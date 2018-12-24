Telegram'a anket ekleme özelliği geldi

Rusya merkezli Telegram uygulaması her geçen gün popülaritesini yükseltmekle birlikte, WhatsApp'ın en sıkı rakiplerinden biri olma yolunda ilerliyor. Uygulamaya yapılan son güncelleme ile artık grup sohbetlerine anket eklenebildiği açıklandı.

Kimin hangi seçeneğe oy verdiği bilinmeyecek

Grup sohbeti kapsamında arkadaş ya da aile üyeleri için bir yemek veya parti düzenlemeyi hiç denediniz mi? Konu hakkında herkes kendi görüşünü yazarken sohbet oldukça karmaşık bir hal alabiliyor. Ancak uygulamaya yeni gelen anket özelliği ile çoğunluğun ne yapmak istediğini pratik bir şekilde öğrenmeniz de mümkün hale getirildi.

https://telegram.org/blog/polls

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Telegram'ın son, resimde de görebileceğiniz üzere dilediğiniz konudadüzenleyebileceksiniz. Ayrıca bu anketler tamamen gizli olacak ve kiminoy verdiği de bilinmeyecek. Telegram'ın bu yeni özelliğini kullanabilmeniz için uygulamanınolduğundan emin olun.