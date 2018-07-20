Geleceğin Bilgisayar Mühendisleri 3. inzva Algoritma Kampı'nda buluştu

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Türk hacker’ların buluşma noktası olan, daha önce Eylül ve Şubat aylarında düzenlediği algoritma kamplarının kapsamını bu yıl genişletti. 28 Haziran – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen, 84 kişinin katılımıyla Beykoz Kundura’da gerçekleştirildi.





Yazılımın kalbi algoritma, uzmanlar eşliğinde çalışıldı

vekampa,gibi Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri ilegibi okullardan öğrenciler katıldı. Kamp, 10 gün boyunca ülkenin dört bir yanından katılımcılara ev sahipliği yaptı.Algoritmayla düşünmenin ve bu doğrultuda veriyi kullanma yetkinliğinin geleceğin bilgisayar mühendislerine katma değer sağlayacak kritik bir fonksiyon olduğunu düşünen inzva ekibi, bu kampı Türkiye’nin alanında uzman mühendisler yetiştirmesine katkıda bulunma hedefiyle düzenledi.

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Organizasyona Beykoz Kundura ev sahipliği yaptı

Algoritma konusundaki çalışmalar devam edecek

Kamp boyunca öğrenciler gruplar halinde algoritma konusunda eğitimler alıp, yarışmalara katıldılar. Katılımcılargibi alanında saygın akademisyenlerin yanı sıra, ACM-ICPC dünya finalisti Kevin Atienza ve tecrübeli bilgisayar olimpiyatçılarındanşansına sahip oldular.Beykoz Kundura’nın ev sahipliği yaptığı etkinlikte, öğrenciler aynı zamandaile tarihi binaları gezme ve yakından tanıma fırsatını elde ettiler. 10 gün boyunca, Türkiye’nin dört bir yanından öğrencilerle tanışma ve sosyalleşme imkanı bulan katılımcılar, sabahları yogayla başladıkları güneveile devam ettiler, akşamları ise boğaza nazır çadırlarda konakladılar.Kampla başlayan ve yoğun ilgiyle karşılanan bu etkinliğin, Türkiye’de ihtiyaç duyulan’nu oluşturmak doğrultusunda ilk adım olduğunu belirtenyetkilileri, konuyla ilgili çalışmalara yıl boyunca faaliyet gösterecekprojesi ile devam edeceklerini belirtti. Birebir Eğitim Vakfı tarafından desteklenen,vealanlarına odaklanan ve kar amacı gütmeyen bir topluluk olan inzva’nın Beykoz Kundura’da yıl boyu sürdürdüğü kamp, buluşma ve çalışma gruplarınıve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.



