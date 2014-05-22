Gelişmiş fotoğraf uygulaması Pixelmator güncellendi

Apple'ın Mac OSX işletim sistemine sahip bilgisayarları için hazırlanan en iyi fotoğraf düzenleme uygulamalarından Pixelmator, yeni özelliklerle 3.2 sürümüne güncellendi.

Photoshop benzeri ara yüzü ve araçlarıyla Mac kullanıcıları tarafından beğenilerek kullanılan Pixelmator, yayınlanan 3.2 sürümüyle ise ilk olarak yeni tamir aracına kavuşuyor. Bu güçlü araç ile fotoğraflar içerisinde yer alan istenmeyen objeleri temizleyebilen uygulama, aynı zamanda artık 16-bit çalışma desteği veriyor, oluşturulan katmanları karışık çalışmalar için kitleyebiliyor ve son olarak yapılan seçimleri şekle çevirebiliyor.

OSX 10.9.1 ve üzeri 64-bit sistemlerde çalışabilen Pixelmator uygulamasına 62,99 TL fiyat eitketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id407963104?mt=12