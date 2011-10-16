GeIL'dan çift sensörlü yeni oyuncu faresi; Meduza

Hazırladığı yüksek performanslı sistem bellekleriyle tanınan GeIL, oyunculara yönelik alt markası EpicGear'ın geliştirdiği Meduza isimli yeni fare modelini gösterdi.

Firma tarafından dünyanın ilk çift sensör teknolojili melez faresi olarak tanımlanan Meduza üzerinde hem lazer hem de optik sensör bulunuyor. GeIL cephesi detaylı özellikler hakkında henüz çok fazla detay vermese de lazer sensörün 6000DPI olduğu ifade ediliyor.

Yüksek performans için lazer sensörün, dengeli kullanım içinse optik sensörün kullanılabildiği belirtilen yeni farenin tek sensörlü geleneksel fare modellerine kıyasla daha iyi kullanım hissiyatı yarattığı söyleniyor. Alt kısmı kırmızı renkli olan ve hassasiyeti ayarlanabilen Meduza'nın çıkış tarihi henüz açıklanmazken, yakın zamanda lanse edilmesi bekleniyor.