonoji üretiiklerini görürsünüz. Artı bu işler arge ve sermaya ile olur. Bu ülkerlin emperyalsit sömürgeci,ultra faşist, totaliter rejim geçmişleri vardır.
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AnadoluEfes 3 ay
Olaya din'i olarak bakanların yaşadıkları yerleri incelerseniz ülkelerin'de daha işlemci üreten bir fabrika olmadığını göre bilirsiniz
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Askaparta 3 ay
Yardım eden edene. Yardımsız İsrail, çölde kertenkele.
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