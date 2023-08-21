Apple Vision Pro’nun ekran yenileme hızı üzecek

Vision Pro çoğu zaman 90Hz ve bazen 100Hz’de çalışacak
Vision Pro, donanım olarak oldukça güçlü bir platforma ve çift 4K ekranlara sahip. 2015 yılında Apple Watch'un piyasaya sürülmesinden bu yana şirketin ilk büyük ürünü olan Vision Pro, önümüzdeki yılın başlarında 3.499 dolarlık fiyat etiketiyle birlikte çıkış yapacak. Bununla birlikte Apple halihazırda Vision Pro'nun Geliştirici Kitlerini çoktan geliştiricilere göndermiş durumda. Bu kitlerden elde edilen bilgileri paylaşan DuanRui’e göre Vision Pro ekran yenileme hızı varsayılan olarak 90Hz olarak ayarlanmış durumda ve içeriğe bağlı olarak bu hız 100Hz’e kadar çıkabiliyor.
Bunun dışında sızıntıda Sony'nin Vision Pro için tasarladığı panelle ilgili bilgiler de yer alıyor. Buna göre başlığın 1,42 inçlik ekran boyunca 5000 nit'e kadar parlaklığa sahip olacağı görülüyor. Bilgileri kıyaslamak gerekirse Meta Quest 3’ün ekranı 120Hz yenileme hızına ve 4128 x 2208 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Ancak Quest 3’ün maksimum parlaklığının 100 nit civarında olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.