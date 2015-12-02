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Gen düzenleme birçok hastalığı ortadan kaldırabilir

Massachusetts Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni gen düzenleme yöntemi, birçok genetik hastalığın ortadan kaldırılma yolunda umut vadediyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Gen düzenleme birçok hastalığı ortadan kaldırabilir
Gen düzenleme yoluyla geliştirilen yenilikçi tedavi yöntemleri, son yıllarda başta kanser olmak üzere, çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlandı. Gen düzenleme yöntemi bugüne kadar sadece mevcut bir hastalığı tedavi etmek amacıyla kullanılmıştı, ancak geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir araştırma, bu yöntemin çok daha önemli bir görev daha üstlenebileceğini gösterdi: Genetik hastalıkları tamamen ortadan kaldırmak.
 Massachusetts Üniversitesi Tıp Fakültesi araştırmacıları, geçtiğimiz günlerde Molecular Therapy dergisinde yayınladıkları makaleyle, CRISPR adını verdikleri yeni bir gen düzenleme tekniği geliştirdiklerini duyurdular. Genetik hastalıkların tedavisinde devrim yaratabilecek bu yeni yöntem, araştırmacıların herhangi bir canlıdaki genleri değiştirmesi, silmesini veya düzenlemesini mümkün hale getiriyor.
 Massachusetts Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, CRISPR yöntemini kullanarak, kas ve iskelet sistemini zayıflatan müsküler distrofi hastalığını ortadan kaldırmanın mümkün olduğunu tespit ettiler. Bu hastalığa neden olan geni değiştirmek için RNA ve proteinden oluşan bir karışım kullanan araştırmacılar, bu yöntem sayesinde geni yenilemeyi başardılar.
 
Gen düzenleme birçok hastalığı ortadan kaldırabilir
Gen düzenleme alanında atılan bu önemli adım genetik hastalıkların ortadan kaldırılması yolunda son derece önemli bir gelişme olsa da CRISPR yönteminin henüz deney aşamasında olduğunu unutmamakta fayda var. Şu ana kadar yaptıkların deneylerin yüzde 50'sinde başarılı sonuç alan araştırmacılar, henüz bu yeni yöntemi insanlar üzerinde denemeye başlamadılar.
CRISPR, insanlar üzerinde de kullanılabileceğinin kanıtlanması halinde tıp dünyasında birçok yeniliği beraberinde getirebilir. Otizm, şizofreni, HIV ve orak hücreli anemi gibi tedavisi oldukça zor olan birçok genetik hastalıkla, bu yöntem sayesinde başa çıkılabilir.

http://www.huffingtonpost.com/entry/gene-editing-crispr_5655fc7fe4b072e9d1c17cb1?ir=Technology&section=technology&utm_hp_ref=technology Yorum Yaz
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teutara 3 yıl en beğenilen
Merhaba,
CRISPR sisteminin keşfi önceki yıllara dayanıyor ve başka ekip tarafından gerçekleştirildi. Bakterilerin bir adaptif bağışıklık mekanizması olan CRISPR sistemi ve CAS9 proteini daha önce de insan hücrelerinde genetik modifiye için kullanılmıştı. Çok güncel olan bu çalışmada ise farklı bir hedef seçilmiş ve başarılı olunmuş.
Merak eden olabilir diye düşünerek düzeltmek istedim.
İyi günler..
Merhaba,CRISPR sisteminin keşfi önceki yıllara dayanıyor ve başka ekip tarafından gerçekleştirildi. Bakterilerin bir adaptif bağışıklık mekanizması olan CRI...
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bionic1 3 yıl
Crispr tekniğini MIT'teki (Broad institute) ekip keşfetmedi aslında ama ilk defa onlar tekniğin memeli hücresinde de çalıştığını gösterdiler. Just sayin'
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onur01 3 yıl
Bu yöntem sedef, egzama gibi hastalıklara da çözüm olur mu sizce?
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awolfinsky 3 yıl
Korktuğum şey geliyor yakında siparişle mavi gözlü sarı saçlı çocuklar yapılabilecek.Paran varsa yakışıklı paran yoksa çirkin olacaksın.Zengin/fakir ayrımı tavan yapacak belkide zenginlere insanüstü yetenekler verilecek ve fakir tabakaya hiç ihtiyaç kalmayacak.Bunun sonuda kaos olacak ama belki olmaz sonuçta şuan bile birçok adaletsiz durum var ama insancıklar uyuyor o zaman istemeseler bile uyurlar zihin kontrol felan fişman...
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aycibin 3 yıl
beğenmeme butonu nerede?herşeyi beğenmek zorunda mıyız?
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teutara 3 yıl en beğenilen
Merhaba,
CRISPR sisteminin keşfi önceki yıllara dayanıyor ve başka ekip tarafından gerçekleştirildi. Bakterilerin bir adaptif bağışıklık mekanizması olan CRISPR sistemi ve CAS9 proteini daha önce de insan hücrelerinde genetik modifiye için kullanılmıştı. Çok güncel olan bu çalışmada ise farklı bir hedef seçilmiş ve başarılı olunmuş.
Merak eden olabilir diye düşünerek düzeltmek istedim.
İyi günler..
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redoracle 3 yıl
Eyvah gene Massachusetts Üniversitesi

2 si 1'de Mesut Bey'den almak istşyoruz bu haberi

Aslında bizde deli,psikopat çok haberlerde görüyoruz,kadına şiddet olmayan 1 gün,hatta şöföre,doktora-hemşireye,öğretmene vs şiddet olmayan 1 gün daha görmedim.
Belki insanlarımızın bu cahilliğiylede başaçıkılabilinirse,ülkede huzur sağlanabilir.
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alito 3 yıl
Mutant insanlara doğru gidiyoruz desene.
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chamicals2 3 yıl
özellikle bağışıklık sistemi ile ilgili olan hastalıklar ancak bu yolla tedavi edilebilir. ankilozan sponzilit behçet artrit vb..
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Patren 3 yıl
şu genleri değiştirip yarı insan akıllı asker maymunları ne zaman yapcaklar acaba, yapsalar çok iyi olur aslında askeri harcamalarda tasaruf yapmış oluruz
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