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Gelecekteki AR gözlüklerinde MicroLED ekran kullanılacak

Yeni yayınlanan bir rapora göre, gelecekte üretliecek olan Artırılmış Gerçeklik (AR) gözlüklerinde MicroLED teknolojisi kullanılacak. İşte bu yeni teknolojinin avantajları ve dezavantajları.
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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2013 yılında Google Glass'ın piyasaya sürülmesinden bu yana geçen sürede çoğu Artırılmış Gerçeklik (AR) gözlüğü ekranlarında LCoS (Liquid Crystal on Silicon) olarak bilinen bir teknoloji kullanıldı. Ancak yeni yayınlanan bir rapora göre diğer ekran teknolojileri bu cihazlar için daha uygun görünüyor.

AMOLED ekranın yerini alabilir

Digitimes'ın yayınladığı yeni bir rapora göre, microLED gelecekteki AR gözlüklerinde kullanılan ana ekran teknolojisi olacak. Raporda yer alan bilgilere göre AMOLED ekranlara meydan okuyan microLED'lerin, daha düşük gecikme süresi, daha yüksek kontrast ve daha uzun bir ömür sunduğu ifade ediliyor. Ayrıca AMOLED ekranlara göre 30 kat daha parlak bir deneyim sunuyorlar.
Ancak bu teknolojinin de handikapları yok değil. Zira microLED'lerin üretilmesi zor bir süreç ve bu da teknoloji için yüksek maliyet anlamına geliyor. Uzun vadede tüm teknoloji şirketlerinin microLED teknolojisine geçmeleri kaçınılmaz ve bunun çok da uzakta olmadığını söylememiz mümkün.

https://www.digitimes.com/news/a20181221PD203.html Yorum Yaz
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Greylights 4 ay
daha parlak derken? Amoled ler zaten manyak nit değerlerine sahip gözü pişirmeyi mi planlıyorlar anlamadım.
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dr20mouse 4 ay
Samsung el atarsa gelişir ve ucuzlar.
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