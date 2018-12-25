Gelecekteki AR gözlüklerinde MicroLED ekran kullanılacak

2013 yılında Google Glass'ın piyasaya sürülmesinden bu yana geçen sürede çoğu Artırılmış Gerçeklik (AR) gözlüğü ekranlarında LCoS (Liquid Crystal on Silicon) olarak bilinen bir teknoloji kullanıldı. Ancak yeni yayınlanan bir rapora göre diğer ekran teknolojileri bu cihazlar için daha uygun görünüyor.

AMOLED ekranın yerini alabilir

Digitimes'ın yayınladığı yeni bir rapora göre, microLED gelecekteki AR gözlüklerinde kullanılan ana ekran teknolojisi olacak. Raporda yer alan bilgilere göre AMOLED ekranlara meydan okuyan microLED'lerin, daha düşük gecikme süresi, daha yüksek kontrast ve daha uzun bir ömür sunduğu ifade ediliyor. Ayrıca AMOLED ekranlara göre 30 kat daha parlak bir deneyim sunuyorlar.

https://www.digitimes.com/news/a20181221PD203.html

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Ancak bu teknolojinin de handikapları yok değil. Zira microLED'lerin üretilmesive bu da teknoloji için yüksekanlamına geliyor. Uzun vadede tümmicroLED teknolojisine geçmeleri kaçınılmaz ve bunun çok da uzaktasöylememiz mümkün.