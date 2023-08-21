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    Apple Vision Pro’nun ekran yenileme hızı üzecek

    Apple'ın Vision Pro karma gerçeklik gözlüğünün ekranları varsayılan olarak 90Hz yenileme hızında çalışacak. Son raporlara göre ise bu ekranlar içeriğe göre biraz daha yüksek hızlara çıkabilecek.
    Apple Vision Pro’nun ekran yenileme hızı üzecek Tam Boyutta Gör
    Apple, haziran ayındaki WWDC etkinliğinde çok sayıda yazılımın yanı sıra donanım yükseltmelerini de duyurmuştu. Bu etkinlikte en çok dikkat çeken ürün hiç şüphesiz merakla beklenen Vision Pro karma gerçeklik gözlüklerin duyurusu olmuştu. Ancak Vision Pro’nun ekran yenileme hızları üstün özelliklerine rağmen yetersiz gelebilir.

    Vision Pro çoğu zaman 90Hz ve bazen 100Hz’de çalışacak

    Vision Pro, donanım olarak oldukça güçlü bir platforma ve çift 4K ekranlara sahip. 2015 yılında Apple Watch'un piyasaya sürülmesinden bu yana şirketin ilk büyük ürünü olan Vision Pro, önümüzdeki yılın başlarında 3.499 dolarlık fiyat etiketiyle birlikte çıkış yapacak. Bununla birlikte Apple halihazırda Vision Pro'nun Geliştirici Kitlerini çoktan geliştiricilere göndermiş durumda. Bu kitlerden elde edilen bilgileri paylaşan DuanRui’e göre Vision Pro ekran yenileme hızı varsayılan olarak 90Hz olarak ayarlanmış durumda ve içeriğe bağlı olarak bu hız 100Hz’e kadar çıkabiliyor.

    Bunun dışında sızıntıda Sony'nin Vision Pro için tasarladığı panelle ilgili bilgiler de yer alıyor. Buna göre başlığın 1,42 inçlik ekran boyunca 5000 nit'e kadar parlaklığa sahip olacağı görülüyor. Bilgileri kıyaslamak gerekirse Meta Quest 3’ün ekranı 120Hz yenileme hızına ve 4128 x 2208 piksel çözünürlüğe sahip olacak. Ancak Quest 3’ün maksimum parlaklığının 100 nit civarında olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 gün önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 gün önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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