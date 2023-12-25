Apple’ın 2024’teki en önemli ürünü Vision Pro seri üretime girdi

Apple Vision Pro gittikçe yaklaşıyor
TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple Vision Pro'nun toplu sevkiyatı önümüzdeki yılın ocak ayının ilk haftasında başlayacak. İlk partinin ocak sonu ya da şubat başında geleceği tahmin ediliyor ki bu da daha önceki tahminleri doğrular nitelikte. Analist ayrıca Vision Pro’nun 500 bin adetlik bir sevkiyata erişeceğini ancak buna rağmen Apple’ın yıl içerisindeki en önemli ürünü olacağını söylüyor.
Açıkçası Kuo’nun sevkiyat tahmini düşük ancak ürünün fiyatı göz önüne alındığında bir yandan da mantıklı. Daha önceki analizler firmanın yıl içerisinde 1 milyon sevkiyata ulaşacağı yönündeydi. Apple Vision Pro’nun 3.499 dolar gibi son derece yüksek bir fiyata sahip olduğunu ve ürünün çoğu kişinin radarına bir girmeyeceğini unutmamak gerek.
Bununla birlikte Apple Vision Pro, randevu sistemiyle ve ilk etapta yalnızca ABD’de satışa sunulacak. Ancak yıl içerisinde ürünün diğer pazarlara da girmesi beklenebilir. Apple’ın ocak ayında mağaza çalışanlarına ürünle ilgili ayrıntılı eğitim vereceğini de belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.