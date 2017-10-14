Gelgit enerjisi daha verimli bir enerji türüne dönüşebilir

Elektrik elde etmek için fosil yakıt kullanımını terk etmeye başlayan ülkelerin, fosil yakıtlar yerine ağırlıklı olarak güneş ve rüzgar enerjisine odaklandığını görüyoruz. Güneş ve rüzgar gibi popüler yenilebilir enerji kaynaklarının yanı sıra sudaki gelgit hareketlerinin de önemli bir enerji kaynağı olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte gelgit enerjisini verimli hale getirebilecek yeni teknolojilerin son derece masraflı olması gelgit enerjisinin kullanımını ve gelişimini kısıtlamış durumda.

Almanya merkezli şirket REAC Energy GmbH şirketi ise bu durumu tersine çevirebilecek yeni bir ürün geliştirdi. Şirket gelgit gücünü ticari olarak kullanıma uygun ve ölçeklenebilir bir şekilde kullanılması adına StreamCube adını verdiği bir enerji üretim modülü üretti. Görünüş itibariyle geleneksel su çarklarına benzeyen StreamCube'ün suyun 1 m/s ile 2.5 m/s arasındaki hızlarda aktığı noktalarda kullanılabileceği belirtiliyor. Kullanım için su altında bir noktaya demirlenmesi gereken StreamCube, sahip olduğu dikey eksenli pervanelerle gelgit enerjisinin elektriğe dönüştürülmesine olanak sağlıyor.

Testlere Başladılar

StreamCune'ü test etmek için denizde inşaat hizmetleri sunan Leask Marine ile birlikte çalışan REAC, İskoçya'nın kuzeyinde yer alan Orkney'i tercih etti. Bölgedeki takımadalarının çevresinde doğal gelgit akımlarının oluşması son dönemde bölgeyi gelgit enerjisini hedef alan ürünler için adeta bir test merkezi haline getirmişti. Bu akımın son temsilcisi olan REAC de StreamCube'ün başarıyla test edildiğini kaydetti. REAC Teknik Müdürü Dr. Ing. Tobias Breitbach'in açıklamalarına göre söz konusu testler, piyasaya verimli bir ürün sürmek adına StreamCube'ün geliştirilmesi için önemli bir egzersiz oldu.

Testlerin sonuçlarına bağlı olarak StreamCube'ün ticari kullanıma sunulması için gerekli çalışmaların ve geliştirmelerin yapılacağı belirtiliyor. REAC, StreamCube'ün; düşük maliyetli olduğunu, kolayca taşınabileceğini ve çevre üzerinde çok az etkisi olduğunu vurguluyor. 2015 yılında yapılan bir araştırma gelgit enerjisinin kurulum ve işletme masraflarıyla birlikte MWh başına 225$'lık bir üretim faturasına sahip olacağını ortaya koymuştu. Bu miktar geleneksel enerji türlerinden bile daha pahalı ancak StreamCube bu olumsuz tabloyu değiştirme yolunda önemli bir adım atabilir.

https://thenextweb.com/tech/2017/10/12/currents-into-electricity-tidal-energy/