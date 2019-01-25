Gelecek Apple Watch modelleri biyolojik tehlikeleri tespit edebilir

Akıllı saat teknolojisinde Apple'ın rakiplerine oranla önde gittiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Zira Apple Watch Series 4 modelinde kullanıcının kalp ritmini ölçen ve herhangi bir tehlike durumunda uyaran bir özellik mevcut. Gelen haberler Apple'ın kullanıcı sağlığıyla ilgili bu gibi özellikleri daha da geliştirmeye kararlı olduğu yönünde.

Askeri alanda kullanılabilir

Ortaya yeni çıkan bir Apple patentine göre şirket Apple Watch ve iPhone modellei için havadaki biyolojik tehlikeleri tespit edecek bir teknoloji geliştiriyor. Gelişirilen bu teknoloji havadaki zehirli gazlara karşı kullanıcıları uyararak olası tehlikelerin önüne geçmeyi hedefliyor.

https://www.patentlyapple.com/patently-apple/2019/01/one-of-apples-next-health-sensors-for-devices-could-save-your-life-by-detecting-invisible-deadly-gases.html

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Ayrıca bu tür sensörlerin potansiyel birkarşın kolluk kuvvetleri veyakarşı askeri güçler tarafından da kullanılabileceği düşünülüyor. Bunun henüzolduğunu ve şirketin hayata geçirip geçirmeyeceğinin kesin olmadığını da belirtelim.