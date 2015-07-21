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Gelişmiş fotoğraf uygulaması Focus 2'den büyük indirim

3 yıl
1,7b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelişmiş fotoğraf uygulaması Focus 2'den büyük indirim
 
OSX 10.7 ve üzeri 64-bit işlemcili Mac sistemler için hazırlanan gelişmiş fotoğraf uygulamalarından Focus 2, çok ciddi bir indirim aldı.

Kişilerin çektikleri fotoğraflar üzerine bulanıklık (Blur) temelli efektler eklenmesi için hazırlanan Focus, 2. sürümüyle öncelikle Apple'ın yeni Mavericks işletim sistemine destek vermeye başlıyor. Farklı çekim tarzlarına (Portre, doğa, mimarlık, makro ve Tilt-Shift) göre diyafram ayarları optimize edilen ve hassas kontrol için kişisel netleme ayarları getirilen uygulama, tek tuş ile genel birçok fotoğraf ayarını (Kontrast, renk, parlaklık) yapabiliyor, kesme, düzeltme, en-boy oranı için seçenekler sunuyor, LiveBlur teknolojisine canlı ön izleme veriyor ve JPG, TIFF, PNG, PSD formatlarında dışa aktarım yapabiliyor. Focus 2 aynı zamanda iCloud, Aperture, iPhoto, Facebook, Twitter ve Flickr gibi servislere de aktarım ve paylaşım yapabiliyor.

Daha önce 40 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Focus 2, an itibariyle 5,29 TL fiyat etiketiyle elde edilebiliyor.
 

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