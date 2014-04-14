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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gelişmiş özellikler sunan Mac uyumlu tasarım uygulaması Sketch'in 3. sürümü kullanıma sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelişmiş özellikler sunan Mac uyumlu tasarım uygulaması Sketch'in 3. sürümü kullanıma sunuldu
Mac OSX 10.8.0 ve üzeri 64-bit işlemcili sistemler ile uyumlu olarak çalışan ve üstlendiği tasarım işlemleri ile kullanıcılara Adobe'nin Photoshop, Firework ve Illustrator isimli yazılımlarının birleşimini sunabilen Sketch, yeni özellikler kazandığı 3. sürümüyle marketteki yerini aldı.
Retina ve Retina olmayan ekranlar için özel optimize edilen Sketch, birden fazla gölge, renk doldurma, geçiş, karıştırma, bulanıklık ve gürültü ekleme gibi tasarım elemanları yanında, karmaşık şekiller ile basit şekilleri rahatlıkla birleştirebiliyor. Vektör çalışma imkanı sağlayan ve birçok kullanımı kolay vektör aracıyla gelen uygulama, PDF, EPS ya da SVG dosya formalarını dışarıya aktarabiliyor ya da bünyesinde açabiliyor. Markete yeni giriş yapan 3. sürümüyle metin ve katman stilleri yenilerek eskiye oranla çok daha iyi bir deneyim sunabilen, semboller ile farklı sonuçlar sağlayabilen, tarama aracı geliştirilerek eskiye oranla daha hızlı çalışan ve PDF, EPS ile SVG formatları için daha kararlı içe ve dışa aktarma yapabilen Sketch, aynı zamanda otomatik dilimleme yapabiliyor, birçok hatadan kurtularak daha hızlı çalışıyor, bitmap düzenleme için gereken araçlarında ciddi geliştirmelere kavuşuyor ve tam ekran sunum modunda kontrol butonlarını saklayarak tasarımların öne çıkartılmasına imkan tanıyor.
104,99 TL fiyat etiketiyle satılan Sketch 3 uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id852320343?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dreampowder 5 yıl
50 dolar iken almıştım, kesinlikle mac'te kullanılabilecek en güzel vektörel çizim uygulamalarından birisi
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