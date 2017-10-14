LG'nin yeni batarya fabrikası yılda 100.000 elektrikli otomobile güç verecek

Otomobil endüstrisinin elektrikli araçlara geçişiyle birlikte endüstrinin ihtiyaçlarına yanıt vererek önemli bir tedarikçi konumuna yerleşmek isteyen şirketlerden biri de Güney Koreli LG. Şirkete bağlı LG Chem birimi General Motors'un elektrikli otomobili Chevy Bolt üretiminde rol almış ve özellikle batarya kısmında önemli işlere imza atmıştı. Bu tecrübesini bir adım daha ileri götürmek isteyen LG, Avrupa'nın, elektrikli otomobiller için batarya üreten, en büyük batarya fabrikasını açacağını duyurdu.





Üretim Beklentisi İki Katına Çıktı

Polonya'nın Wroclaw şehri yakınlarında açılacak olan tesis aslında LG tarafından 2015 yılında duyurulmuştu. Şirket 2015'teki açıklamasında batarya fabrikasında yıllık 50.000 elektrikli otomobile yetecek kadar batarya üretileceğini dile getirmişti. Geçen süre içinde hedeflerini büyüten şirket batarya tesisi için de beklentilerini ikiye katladı. LG Chem ve Poloya Kalkınma Bakanlığı tarafından ortak yapılan açıklamaya göre tesisin üretim kapasitesi 6 GWh olacak. Böylece tesiste, her yıl 100.000 elektrikli otomobile yetecek kadar batarya üretilebilecek. Gelecek yıl üretime başlayacak fabrikada 2500 kişinin görev alacağı da eklendi.





Tabi fabrikanın faaliyete geçmesiyle birlikte şirketin genel olarak batarya üretim kapasitesinde de ciddi bir sıçrama meydana gelecek. LG Chem'in; Güney Kore'deki, ABD'deki ve Çin'deki tesisleriyle birlikte şirketin batarya üretim kapasitesi yüzde 50 artacak ve yıllık 280.000 adet elektrikli otomobile güç vermeye hazır hale gelecek. Bununla birlikte tamamlandığı tarihte Avrupa'daki en büyük batarya fabrikası olacak olan fabrika bu unvanını uzun süre koruyamayabilir zira Tesla'nın eski iki yöneticisi tarafından kurulan Northvolt şirketi 2023 yılına kadar 32GWh'lık üretim yapabilecek bir batarya fabrikası açma hazırlığında.





Northvolt'un yanı sıra Mercedes'in çatı şirketi Daimler ve Volkswagen de Avrupa'da kendi batarya tesislerini kurmanın hesabını yapıyorlar. Avrupalı otomobil üreticilerinin elektrikli otomobil pazarındaki en büyük rakibi olan Tesla'nın da Avrupa'da bir Gigafactory tesisi açmayı planladığını da ekleyelim. Görünen o ki ilerleyen yıllarda bölge, önemli batarya tesislerine ev sahipliği yapacak.

https://electrek.co/2017/10/12/lg-production-electric-cars-new-battery-factory/