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Gelişmiş şifre yönetim uygulaması Enigma artık ücretsiz

İsmiyle dikkatleri üzerine çeken şifre uygulaması Enigma, kullanıcıların oldukça kuvvetli şifreler oluşturmasına imkan tanıyor ve artık kısa bir süre için ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
3 yıl
1,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gelişmiş şifre yönetim uygulaması Enigma artık ücretsiz
Deep IT Pro adlı geliştirici tarafından OSX 10.6 ve üzeri Mac sistemler için hazırlanan uygulamalardan Enigma, tarihinde ilk defa ücretsiz yapıldı.
Uzun zamandır Apple App Store bünyesinde yer alan Enigma, isminden de anlaşılabileceği üzere şifre / parola üretimi noktasında görev yapıyor. Kişisel prola asistanı olarak tanıtılan uygulama, benzerlerinden farklı olarak bünyesinde şifre saklamıyor ve verilen bazı bilgiler üzerinden oldukça güçlü şifreler oluşturuyor. Bu şifrelerin uzunluğu size bağlı olarak değişirken, çalışmak için internet bağlantısı gerekmiyor.
Daha önce 6 TL'ye satılan Enigma, an itibariyle aşağıdan ücretsiz elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/enigma/id527555438?mt=12&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
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