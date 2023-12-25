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    Anlık Bildirim

    Apple’ın 2024’teki en önemli ürünü Vision Pro seri üretime girdi

    Analistlere göre Apple Vision Pro halihazırda seri üretime girmiş durumda. Analistler, Apple’ın yeni AR/VR başlığının firmanın 2024’teki en önemli ürünü olacağına inanıyor.
    Apple’ın 2024’teki en önemli ürünü Vision Pro seri üretime girdi Tam Boyutta Gör
    Bir süre önce Apple Vision Pro sevkiyatlarının gelecek yıl şubat ayında başlayacağı ve şirketin tedarik zincirinin daha fazla gecikmeyi önlemek için aşırı hız modunda çalıştığı belirtilmişti. Şimdi ise bir analist, mevcut takvimin korunması halinde cihazın ocak ayı sonundan itibaren mağazalarda stoklanmaya başlayacağını söylüyor. Ayrıca karma gerçeklik başlığının Apple'ın 2024 için en önemli ürünü olacağı belirtiliyor.

    Apple Vision Pro gittikçe yaklaşıyor

    TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo'ya göre Apple Vision Pro'nun toplu sevkiyatı önümüzdeki yılın ocak ayının ilk haftasında başlayacak. İlk partinin ocak sonu ya da şubat başında geleceği tahmin ediliyor ki bu da daha önceki tahminleri doğrular nitelikte. Analist ayrıca Vision Pro’nun 500 bin adetlik bir sevkiyata erişeceğini ancak buna rağmen Apple’ın yıl içerisindeki en önemli ürünü olacağını söylüyor.

    Açıkçası Kuo’nun sevkiyat tahmini düşük ancak ürünün fiyatı göz önüne alındığında bir yandan da mantıklı. Daha önceki analizler firmanın yıl içerisinde 1 milyon sevkiyata ulaşacağı yönündeydi. Apple Vision Pro’nun 3.499 dolar gibi son derece yüksek bir fiyata sahip olduğunu ve ürünün çoğu kişinin radarına bir girmeyeceğini unutmamak gerek.

    Bununla birlikte Apple Vision Pro, randevu sistemiyle ve ilk etapta yalnızca ABD’de satışa sunulacak. Ancak yıl içerisinde ürünün diğer pazarlara da girmesi beklenebilir. Apple’ın ocak ayında mağaza çalışanlarına ürünle ilgili ayrıntılı eğitim vereceğini de belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 4 gün önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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