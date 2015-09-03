Gelecekte sadece oyuncu bilgisayarlarını çalıştırmak için 50 enerji santrali gerekecek

Son dönemde trendi giderek yükselmekte olan oyuncu bilgisayarı segmenti üreticiler için durgun giden pazarda bir çıkış kapısı olarak görülürken, kullanıcı tarafında da oyunları en iyi seviyede oynayabilmenin memnuniyeti hakim. Ancak bu trend arka planda nasıl bir etki yapıyor bu pek göze çarpmıyor.





Bu konseptin hali hazırda ortaya çıkan bir olumsuz etkisi olmadığı için herşey normalmiş gibi görünebilir. Ancak bu büyüme hızı ile gelecekte oyuncu bilgisayarlarına enerji yetiştirmekte zorlanabiliriz.





Bir oyuncu bilgisayarı, sıradan işlerimiz için kullandığımız bilgisayarlarımızdan kat kat daha güçlü donanımlar içeriyor. Elbette bu donanımın bir götürüsü de oluyor. Bir oyuncu bilgisayarı bir yıl içerisinde normal bir PC'den 6 kat daha fazla, oyun konsolundan ise 10 kat daha fazla enerji harcıyor.





Şu anda global PC pazarında oyuncu bilgisayarı segmenti yüzde 2.5 civarında bir paya sahip. Ancak enerji tüketimi konusunda yüzde 20 civarında bir paya sahip. Aradaki bu büyük fark aşırı enerji tüketimine ve küresel ısınmaya neden olabilecek potansiyele sahip.





Berkeley Lab araştırmacısı Evan Mills yaptığı araştırmada 2012 yılında dünya çapındaki oyuncu bilgisayarlarının toplamda 75 terawatt/saat enerji tükettiğini tespit etmiş. 2020 yılına geldiğimizde ise bu rakam 150 terawatt/saat olacak. Bu enerjiyi karşılamak için ise 50 adet 500MW gücünde enerji santralinin çalıştırılması gerekecek.





Mills araştırması boyunca 5 farklı oyuncu bilgisayarı toplamış ve bunları çeşitli deneylere tabi tutmuş. Sonucunda ise oyuncu bilgisayarlarının ayarlarında ve bazı bileşenlerinde değişiklikler yaparak performansta kayıp yaşamadan yüzde 50 civarında enerji tasarrufu sağlanabileceğini görmüş. Üreticilerin bazı noktalara dikkat ederek şu anda bunu başarabilmeleri mümkün. Mills elindeki bilgileri paylaşmak üzere bir site kurmuş durumda.





Çalışma belirli bir alanı kapsadığı için elde edilen sonuçlar da oldukça dikkat çekici oluyor. Aslında Mills teorik olarak tüm oyuncu bilgisayarlarını bir alana topluyor ve hesabını buna göre yapıyor. Ancak oyuncu bilgisayarları geniş bir alana yayıldığı için her ülkenin kendi enerji ihtiyacı içerisinde döngüye giriyor ve çok da dikkat çekmiyor. Bu bakımdan oyuncu bilgisayarlarının enerji tüketimi konusunda farkındalık yaratabilmek için geniş çaplı faaliyetlere ihtiyaç var.

https://sites.google.com/site/greeningthebeast/home