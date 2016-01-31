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Geleceğin sporu drone yarışları Şubat ayında başlıyor [Video]

Bugüne kadar drone'ları çok farklı işler için kullanılırken gördük. Peki drone'ların yarıştığı bir sporu hiç düşündünüz mü? Yeni kurulan drone yarış ligi 17 ekibin yarışına sahip olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Biz fark etmesek de teknolojiyle birlikte insanların ortak zevkleri ve istekleri değişmeye devam ediyor. Bu değişimler genellikle uzun vadeli olduğu için fark etmek oldukça güç, ancak bazı yenilikler çok kısa sürede kabul görebiliyor. Drone'lar bu konudaki önemli örneklerden birisi. Bir kaç yıldır popüler hale gelen teknoloji o kadar hızlı bir gelişim yaşadı ki bugün bir çok alanda kullanılmaya başlandı bile.

Yeni kurulan yarış ligi ise drone'lar için bambaşka bir dünyanın kapısını aralıyor. Drone Racing League (DRL) adıyla kurulan bu lig 17 ekibin drone'lar ile yarışacağı büyük bir etkinlik olacak. Motor sporlarına benzer bir konsepte sahip bu yarışlarda ilk etapta tüm ekipler aynı drone'un görsel olarak makyajlanmış hallerini kullanabilecekler. Bu da en iyi sürücülerin yarışlarda öne çıkacağını gösteriyor.

Yarışlar spor komplekslerinde veya stadyumlarda gerçekleştirilecek. Hazırlanacak pistte zorlu engellerin yanı sıra drone'ların geçmesi gereken kontrol noktaları da bulunacak. Bu sayede daha kontrollü ve düzenli bir yarış mümkün. Drone Yarış Ligindeki en önemli ayrıntılardan birisi ise pilotların "Birincil Bakıştan Görüş" ile araçları kontrol edecek olması. Yarış sırasında kask takacak pilotlar bu sayede parkuru drone'un içerisindeymiş gibi görebilecek.

Bu yıl DRL kapsamında toplam 6 yarış yapılacak, ilk yarış ise Şubat ayında Miami'de bulunan Sun Life stadyumunda gerçekleştirilecek. Yayınlanan ilk videolar da oldukça heyecan verici gözüküyor. Bu yarışlarda yaşanacak herhangi bir kazada kimseye zarar gelmeyecek olması da farklı bir güzellik. 

Drone yarışlarının ilk defa yapılmadığını da hatırlatalım, ancak böylesine organize ve geniş çaplı bir lig kurulması yarışların önemli bir noktaya geldiğini gösteriyor. DRL belki de ilerleyen dönemlerde Formula 1 veya Moto GP ile aynı seviyeye yükselebilir.
Son dönemlerde eSport geleceğin spor dallarından birisi olarak gösteriliyordu, şimdi ise drone yarışları da kendinden söz ettirmeye başladı. Sizce gelecekte bu yarışlar daha fazla ilgi görecek mi? Yarışlar yayınlandığında izlemeyi ister miydiniz?


http://www.engadget.com/2016/01/27/can-drone-racing-become-as-big-as-esports/ Yorum Yaz
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modifci 3 yıl
Tutar.
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OlguErhan 3 yıl
Kesinlikle tutar ve çok keyifli olur


Ben bu haberi okuduktan sonra gaza geldim işte sonuç
15 dk önce yüklendi



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Havya Makinesi 3 yıl
Zaten belirli bölgelerde yapılıyordu abd de. Tehlikeli birşey yok yani5
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Havya Makinesi 3 yıl
Zaten belirli bölgelerde yapılıyordu abd de. Tehlikeli birşey yok yani5
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kadirirdem 3 yıl
savaşmalı versiyon olursa tutar gibime geliyor....
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adam olun 3 yıl
japon animelerindeki acayip robotik yarışlara dönmesinde
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barlas_dnz 3 yıl
Fikir çok güzel, görüntüler çok güzel. Ama naskar yarışları gibi olmasın. Yuvarlak bi alanda dönüp durmaktansa karmaşık yollarda engellerle hatta birbirleriyle mücadele edecekleri bi yarış mantığı süper olur
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casperfriendly 3 yıl
İnsan canı tehlikeye girmesin de, bu tarz yeni gelişmeler insanın canını tehlikeye atmadan yarışmasını sağlayabilir. Düşününce çok harika bir fikir geldi aklıma. İleride formula bir yarışları için çok güçlü; ki kişinin fiziksel psikolojik durumunu da nazara alarak, simülasyonlar yapılmalı ve can tehlikesi olmadan spor yapılmalı veya boks maçları vesair...
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Patren 3 yıl
bu yarış çok tutar hatda savaşmalı versiyonu yapsınlar güzel olur yada arenada savaşsınlar
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fameka 3 yıl
Açıkçası benim ilgimi çok çekti.İstanbulda yapılırsa çok güzel olur.
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