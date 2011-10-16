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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

GeIL'dan çift sensörlü yeni oyuncu faresi; Meduza

7 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırladığı yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan GeIL, oyunculara yönelik alt markası EpicGear'ın geliştirdiği Meduza isimli yeni fare modelini gösterdi.
Firma tarafından dünyanın ilk çift sensör teknolojili melez faresi olarak tanımlanan Meduza üzerinde hem lazer hem de optik sensör bulunuyor. GeIL cephesi detaylı özellikler hakkında henüz çok fazla detay vermese de lazer sensörün 6000DPI olduğu ifade ediliyor.
Yüksek performans için lazer sensörün, dengeli kullanım içinse optik sensörün kullanılabildiği belirtilen yeni farenin tek sensörlü geleneksel fare modellerine kıyasla daha iyi kullanım hissiyatı yarattığı söyleniyor. Alt kısmı kırmızı renkli olan ve hassasiyeti ayarlanabilen Meduza'nın çıkış tarihi henüz açıklanmazken, yakın zamanda lanse edilmesi bekleniyor.

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asparajin 7 yıl
DPİ ayarı oncelikle oyunlarda cok fark ediyor mesala nişan alırken farklı bir dpi ayarı action halindeyken farklı bir dpi ile oynamak guzel bir deneyim oluyor
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3d_enjoy 7 yıl
1600 dpi mausum var gayet yeterli:)
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Jinnet 7 yıl
6000dpı hey maşşallah
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WinteR 7 yıl
Lazer sensör dengeli kullanımda optikden daha mı kötüymüş?
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Batuist 7 yıl
hem kaliteli hemde ergonomik bir görüntü sergiliyor.
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muratti 7 yıl
Senin için önemi olayabilir ama 2 ekran kullanan yada full hd yada daha yüksek çözünürlükte çalışanlar için çok iyi olmuş .
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Muhibbi- 7 yıl
Benim için DPInın hiç bir önemi yok 2200 DPIda en küçük bir hareketimde çok hızlı oluyor en ideali 1000 DPI bence
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