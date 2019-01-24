Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk: 360 derece kamera Tesla'nızı güvende tutacak

Elektrikli otomobil şirketi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yapıtığı bir duyuruyla, yakında otomobillerine 360 derece kamera özelliğinin geleceğini müjdeledi.
3 ay
2,9b
1
5
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Andy Sutton adlı bir Tesla müşterisi, Model 3'ünün kapı kolunun hemen altında kocaman bir göçük gördüğünde hemen Twitter hesabından, aracında 360 derece kamera özelliğinin olması gerektiğine dair bir tweet attı. Bu tweetin ardından ise şirketin en yetkili ismi Elon Musk konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Musk konuya son noktayı koydu

Elon Musk kullanıcının tweetini alıntılayarak yakında Tesla otomobillerde Sentry Mode adı verilen bir 360 derece yüksek çözünürlüklü araç kamerası olacağını açıkladı. Otomobillere park halindeyken kötü niyetli kişilerin zarar vermelerinin önüne geçmek veya kaza durumunda elde bir kanıt olmasını sağlamak için tasarlanan bu kameralar şirketin otomatik pilotu için 5 bin dolar ödeyen müşterilerle sınırlı olacak.

Şirket patronu Sentry Mode adlı bu 360 derece araç kamerası ile ilgili çok fazla detay vermiş değil. Ancak bu özelliğin Ekim ayında gelecek olan bir yazılım güncellemesi ile birlikte aktif duruma getirileceği ifade ediliyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/1087849475622588416 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
labtek38 3 ay CharlieSelim
Otopilot paketine entegre edilecekmiş. Sadece bu özellik için 5 bin dolar değil yani.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunusdgn 3 ay en beğenilen
Arkadaslar olaya aciklik getireyim 2017 sonrasi araclarda ekstra kameralar var bunun adina gelismis otopilot adini verdi elon musk. Bu kameralar ve otopilot u idare eden bilgisayar aldiginiz her ama her tesla aracta var yanliz eger alirken otopilot u da sectiyseniz size 5bin dolar daha eklenmis oluyor ayni bir araca sunroof eklemek gibi fabrikadaki opsiyonlar simdi teslanin opsiyonunda alinan bu otopilotu aslinda yazilimsal olarak acmak icin para ödemis oluyorsunuz. 2017 sonrasi tum araclarda donanim var ve standart olarak geliyor yazilimsal olarak acilmasi icin ya araci alirken yada sonradan para verip 1 saat icinde kendiniz aktif edebiliyorsunuz. Bu 360 derece guvenlik kamerasi özelligide söyle: bu kameralar zaten devamli acik yazilim aktifse eger, ama kullanici kullanamiyordu sadece otopilot kullaniyordu (arka bagaj alti kamerasi haric) gectigimiz yil 2018 yilinda ön kamerayi dashcam guvenlik kamerasi gibi kullanabilmek icin yeni guncelleme yayinladilar simdi diger kameralarida kullanabilmek icin bir guncelleme yayinlayacaklar olay bu. Sirf 360 derece guvenlik kamerasi icin 5000 usd ödenmiyor.
Arkadaslar olaya aciklik getireyim 2017 sonrasi araclarda ekstra kameralar var bunun adina gelismis otopilot adini verdi elon musk. Bu kameralar ve otopilot u ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yunusdgn 3 ay en beğenilen
Arkadaslar olaya aciklik getireyim 2017 sonrasi araclarda ekstra kameralar var bunun adina gelismis otopilot adini verdi elon musk. Bu kameralar ve otopilot u idare eden bilgisayar aldiginiz her ama her tesla aracta var yanliz eger alirken otopilot u da sectiyseniz size 5bin dolar daha eklenmis oluyor ayni bir araca sunroof eklemek gibi fabrikadaki opsiyonlar simdi teslanin opsiyonunda alinan bu otopilotu aslinda yazilimsal olarak acmak icin para ödemis oluyorsunuz. 2017 sonrasi tum araclarda donanim var ve standart olarak geliyor yazilimsal olarak acilmasi icin ya araci alirken yada sonradan para verip 1 saat icinde kendiniz aktif edebiliyorsunuz. Bu 360 derece guvenlik kamerasi özelligide söyle: bu kameralar zaten devamli acik yazilim aktifse eger, ama kullanici kullanamiyordu sadece otopilot kullaniyordu (arka bagaj alti kamerasi haric) gectigimiz yil 2018 yilinda ön kamerayi dashcam guvenlik kamerasi gibi kullanabilmek icin yeni guncelleme yayinladilar simdi diger kameralarida kullanabilmek icin bir guncelleme yayinlayacaklar olay bu. Sirf 360 derece guvenlik kamerasi icin 5000 usd ödenmiyor.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrFlash16 3 ay
Otopilot alan müşterilere özel anladığım kadariyla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
general4242 3 ay
Bu 360 derece kamera olayi otopilotun daha da iyi çalışmasi için gerekli değil mi zaten ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CharlieSelim 3 ay
Anafikir : "Zaten baya zarar ettik 5k dolar da burdan kazanalım..."
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labtek38 3 ay CharlieSelim
Otopilot paketine entegre edilecekmiş. Sadece bu özellik için 5 bin dolar değil yani.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Samsung Galaxy A9 Pro (2019) tanıtıldı: Infinity-O ekran ve Snapdragon 710 işlemci 3 ay Humble Bundle’dan bir ücretsiz oyun daha 3 ay Microsoft ülkemizde önemli bir satın alma hamlesi yaptı 3 ay Waymo, Michigan'da otonom araç fabrikası kuruyor 3 ay Huawei’nin katlanabilir 5G telefonu MWC 2019 fuarında tanıtılacak 3 ay Google, Chrome’daki reklam engelleyicileri engelleyecek 3 ay 48 MP kameralı Meizu M9 Note Şubatın ortasında geliyor 3 ay Ödüllü Farming Simulator eSpor turnuvası başlıyor 3 ay Volkswagen beş milyonuncu Tiguan'ı banttan indirdi 3 ay NASA, Ultima Thule'un şimdiye kadarki en net görüntüsünü yayınladı 3 ay Amazon'dan "farklı" bir süper kahraman dizisi: The Boys fragmanı yayınlandı 3 ay Sapphire Radeon VII ekran kartı satışa çıkıyor 3 ay Londra'daki havalimanında araçları otonom robotlar park edecek 3 ay Yeni iPod Touch oyun odaklı mı olacak? 3 ay Xiaomi Redmi Go'nun tasarımı ve teknik özellikleri sızdırıldı 3 ay Twitter, karanlık modu daha da koyulaştıracak 3 ay LG ilk 5G özellikli telefonunu gelecek ay tanıtacak 3 ay Amazon'un teslimat robotları hizmete başlıyor 3 ay Telefondan daha küçük fotoğraf yazıcısı | Canon Zoemini 3 ay Boeing'in otonom uçan taksisi ilk uçuşunu tamamladı 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk: 360 derece kamera Tesla'nızı güvende tutacak Sonraki BenQ uygun fiyatlı ev sinema projeksiyon cihazını duyurdu 3 ay Apple, sonlandırılacağı iddia edilen otonom araç projesi hakkında açıklama yaptı 3 ay Microsoft'un arama motoru Bing, Çin'de engellendi 3 ay Philips'de işler değişiyor | Özel video 3 ay Apple, pil geliştirme biriminin başına Samsung'dan önemli bir ismi getirdi 3 ay Trafikte "maket trafik polisi" dönemi başlıyor 3 ay Intel’den Drone ve robotlar için RealSense kamerası 3 ay Skoda yeni crossover modelinin adını koydu: Skoda Kamiq 3 ay Haftaya BİM marketlerde PS4 Slim ve Trust Carus oyuncu kulaklığı satılacak 3 ay Galaxy S10 ve S10 Plus'ın şimdiye kadarki en net görselleri yayınlandı 3 ay Vivo Apex 2019 tanıtıldı: Deliksiz tasarım ve ekranın tamamında etkin parmak izi sensörü 3 ay 2019 Mazda 3'ün ABD'deki fiyatı belli oldu: Giriş seviyesi 21 bin 895 dolar 3 ay Nokia markası Android 9 güncelleme sistemini anlattı 3 ay Nasa, Boeing’in ISS'ye düzenlediği ilk insanlı uçuştaki astronotlardan birini değiştirdi 3 ay Huawei 6,5 Gbps hıza ulaşabilen 5G modemini tanıttı 3 ay Adobe 3D modelleme alanında önemli bir satın alım yaptı 3 ay Galaxy S10 serisinin kripto para cüzdanı sızdırıldı 3 ay AMD’nin başı FX işlemcilerle yine dertte 3 ay Yeni nesil Xbox’ın ışın izleme desteği ve 1TB’lık NVMe SSD ile geleceği söylentisi 3 ay Samsung'un yeni akıllı saati Galaxy Sport gelecek ay Galaxy S10 ile birlikte tanıtılabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim