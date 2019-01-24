Elon Musk: 360 derece kamera Tesla'nızı güvende tutacak

Teknoloji Editörü
Andy Sutton adlı bir Tesla müşterisi, Model 3'ünün kapı kolunun hemen altında kocaman bir göçük gördüğünde hemen Twitter hesabından, aracında 360 derece kamera özelliğinin olması gerektiğine dair bir tweet attı. Bu tweetin ardından ise şirketin en yetkili ismi Elon Musk konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Musk konuya son noktayı koyduElon Musk kullanıcının tweetini alıntılayarak yakında Tesla otomobillerde Sentry Mode adı verilen bir 360 derece yüksek çözünürlüklü araç kamerası olacağını açıkladı. Otomobillere park halindeyken kötü niyetli kişilerin zarar vermelerinin önüne geçmek veya kaza durumunda elde bir kanıt olmasını sağlamak için tasarlanan bu kameralar şirketin otomatik pilotu için 5 bin dolar ödeyen müşterilerle sınırlı olacak.
Şirket patronu Sentry Mode adlı bu 360 derece araç kamerası ile ilgili çok fazla detay vermiş değil. Ancak bu özelliğin Ekim ayında gelecek olan bir yazılım güncellemesi ile birlikte aktif duruma getirileceği ifade ediliyor.
https://twitter.com/elonmusk/status/1087849475622588416 Yorum Yaz Paylaş Tweetle