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Geleceğin teknolojisi Nesnelerin İnterneti ne kadar güvenli?

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Geleceğin teknolojisi Nesnelerin İnterneti ne kadar güvenli?
 
Son dönemlerin en popüler terimlerinden birisi Internet of Things (Nesnelerin İnterneti). Peki çevremizdeki bir çok cihazın bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturacağı bu sistem ne kadar güvenli? Aruba Networks ve HP Security Research'ın yayınladığı rapor Nesnelerin Interneti(IoT)'nin henüz güvenlik açısından büyük eksikleri olduğunu gösteriyor.
Çevremizdeki nesnelerin yalnızca bizimle değil, birbirleri ile birlikte de bağımsız olarak bilgi paylaşabilmeleri hayatımıza çok büyük kolaylıklar sağlayacak. Ancak güvenlik açısından baktığımızda ise bu durum zincirleme bir tehdite neden olabilir. Raporda bugün için en çok kullanılan IoT cihazların %70'inin ciddi zaafiyetler içerdiği belirtiliyor. Ayrıca cihaz başına ortalama 25 zaafiyet mevcut. Rakam oldukça ciddi gözüküyor ancak nesnelerin iletişim kurması için kullanılan düşük donanımlar kendini koruyabilecek seviyede zengin işletim sistemlerine ve güvenlik tedbirlerine uygun değil. Her nesne için güncelleme beklemek ise biraz hayal ürünü.
Bu durumda nesnelerin güvenliği için en uygun çözüm olarak sıkı protokoller ve ağ yönetim araçları gösteriliyor. Nesneler arasındaki iletişim kurulmadan önce bu cihazların sorgulanarak değerlendirilmesi, sonrasında ise sürekli dinamik olarak kontrol edilen bir iletişim ortamının kurulması güvenlik problemlerinin bir çoğunun önüne geçebilir. Görünen o ki yakın gelecekte hayatımızın büyük bir parçası haline gelecek "Nesnelerin İnterneti" için güvenlik konusunu şimdiden sıkı tutmak gerekiyor.

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Mesudum 4 yıl
Seviye bu işte.
Buradaki Aynştaynların bir şey icat ettiği yok, bu haberde sadece "thing şey midir nesne midir, internet örütbağ mıdır ağlar arası bağ mıdır" tartışabilirler.
Bizimkiler elalemin önüne köyduğu laflardan kan çıkarırken, adamlar seni helaya saldıklarından analiz edecek, sonra sen ona da içinden "vay anasını", dışından "benim b.kumdan kime ne" diye höykürecek.
Hadi be!
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Rubisco 4 yıl
Sıra IoT'ye gelmeden daha bugünden heryerde bulunabilen Ip kamera,router,modem vs. gibi cihazlarda bile tonla açık var.

Merak eden bakınsın.
s3.eurecom.fr/...

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kadirirdem 4 yıl
valla çok güvenli olamaz bence muhakkak bir açık çıkar...
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cangunner 4 yıl
Arkadaşlar samsung galaxy fridge s3'e nasıl ROM atarım?
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kımyasal 4 yıl
Nesnelerin interneti ürünü kullanan tüketici hakkında detaylı kullanım bilgilerini şirketlere sunacaktır,ayrıca devletler için ise kolay bir şekilde vatandaşların istatistikleri,bilgileri,konumları tespit edilecektir.Şöyle düşünün mevcut telefonlar,bilgisayarlar kontrol altında.Bu cihazların işlemci mimarilerinde açık kapılar mevcut (normal durumlar dışında tehlikeli müdahaleye açık halde)tüm aygıtlar ''nesnelerin interneti'' ekolojisine katıldığı vakit,sistem tam kontrol altına alınacaktır.Artık bu duruma Person of Interest,Watch Dogs yada Mr. robot benzetmesi mi yaparsınız,nasıl düşünürseniz.
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Mephalay 4 yıl
O degil de, şey kullanmadan hersey demenin bir yolu var mi ki acep?
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Mephalay 4 yıl
Bence en iyi çeviri herşeyin interneti ama bilemedim, bazi seyleri ingilizcesine bakmadan anlayamanak uyuz bir durum.
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Okisht 4 yıl Mephalay
Mephalay
Bence en iyi çeviri herşeyin interneti ama bilemedim, bazi seyleri ingilizcesine bakmadan anlayamanak uyuz bir durum.

Bu tarz kelimeler oluşturulurken "şey" kullanmaktan kaçınıyorlar bildigim kadariyla. Sık kullanildiginda dili kurutan bir sozcuk.
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Mephalay 4 yıl
O degil de nesnelerin interneti ne kadar anlamsiz ve steril bir ceviri. Bir b*k ifade etmiyor.
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Okisht 4 yıl Mephalay
Mephalay
O degil de nesnelerin interneti ne kadar anlamsiz ve steril bir ceviri. Bir b*k ifade etmiyor.

"Şeylerin interneti" seklinde de bt cevirisi var. Ama o daha anlamsiz geliyor bana
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mementopolis 4 yıl
1. internet'i bedava yapmaniz lazim. 2. en elverisli ülke olarak bu konuda Kore ve japonya sanirim.
su ictigim bardakta ne yapayim interneti , suyun sicakligi , suyun litresi , sudaki kirec mikdari falan mi ölcsün :D . valla atom bombasini bile icat ederim :D .
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