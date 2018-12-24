Telegram'a anket ekleme özelliği geldi

Teknoloji Editörü
Rusya merkezli Telegram uygulaması her geçen gün popülaritesini yükseltmekle birlikte, WhatsApp'ın en sıkı rakiplerinden biri olma yolunda ilerliyor. Uygulamaya yapılan son güncelleme ile artık grup sohbetlerine anket eklenebildiği açıklandı.
Kimin hangi seçeneğe oy verdiği bilinmeyecek
Grup sohbeti kapsamında arkadaş ya da aile üyeleri için bir yemek veya parti düzenlemeyi hiç denediniz mi? Konu hakkında herkes kendi görüşünü yazarken sohbet oldukça karmaşık bir hal alabiliyor. Ancak uygulamaya yeni gelen anket özelliği ile çoğunluğun ne yapmak istediğini pratik bir şekilde öğrenmeniz de mümkün hale getirildi.Telegram'ın son güncellemesinde, resimde de görebileceğiniz üzere dilediğiniz konuda anket düzenleyebileceksiniz. Ayrıca bu anketler tamamen gizli olacak ve kimin hangi seçeneğe oy verdiği de bilinmeyecek. Telegram'ın bu yeni özelliğini kullanabilmeniz için uygulamanın güncel olduğundan emin olun.
https://telegram.org/blog/polls Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Avantajları
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoları kalitesini düşürmeden atabiliyor olması. Düşük boyutlu gönderme seçeneği de var.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile daha gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin bile video açılmasına gerek kalmadan izlenebilmesi.
10) Grup üye sayı sınırının olmaması.
11) Ekran görüntüsü alınamaması
12) Gizli sohbet
13) Belirlenen süreye güre mesajların otomatikmen silinmesi
14) Sticker desteği
15) Parmak izi koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Yani gizlilik.
17) Serverların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
Daha sayamadığım onlarca özellik...
Whatsapp Yerli yapım Entrika dolu Türk dizileriyse Telegram IMDB 9 üstü filmler.
Kaliteli insanlar Telegram kullanmayı düşünebilir ancak.
ne konuştuğunuzu ayıklayıp size satmaya çalışan bir uygulama kullanmayın, kullandırmayın. geçin telegrama