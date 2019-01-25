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Gelecek Apple Watch modelleri biyolojik tehlikeleri tespit edebilir

Teknoloji devi Apple'ın akıllı saat modeli Apple Watch'ın yeni modeli EKG çekimi yapabiliyor. Çıkan haberlere göre yeni modellerin biyolojik tehlikelere karşı kullanıcıyı uyarabilir.
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Akıllı saat teknolojisinde Apple'ın rakiplerine oranla önde gittiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Zira Apple Watch Series 4 modelinde kullanıcının kalp ritmini ölçen ve herhangi bir tehlike durumunda uyaran bir özellik mevcut. Gelen haberler Apple'ın kullanıcı sağlığıyla ilgili bu gibi özellikleri daha da geliştirmeye kararlı olduğu yönünde.

Askeri alanda kullanılabilir

Ortaya yeni çıkan bir Apple patentine göre şirket Apple Watch ve iPhone modellei için havadaki biyolojik tehlikeleri tespit edecek bir teknoloji geliştiriyor. Gelişirilen bu teknoloji havadaki zehirli gazlara karşı kullanıcıları uyararak olası tehlikelerin önüne geçmeyi hedefliyor.
Ayrıca bu tür sensörlerin potansiyel bir terör saldırısına karşın kolluk kuvvetleri veya kimyasal saldırılara karşı askeri güçler tarafından da kullanılabileceği düşünülüyor. Bunun henüz patent aşamasında olduğunu ve şirketin hayata geçirip geçirmeyeceğinin kesin olmadığını da belirtelim.

https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2019/01/one-of-apples-next-health-sensors-for-devices-could-save-your-life-by-detecting-invisible-deadly-gases.html Yorum Yaz
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