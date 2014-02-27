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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelişmiş hava durumu uygulaması AccuWeather Platinum, iOS 7'ye uygun tasarıma kavuştu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6,4b
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelişmiş hava durumu uygulaması AccuWeather Platinum, iOS 7'ye uygun tasarıma kavuştu
iOS 7 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için hazırlanan ve gelişmiş özellikleriyle reklam barındırmayan bir kullanıcı deneyimi sunabilen hava durumu uygulaması AccuWeather Platinum, yeni tasarım ve özelliklerle 7.0.4 sürümüne güncellendi.
Temel olarak diğer birçok benzeri gibi seçilen bölgelerin hava durumunu gösterebilen, kötü hava şartlarında (Örneğin hortum) uyarı verebilen, animasyonlu hava radarı ve haritalarıyla ayrıntılı bilgiler sağlayabilen, basit kaydırma hareketleriyle sayfalar arası hızlı geçiş yapabilen ve dünya genelinde 3 milyondan fazla konuma destek veren AccuWeather Platinum, yayınlanan yeni sürümüyle ise iOS 7'ye uygun bir tasarıma kavuşuyor, MinuteCast desteğiyle dakika dakika hava durumu bilgisi sağlayabiliyor, 72 saatlik ayrıntı verebiliyor, hava durumuyla alakalı güzel animasyonlarla geliyor ve eskiye oranla çok daha fazla oranda detay sunabiliyor.
5,49 TL fiyat etiketiyle elde edilebilen AccuWeather Platinum uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id348618445?mt=8 Yorum Yaz
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