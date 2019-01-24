Elon Musk: 360 derece kamera Tesla'nızı güvende tutacak

Andy Sutton adlı bir Tesla müşterisi, Model 3'ünün kapı kolunun hemen altında kocaman bir göçük gördüğünde hemen Twitter hesabından, aracında 360 derece kamera özelliğinin olması gerektiğine dair bir tweet attı. Bu tweetin ardından ise şirketin en yetkili ismi Elon Musk konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Musk konuya son noktayı koydu

Şirket patronu Sentry Mode adlı bu 360 derece araç kamerası ile ilgili çok fazla detay vermiş değil. Ancak bu özelliğin Ekim ayında gelecek olan bir yazılım güncellemesi ile birlikte aktif duruma getirileceği ifade ediliyor.

https://twitter.com/elonmusk/status/1087849475622588416

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Elon Musk kullanıcının tweetini alıntılayarak yakındaotomobillerdeadı verilen biryüksek çözünürlüklü araç kamerası olacağını açıkladı. Otomobillere pkötü niyetli kişilerin zarar vermelerinin önüne geçmek veyaelde bir kanıt olmasını sağlamak için tasarlanan bu kameralar şirketin otomatik pilotu içinödeyen müşterilerle sınırlı olacak.