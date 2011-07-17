Geliştiriciler, 2.çeyrekte iOS'e yöneldi

App Store 500,000 uygulamaya her geçen gün daha çok yaklaşıyor; Android Market ise 250,000 sınırını kısa bir zaman önce geçmiş durumda.Peki, geliştiricilerin son ilgisi hangi platforma ?

Dönem dönem iOS ve Android platformuyla ilgili ilginç sonuçları bizlerle paylaşan sektörün önde gelen firmalarından Flurry'nin yayınladığı son rapor; ilk çeyreğe göre daha fazla geliştiricinin iOS platformuna uygulama hazırlamak için harekete geçtiğini gösteriyor.

Flurry'nin veri tabanındaki 45000 firmayı göz önüne alındığı değerlendirmeye göre, Android platformunda yeni başlanılan projelerin oranı ilk çeyrekteki %36'dan ikinci çeyrekte %28'e gerilerken; iOS platformunda ise %64'den %72'ye yükseldi. Toplamda ise yeni başlanılan proje sayısı ilk çeyreğe göre 9100'den 10200'ye yükselirken; iOS bazında baktığımızda ise iPad'e olan ilginin iPhone/ iPod Touch'a göre daha yüksek olduğu görülüyor. Fakat 2010 yılının 4.çeyreği ile kıyasladığımızda ise Android platformundaki yeni başlanılan proje sayısının %39 arttığı görülüyor.

Elbette geliştiricilerin iOS platformuna daha çok ilgi göstermesinin ilk nedeni dünyanın 100'ü aşkın ülkesindeki 200 milyon kullanıcının istedikleri an hesaplarındaki kredi kartlarıyla ücretli uygulamaları ya da uygulama içi ek paketleri satın alabilmeleri. Bu temel sebebin yanı sıra ikinci çeyrekte iPad 2'nin satışa sunulması ve Verizon iPhone'un yaygınlaşma sürecine girmiş olması, geliştiricilerin iOS platformuna yönelmelerinin nedenleri arasında gösterilebilir.