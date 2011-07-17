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Geliştiriciler, 2.çeyrekte iOS'e yöneldi

7 yıl
8,3b
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Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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App Store 500,000 uygulamaya her geçen gün daha çok yaklaşıyor; Android Market ise 250,000 sınırını kısa bir zaman önce geçmiş durumda.Peki, geliştiricilerin son ilgisi hangi platforma ?

Dönem dönem iOS ve Android platformuyla ilgili ilginç sonuçları bizlerle paylaşan sektörün önde gelen firmalarından Flurry'nin yayınladığı son rapor; ilk çeyreğe göre daha fazla geliştiricinin iOS platformuna uygulama hazırlamak için harekete geçtiğini gösteriyor.

Flurry'nin veri tabanındaki 45000 firmayı göz önüne alındığı değerlendirmeye göre, Android platformunda yeni başlanılan projelerin oranı ilk çeyrekteki %36'dan ikinci çeyrekte %28'e gerilerken; iOS platformunda ise %64'den %72'ye yükseldi. Toplamda ise yeni başlanılan proje sayısı ilk çeyreğe göre 9100'den 10200'ye yükselirken; iOS bazında baktığımızda ise iPad'e olan ilginin iPhone/ iPod Touch'a göre daha yüksek olduğu görülüyor. Fakat 2010 yılının 4.çeyreği ile kıyasladığımızda ise Android platformundaki yeni başlanılan proje sayısının %39 arttığı görülüyor.

Elbette geliştiricilerin iOS platformuna daha çok ilgi göstermesinin ilk nedeni dünyanın 100'ü aşkın ülkesindeki 200 milyon kullanıcının istedikleri an hesaplarındaki kredi kartlarıyla ücretli uygulamaları ya da uygulama içi ek paketleri satın alabilmeleri. Bu temel sebebin yanı sıra ikinci çeyrekte iPad 2'nin satışa sunulması ve Verizon iPhone'un yaygınlaşma sürecine girmiş olması, geliştiricilerin iOS platformuna yönelmelerinin nedenleri arasında gösterilebilir.


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kml_sri 7 yıl
reis android market enabler market halloldu market access paralı uygulamalar hoop elınde daha basiti hiç para verme netten bul indir apple gibi jailbreak yapmaya gerek yok hammallık apple :D
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Megaslaughter 7 yıl
Erisim olsa ne olacak. Daha adam gibi bi profesyonel sozluk uygulamasi bile yok oxford'un. Appstore'da her tur terminolojiye uygun ayri sozluk var. Yemin ediyorum niyeti bozmustum android'e gececektim ama bu uygulama olayi cok cok zayif hala. Gelisecek gelisecek demeyin kac yil oldu cikali kac yeni surumu cikti ya. Yoksa benim de hosuma gidiyor o mis gibi widgetlar cartlar curtlar valla 1dk durmazdim. :)
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realbrutal 7 yıl kml_sri
kml_sri

reis android market enabler market halloldu market access paralı uygulamalar hoop elınde daha basiti hiç para verme netten bul indir apple gibi jailbreak yapmaya gerek yok hammallık apple :D


market enablerı bende biliyorum ama ondada mutlaka root yapman gerekiyor
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Rainbow6 7 yıl
tabikide ios a gecerler adamlar bi telefon yapiyolar 600-700 dolar iphone den daha pahali tabletler desen ayni bu nasil bisey anlamadim piyasaya o kadar akilli telefon girdi android geldi rekabet olacak dedik nerde rekabet cozemedim ben dusmesi gerekirken fiyatlar artiyor applede ise fiyatlar sabit donanim deseniz nerdeyse ayni
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napolyon94 7 yıl
google in sucu ulkemde market yoksa adam gibi nasil destek olayim yazilimciya
1 Yanıt Yanıtla +3
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realbrutal 7 yıl napolyon94
napolyon94
google in sucu ulkemde market yoksa adam gibi nasil destek olayim yazilimciya

Paralilari gectim ucretsiz yazilimlarin tamamini goremiyoruz.kim bilir kac ulkede daha boyle
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jibe 7 yıl
Uygulama geliştiricileri amme hizmeti vermiyor ya parasal kazanç bekliyorlar. Hangi platform daha çok kazandırıyorsa veya paralı uygulama satın alma hususunda daha aktif kullanıcı portföyüne sahipse o tarafa geçiyorlar.
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fatihcanery 7 yıl
bir tarafta parası bol godoman kesim,bir tarafta bitli zenginler :) hiç şaşırmadım yani,androide geçenler zaten ücretsiz uygulamalar için geçiyorlar
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