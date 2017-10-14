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Gelgit enerjisi daha verimli bir enerji türüne dönüşebilir

Yüksek maliyeti nedeniyle günümüzde rüzgar ya da güneş enerjisi kadar yaygınlaşamayan gelgit enerjisi, geliştirilen yeni bir cihaz sayesinde çok daha verimli hale gelebilir.
1 yıl
3,3b
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15
Alternatif Enerji
Furkan Babur
Yazar
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Elektrik elde etmek için fosil yakıt kullanımını terk etmeye başlayan ülkelerin, fosil yakıtlar yerine ağırlıklı olarak güneş ve rüzgar enerjisine odaklandığını görüyoruz. Güneş ve rüzgar gibi popüler yenilebilir enerji kaynaklarının yanı sıra sudaki gelgit hareketlerinin de önemli bir enerji kaynağı olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte gelgit enerjisini verimli hale getirebilecek yeni teknolojilerin son derece masraflı olması gelgit enerjisinin kullanımını ve gelişimini kısıtlamış durumda.
 
 Almanya merkezli şirket REAC Energy GmbH şirketi ise bu durumu tersine çevirebilecek yeni bir ürün geliştirdi. Şirket gelgit gücünü ticari olarak kullanıma uygun ve ölçeklenebilir bir şekilde kullanılması adına StreamCube adını verdiği bir enerji üretim modülü üretti. Görünüş itibariyle geleneksel su çarklarına benzeyen StreamCube'ün suyun 1 m/s ile 2.5 m/s arasındaki hızlarda aktığı noktalarda kullanılabileceği belirtiliyor. Kullanım için su altında bir noktaya demirlenmesi gereken StreamCube, sahip olduğu dikey eksenli pervanelerle gelgit enerjisinin elektriğe dönüştürülmesine olanak sağlıyor.

Testlere Başladılar 

StreamCune'ü test etmek için denizde inşaat hizmetleri sunan Leask Marine ile birlikte çalışan REAC, İskoçya'nın kuzeyinde yer alan Orkney'i tercih etti. Bölgedeki takımadalarının çevresinde doğal gelgit akımlarının oluşması son dönemde bölgeyi gelgit enerjisini hedef alan ürünler için adeta bir test merkezi haline getirmişti. Bu akımın son temsilcisi olan REAC de StreamCube'ün başarıyla test edildiğini kaydetti. REAC Teknik Müdürü Dr. Ing. Tobias Breitbach'in açıklamalarına göre söz konusu testler, piyasaya verimli bir ürün sürmek adına StreamCube'ün geliştirilmesi için önemli bir egzersiz oldu.
Testlerin sonuçlarına bağlı olarak StreamCube'ün ticari kullanıma sunulması için gerekli çalışmaların ve geliştirmelerin yapılacağı belirtiliyor. REAC, StreamCube'ün; düşük maliyetli olduğunu, kolayca taşınabileceğini ve çevre üzerinde çok az etkisi olduğunu vurguluyor. 2015 yılında yapılan bir araştırma gelgit enerjisinin kurulum ve işletme masraflarıyla birlikte MWh başına 225$'lık bir üretim faturasına sahip olacağını ortaya koymuştu. Bu miktar geleneksel enerji türlerinden bile daha pahalı ancak StreamCube bu olumsuz tabloyu değiştirme yolunda önemli bir adım atabilir.

https://thenextweb.com/tech/2017/10/12/currents-into-electricity-tidal-energy/ Yorum Yaz
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HesapsızKitapsız 1 yıl
Limpet wavegen sistemi daha akla yatkın. İskoçya'da bir tane kurmuşlar ama devamı gelmemiş. Belki başarılı olmadı bilemiyorum.

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Nostromo- 1 yıl
Gelgit enerjisi deyince benim aklıma çok farklı şeyler geldi lan
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DH Misafiri 1 yıl
değilmiş.
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kadirirdem 1 yıl
Vay,güzelmiş bu fikir,umarım verimli olur ve işe yarar.
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lterlemez 1 yıl
Ülkemiz, tuzluluk farkından dolayı çift yönlü akıntıya sahip iki boğaza ve iç denizi etrafında kurulmuştur. Karadeniz'den Akdeniz'e, üst akıntı ve tam tersi alt akıntı mevcuttur. Bu istikamete akıntı jeneratörleri yerleştirilebilir.
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homebird 1 yıl
Dünya, şu anki nüfusun iki, hatta üç katını kaldırabilecek kaynaklara sahip. Sorun; Verimsiz üretim, ölçüsüz tüketim ve israf.
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gun 1 yıl 12 Angry Men
Korkunç kötü bir AI filan mısınız ?
Aynı öyle konuştunuz da
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12 Angry Men 1 yıl gun
AI ne demek ?
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12 Angry Men 1 yıl
Dünyadaki insan nufusunun azalması lazım, bu kadar nufus dunya ıcın çok fazla.
3 Yanıt Yanıtla +3
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Spider_hip 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Dünyadaki insan nufusunun azalması lazım, bu kadar nufus dunya ıcın çok fazla.

Çoğalma durdurulsa yine rahat rahat 100 seneye mantıklı seviyelere gelinir. Hemde insan kalitesi artar. İstatistiklere göre eğitim seviyesi düşük, cehaletin de bol olduğu kesimler daha çok çocuk yapıyor, çünkü nasıl büyütürüm, geleceği ne olur vs vs düşünmüyor, kafa kullanmıyor. Bu da doğan çocuklarında cahil kalma potansiyelini arttıran bir virüs kısır döngüsüne sokuyor. Eğitim seviyesi yüksek kesimlere baktığında 0-1 arası ancak yapıyorlar, onuda epey bekledikten sonra yapıyorlar, çünkü çok yönlü düşünüyorlar.

Bir ara Çin'de sanırım uygulanmıştı. Aile başı 1 ya da max 2 çocuktan fazlasına tüm ülkeler anlaşıp çocuk yapmamalı. Kaynak belli, dünya belli. Hem işe yaramazlar topluluğu da azalacağından çağ atlamamız bile epey bir hızlanır.
2 Yanıt Yanıtla +2
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justaprogrammer 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
Dünyadaki insan nufusunun azalması lazım, bu kadar nufus dunya ıcın çok fazla.

almanyada yeni yeni zenciler goruyorum hepsinde 4-5 cocuk var. ben 30 yasimi gectim 1 kizim var. ikincisi de sagligimiz yerinde olursa yapicaz ama 3. icin gelecek planlamasi yapmak daha zor olur diye dusunurken bu zencilerin ne bir meslek garantisi var ne sosyal garantisi ama devlet cocuk basina 260 euro veriyor ve kirasini oduyor diye 4 - 5 cocuk yapip havadan 1000 euro ve kira parasi odenmis sekilde geciniyor.
ben ise calismama ragmen benim bir cok vergimi is verenim odemesine ragmen (mark zuckenberg sag olsun) ulan aldigim paradan %28 %30 kesiyor.
yani zorla irkciligi cikaracaklar. bugun trene biniyorduk biz insan gibi inenler icin yol veriyoruz arkadan iki farkli zenci karisi cocuklu paldur kuldur bindiler inenleri, bekleyenleri rahatsiz ederek. ne kultur var ne medeniyet ama bakteri misali uruyorlar.
birde 50 yas ustu alman karilari var boyle 20 lerinde zencilerle takiliyorlar. nasil igrenc pis bir goruntu. almanlar bile yan yan bakmaya baslamislar. fark ettik gecen gun bir abi ile bir isimizi halletik donuyorduk.
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