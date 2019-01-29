Intel’den İsrail’e 11 milyar dolar yatırım

Geliştirdiği rakipsiz teknolojiler ve teknoloji devlerinden aldığı dev yatırımlarla dikkat çekmeye başlayan İsrail’e büyük bir yatırım daha geliyor. Geçen yıl ülkedeki tesislerine 5 milyar dolar yatırım yapan Intel şimdi de 11 milyar dolar daha yatırım yapacak.

Dev yatırım

Ülkede faaliyet gösteren en büyük yabancı şirketlerden birisi olan Intel yeni yatırım için hükümetten de tam destek aldı. Yatırım kapsamında İsrail devleti de yüzde 10 civarında bir destek sunacak ve vergi muafiyeti sağlayacak.

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Üretim ve Ar-Ge tarafında yoğunlaşacak olan yatırım kapsamında Kiryat Gat şehrinde bir yarı iletken fabrikası kurulması planlanıyor. Fabrikanın ne zaman tamamlanarak faaliyete başlayacağı konusunda bir bilgi verilmedi.

Yatırım projesinin ülkede binlerce kişiye istihdam oluşturacağı ifade ediliyor. Ayrıca üretim için gerekli olan materyal, hizmet ve iş gücü bölgesel firmalardan tedarik edilecek. Intel’in bunun için 3 milyar dolar civarında bir harcama yapacağı belirtiliyor.