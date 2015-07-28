Geleceğin teknolojisi Nesnelerin İnterneti ne kadar güvenli?

Son dönemlerin en popüler terimlerinden birisi Internet of Things (Nesnelerin İnterneti). Peki çevremizdeki bir çok cihazın bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturacağı bu sistem ne kadar güvenli? Aruba Networks ve HP Security Research'ın yayınladığı rapor Nesnelerin Interneti(IoT)'nin henüz güvenlik açısından büyük eksikleri olduğunu gösteriyor.

Çevremizdeki nesnelerin yalnızca bizimle değil, birbirleri ile birlikte de bağımsız olarak bilgi paylaşabilmeleri hayatımıza çok büyük kolaylıklar sağlayacak. Ancak güvenlik açısından baktığımızda ise bu durum zincirleme bir tehdite neden olabilir. Raporda bugün için en çok kullanılan IoT cihazların %70'inin ciddi zaafiyetler içerdiği belirtiliyor. Ayrıca cihaz başına ortalama 25 zaafiyet mevcut. Rakam oldukça ciddi gözüküyor ancak nesnelerin iletişim kurması için kullanılan düşük donanımlar kendini koruyabilecek seviyede zengin işletim sistemlerine ve güvenlik tedbirlerine uygun değil. Her nesne için güncelleme beklemek ise biraz hayal ürünü.

Bu durumda nesnelerin güvenliği için en uygun çözüm olarak sıkı protokoller ve ağ yönetim araçları gösteriliyor. Nesneler arasındaki iletişim kurulmadan önce bu cihazların sorgulanarak değerlendirilmesi, sonrasında ise sürekli dinamik olarak kontrol edilen bir iletişim ortamının kurulması güvenlik problemlerinin bir çoğunun önüne geçebilir. Görünen o ki yakın gelecekte hayatımızın büyük bir parçası haline gelecek "Nesnelerin İnterneti" için güvenlik konusunu şimdiden sıkı tutmak gerekiyor.