Gelişmiş şifre yönetim uygulaması Enigma artık ücretsiz

Deep IT Pro adlı geliştirici tarafından OSX 10.6 ve üzeri Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Enigma, tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.

Uzun zamandır Apple App Store bünyesinde yer alan Enigma, isminden de anlaşılabileceği üzere şifre / parola üretimi noktasında görev yapıyor. Kişisel prola asistanı olarak tanıtılan uygulama, benzerlerinden farklı olarak bünyesinde şifre saklamıyor ve verilen bazı bilgiler üzerinden oldukça güçlü şifreler oluşturuyor. Bu şifrelerin uzunluğu size bağlı olarak değişirken, çalışmak için internet bağlantısı gerekmiyor.

Daha önce 6 TL'ye satılan Enigma, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/enigma/id527555438?mt=12&ign-mpt=uo%3D4