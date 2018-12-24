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Telegram'a anket ekleme özelliği geldi

Son zamanlarda popülaritesini gittikçe arttıran Telegram uygulaması, artık grup sohbetlerine anket ekleyebileceğiniz yeni bir güncelleme aldı. İşte yeni özelliğin detayları.
4 ay
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11
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Rusya merkezli Telegram uygulaması her geçen gün popülaritesini yükseltmekle birlikte, WhatsApp'ın en sıkı rakiplerinden biri olma yolunda ilerliyor. Uygulamaya yapılan son güncelleme ile artık grup sohbetlerine anket eklenebildiği açıklandı.

Kimin hangi seçeneğe oy verdiği bilinmeyecek

Grup sohbeti kapsamında arkadaş ya da aile üyeleri için bir yemek veya parti düzenlemeyi hiç denediniz mi? Konu hakkında herkes kendi görüşünü yazarken sohbet oldukça karmaşık bir hal alabiliyor. Ancak uygulamaya yeni gelen anket özelliği ile çoğunluğun ne yapmak istediğini pratik bir şekilde öğrenmeniz de mümkün hale getirildi.
Telegram'ın son güncellemesinde, resimde de görebileceğiniz üzere dilediğiniz konuda anket düzenleyebileceksiniz. Ayrıca bu anketler tamamen gizli olacak ve kimin hangi seçeneğe oy verdiği de bilinmeyecek. Telegram'ın bu yeni özelliğini kullanabilmeniz için uygulamanın güncel olduğundan emin olun.

https://telegram.org/blog/polls Yorum Yaz
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.PanxeR. 4 ay en beğenilen
İşini bilenler telegram kullanır , sıradan insanlar whatsapp
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Theologist 4 ay
Telegram tartışmasız en iyisi. Kullananlar özelliklerini bilir.

Avantajları

1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.

2) Görüntü ve videoları kalitesini düşürmeden atabiliyor olması. Düşük boyutlu gönderme seçeneği de var.

3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.

4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.

5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.

6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.

7) Karanlık mod ile daha gözü daha az yorması.

8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.

9) Herhangi bir video linkinin bile video açılmasına gerek kalmadan izlenebilmesi.

10) Grup üye sayı sınırının olmaması.

11) Ekran görüntüsü alınamaması

12) Gizli sohbet

13) Belirlenen süreye güre mesajların otomatikmen silinmesi

14) Sticker desteği

15) Parmak izi koruma seçeneği.

16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Yani gizlilik.

17) Serverların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı.

18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.

19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.

20) Arka planda veri indirme hizmeti.



Daha sayamadığım onlarca özellik...

Whatsapp Yerli yapım Entrika dolu Türk dizileriyse Telegram IMDB 9 üstü filmler.

Kaliteli insanlar Telegram kullanmayı düşünebilir ancak.
Telegram tartışmasız en iyisi. Kullananlar özelliklerini bilir.Avantajları1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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435 4 ay
özellik bakımından en iyisi olma haricinde; tamamen ücretsiz. Daha da önemlisi; whatsapp gibi reklam kelimeleri ayıklayıp size satış yönlendirmesi yapmıyor.
ne konuştuğunuzu ayıklayıp size satmaya çalışan bir uygulama kullanmayın, kullandırmayın. geçin telegrama
özellik bakımından en iyisi olma haricinde; tamamen ücretsiz. Daha da önemlisi; whatsapp gibi reklam kelimeleri ayıklayıp size satış yönlendirmesi yapmıyor.
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ali.kose 4 ay
Telegram kullanış amacı daha profesyoneller olanlar için diyebilirim bu ayrımı şu ikili arasındada görebılırız. LinkedIn - Facebook.
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Doanc4n 4 ay
telegram ya. efsane uygulama. yüklettiğim arkadaşım vazgeçemiyor.
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435 4 ay
özellik bakımından en iyisi olma haricinde; tamamen ücretsiz. Daha da önemlisi; whatsapp gibi reklam kelimeleri ayıklayıp size satış yönlendirmesi yapmıyor.
ne konuştuğunuzu ayıklayıp size satmaya çalışan bir uygulama kullanmayın, kullandırmayın. geçin telegrama
Yanıtla +5
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Theologist 4 ay
Telegram tartışmasız en iyisi. Kullananlar özelliklerini bilir.

Avantajları

1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.

2) Görüntü ve videoları kalitesini düşürmeden atabiliyor olması. Düşük boyutlu gönderme seçeneği de var.

3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.

4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.

5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.

6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.

7) Karanlık mod ile daha gözü daha az yorması.

8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.

9) Herhangi bir video linkinin bile video açılmasına gerek kalmadan izlenebilmesi.

10) Grup üye sayı sınırının olmaması.

11) Ekran görüntüsü alınamaması

12) Gizli sohbet

13) Belirlenen süreye güre mesajların otomatikmen silinmesi

14) Sticker desteği

15) Parmak izi koruma seçeneği.

16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Yani gizlilik.

17) Serverların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı.

18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.

19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.

20) Arka planda veri indirme hizmeti.



Daha sayamadığım onlarca özellik...

Whatsapp Yerli yapım Entrika dolu Türk dizileriyse Telegram IMDB 9 üstü filmler.

Kaliteli insanlar Telegram kullanmayı düşünebilir ancak.
1 Yanıt Yanıtla +6
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yeniceli2001 1 ay Theologist
2014ten beridir Telegram kullanan biri olarak çevreme ve çalıştığım kuruma kullandırmış biri oalrak 19. madde tek dosyada 1,5 gb veri saklama ve sınırsız diye düzeltebiliriz. 11. maddde ise ekran görüntüsü alınabiliyor.
Whatsapp ne çıkartıyorsa zaten Telegram da fazlasıyla var. Yaşasın Telegram...
Yanıtla +1
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noqturno 4 ay
İstenirse kimin neye oy verdiğini gösteren anket de yapılabilir. @vote botu ile.
Telegram gerçekten çok iyidir, tek eksiği insanların alışkanlıklarından kolay vazgeçememesi
1 Yanıt Yanıtla +2
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astegon 4 ay noqturno
Bu gerçekten çok ilginç bir durum. Telegram whatsapp'dan kat kat çok daha iyi bir uygulama olmasına rağmen ...
Yanıtla +3
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dr20mouse 4 ay
Oooo iyi şimdi sıra facebookda bassın reklamı whatsapp'a da kurtulalım topluca telegrama geçelim.
Yanıtla +4
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alemburda34 4 ay
Türkçe dil seçeneği yakın zamanda geldi ayrıca profil resminde kar yağışı efektide geldi.
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.PanxeR. 4 ay en beğenilen
İşini bilenler telegram kullanır , sıradan insanlar whatsapp
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pspoor 4 ay
Blue suit - yellow vest?
Gonderme mi bu simdi? Hayir demisler bir de...
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