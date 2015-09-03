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Gelecekte sadece oyuncu bilgisayarlarını çalıştırmak için 50 enerji santrali gerekecek

3 yıl
4,2b
1
32
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecekte sadece oyuncu bilgisayarlarını çalıştırmak için 50 enerji santrali gerekecek

Son dönemde trendi giderek yükselmekte olan oyuncu bilgisayarı segmenti üreticiler için durgun giden pazarda bir çıkış kapısı olarak görülürken, kullanıcı tarafında da oyunları en iyi seviyede oynayabilmenin memnuniyeti hakim. Ancak bu trend arka planda nasıl bir etki yapıyor bu pek göze çarpmıyor. 

Bu konseptin hali hazırda ortaya çıkan bir olumsuz etkisi olmadığı için herşey normalmiş gibi görünebilir. Ancak bu büyüme hızı ile gelecekte oyuncu bilgisayarlarına enerji yetiştirmekte zorlanabiliriz. 

Bir oyuncu bilgisayarı, sıradan işlerimiz için kullandığımız bilgisayarlarımızdan kat kat daha güçlü donanımlar içeriyor. Elbette bu donanımın bir götürüsü de oluyor. Bir oyuncu bilgisayarı bir yıl içerisinde normal bir PC'den 6 kat daha fazla, oyun konsolundan ise 10 kat daha fazla enerji harcıyor. 

Şu anda global PC pazarında oyuncu bilgisayarı segmenti yüzde 2.5 civarında bir paya sahip. Ancak enerji tüketimi konusunda yüzde 20 civarında bir paya sahip. Aradaki bu büyük fark aşırı enerji tüketimine ve küresel ısınmaya neden olabilecek potansiyele sahip. 

Berkeley Lab araştırmacısı Evan Mills yaptığı araştırmada 2012 yılında dünya çapındaki oyuncu bilgisayarlarının toplamda 75 terawatt/saat enerji tükettiğini tespit etmiş. 2020 yılına geldiğimizde ise bu rakam 150 terawatt/saat olacak. Bu enerjiyi karşılamak için ise 50 adet 500MW gücünde enerji santralinin çalıştırılması gerekecek. 

Mills araştırması boyunca 5 farklı oyuncu bilgisayarı toplamış ve bunları çeşitli deneylere tabi tutmuş. Sonucunda ise oyuncu bilgisayarlarının ayarlarında ve bazı bileşenlerinde değişiklikler yaparak performansta kayıp yaşamadan yüzde 50 civarında enerji tasarrufu sağlanabileceğini görmüş. Üreticilerin bazı noktalara dikkat ederek şu anda bunu başarabilmeleri mümkün. Mills elindeki bilgileri paylaşmak üzere bir site kurmuş durumda. 

Çalışma belirli bir alanı kapsadığı için elde edilen sonuçlar da oldukça dikkat çekici oluyor. Aslında Mills teorik olarak tüm oyuncu bilgisayarlarını bir alana topluyor ve hesabını buna göre yapıyor. Ancak oyuncu bilgisayarları geniş bir alana yayıldığı için her ülkenin kendi enerji ihtiyacı içerisinde döngüye giriyor ve çok da dikkat çekmiyor. Bu bakımdan oyuncu bilgisayarlarının enerji tüketimi konusunda farkındalık yaratabilmek için geniş çaplı faaliyetlere ihtiyaç var. 

https://sites.google.com/site/greeningthebeast/home Yorum Yaz
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bersgurs 3 yıl en beğenilen
oyun konsollarından 10 kat daha fazla mı? 1800 watt mı pc ler
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Seefoo 3 yıl
Varsın dünyada 50 santralde oyunculara çalışıversin.Sosyal medya araçlarının sunucularıyla bu ortamlarda zaman harcayanlar ne kadar elektrik harcıyormuş onu da hesap ediversin abimiz işe başlamışken.
Varsın dünyada 50 santralde oyunculara çalışıversin.Sosyal medya araçlarının sunucularıyla bu ortamlarda zaman harcayanlar ne kadar elektrik harcıyormuş onu da ...
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The Balance 3 yıl
AMD şakaları geliyor... yerimizi alalım
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orithyia 3 yıl
who knows :)
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atof 3 yıl
Nano metre üretiminde sona geldik.Artık Piko metre ile üretime geçilecek.Bunun baya enerji tasarufu yapıcağından eminim.
Bana saçma geldi
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WB 3 yıl
Vakti zamaninda 100-150w'lik psu lar kullanirdik, simdi 750w standart oldu, hele sli'i overclock'u vs dahil edince 2000w 'lari goruyoruz, bu nasil gelismeyse
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DH Misafiri 3 yıl
bilgisayar bitti zaten. satışlar ortada. mobil oyunların kalitesi hızla artıyor. 6 inç iyi bir telefon alın hem dünyayı hem de torunlarınızı koruyun. bir bilgisayar telefonun 10 katı kilolarca atığa neden oluyor. kat ve kat fazla enerji harcıyor. karbon salınımı yapıyor. farkında olmadan başkalarına zarar veriyoruz. gizli günah işliyoruz.
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BekirTemel 3 yıl
Değer mi hiç?Değer mi söyle
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THUGGER 3 yıl
İyimis
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tricore 3 yıl
bukalemun56
iyide 20 yıl sonra üretim teknolojisindeki gelişmelerle en güçlü donanımlar bile 50 watt ın altında enerji tüketicek gibi geliyor bana

Aynen...
30 fps sabitleyip ayarları low a indirip oynayalım kampanyası mı başlatalım kamu spotu geçelim olurmu abicim... intel ve amd zaten yıllardır bu enerji tüketimini azaltmak için uğraşmıyor mu ? iyi bir mobil ekran kartı 103 Watt elektrik tüketirken iyi bir masaüstü ekran kartı 165 Watt elektrik tüketiyor bahsettiğim ekran kartları birbirine çok yakın performans vermekte ve ben şunu söylemek istiyorum , bu işin sadece ekran kartı boyutu, hali hazırda daha az güç tüketimi ve daha yüksek performans için intelin U serilerini hatırlıyoruz 5. nesile geçti adamlar ve performansları giderek artıyor... ben bu habere katılmıyorum , gelecekte hatta yakın bir gelecekte daha az transistörle daha yüksek performans elde edebilecek ekran kartları ve işlemciler mutlaka olacaktır .
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bukalemun56 3 yıl
iyide 20 yıl sonra üretim teknolojisindeki gelişmelerle en güçlü donanımlar bile 50 watt ın altında enerji tüketicek gibi geliyor bana
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cosica 3 yıl
5-6 sene önce masaüstü bilgisayarı satıp laptop kullanmaya başlayınca elektrik faturam 30 TL'den 15 TL civarına düşmüştü.
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admix 3 yıl
adamın ellerine bakın bence başka bişey artcak onu anlatıyor gibi
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Firaristt 3 yıl
Fisyon yerine füzyona geçsinler. 100 kattan fazla enerji açığa çıkıyor. Sonra fisyon. 10 füzyon reaktörü bütün dünyaya yeter. Yenilenebilir enerji çok maliyetli ve çok verimsiz şu anda.
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Umutcan 3 yıl
Pc'de monitörü işin içine katmışlarmı da bu veri çıkmış ? O zaman konsolda da tv'yi eklesinler.
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deoksiriboz1001 3 yıl Firaristt
Firaristt
Fisyon yerine füzyona geçsinler. 100 kattan fazla enerji açığa çıkıyor. Sonra fisyon. 10 füzyon reaktörü bütün dünyaya yeter. Yenilenebilir enerji çok maliyetli ve çok verimsiz şu anda.

Dur gerekli altını toplayıp Upgrade é basalım hemen. Bazıları hayatı pc oyunu sanıyor.
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