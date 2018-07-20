Geleceğin Bilgisayar Mühendisleri 3. inzva Algoritma Kampı'nda buluştu

Otomobil Editörü
Türk hacker’ların buluşma noktası olan inzva, daha önce Eylül ve Şubat aylarında düzenlediği algoritma kamplarının kapsamını bu yıl genişletti. 28 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Algoritma Yarışması Yaz Kampı, 84 kişinin katılımıyla Beykoz Kundura’da gerçekleştirildi.
Ücretsiz olarak düzenlenen ve katılımcıların yeterlilik sınavıyla seçildiği kampa, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ gibi Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ile Doğa Koleji, Çapa Fen Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi gibi okullardan öğrenciler katıldı. Kamp, 10 gün boyunca ülkenin dört bir yanından katılımcılara ev sahipliği yaptı.
Yazılımın kalbi algoritma, uzmanlar eşliğinde çalışıldıAlgoritmayla düşünmenin ve bu doğrultuda veriyi kullanma yetkinliğinin geleceğin bilgisayar mühendislerine katma değer sağlayacak kritik bir fonksiyon olduğunu düşünen inzva ekibi, bu kampı Türkiye’nin alanında uzman mühendisler yetiştirmesine katkıda bulunma hedefiyle düzenledi.
Kamp boyunca öğrenciler gruplar halinde algoritma konusunda eğitimler alıp, yarışmalara katıldılar. Katılımcılar Prof. Dr. Gönenç Ercan, Prof. Dr Taylan Cemgil, Dr. Yar. Doç. Barış Akgün, Doç. Tolga Can, Dr. Suzan Üsküdarlı gibi alanında saygın akademisyenlerin yanı sıra, ACM-ICPC dünya finalisti Kevin Atienza ve tecrübeli bilgisayar olimpiyatçılarından eğitim ve danışmanlık alma şansına sahip oldular.
Organizasyona Beykoz Kundura ev sahipliği yaptıBeykoz Kundura’nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, öğrenciler aynı zamanda sanat yönetmeni Mustafa Ziya Ülkenciler ile tarihi binaları gezme ve yakından tanıma fırsatını elde ettiler. 10 gün boyunca, Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerle tanışma ve sosyalleşme imkanı bulan katılımcılar, sabahları yogayla başladıkları güne eğitimler, soru-cevap seansları ve sosyal aktiviteler ile devam ettiler, akşamları ise boğaza nazır çadırlarda konakladılar.
Algoritma konusundaki çalışmalar devam edecekKampla başlayan ve yoğun ilgiyle karşılanan bu etkinliğin, Türkiye’de ihtiyaç duyulan Algoritma Topluluğu’nu oluşturmak doğrultusunda ilk adım olduğunu belirten inzva yetkilileri, konuyla ilgili çalışmalara yıl boyunca faaliyet gösterecek Algoritma Akademisi projesi ile devam edeceklerini belirtti. Birebir Eğitim Vakfı tarafından desteklenen, yapay zeka, algoritma ve siber güvenlik alanlarına odaklanan ve kar amacı gütmeyen bir topluluk olan inzva’nın Beykoz Kundura’da yıl boyu sürdürdüğü kamp, buluşma ve çalışma gruplarını inzva.com ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.
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Kardeşim artık herkes bilgisayar kullanabiliyor herkes format atabiliyor bigisayar mühendisliği öldü artık. Gidin elektrik,makine okuyun tıp okuyun.