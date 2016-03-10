General Mobile 4G kullanıcılarına Android N müjdesi

Android’in 2016 model versiyonu N, Haziran ayında düzenlenecek Google I/O etkinliği beklenmeden beta olarak duyurulmuştu. Sessiz sedasız gerçekleştirilen bu duyuru ile Android N sürümünün henüz test aşamasındaki versiyonunu kullanıcılar deneyimleyebilme imkanına kavuşuyor.

Nexus 6, Nexus 9, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel C ve General Mobile 4G sahipleri, Android N beta programına kayıt olduktan sonra güncellemeyi OTA yoluyla doğrudan telefonlarına indirebiliyor. Burada yer alan sayfadan beta programına kayıt olduktan sonra güncelleme destekli cihazlara 24 saat içinde gönderilmiş olacak. Sonrasındaysa her 4-6 hafta arasında yeni bir Android N güncellemesi kararlı sürüm çıkana kadar bildirim olarak gelecek. Programa kayıt olduktan sonra Ayarlar – Hakkında – Sistem güncellemeleri adımları izlenerek yeni güncelleme olup olmadığı da kontrol edilebilir.

Beta Sürümden Eski Kararlı Sürüme Dönmek Mümkün mü?

Beta programından çıkmak isteyen kullanıcılar için de bir arka kapı bırakmayı ihmal etmeyen Google, kullanıcıların istedikleri zaman eski kararlı sürüme dönebilmelerine imkan tanıyor. Yine burada yer alan sayfada, programa kayıt olduktan sonra “Unenroll device” şeklinde bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneği işaretleyerek orijinal sürüm isteğinde bulunabilirsiniz. Cihazınıza eski sürüm yine OTA yoluyla zahmetsiz bir şekilde güncelleme olarak yüklenebilecek.

Yedeklemeyi Unutmayın!

Bu arada unutmadan belirtelim hem beta sürüme geçişte hem de eski sürüme geri dönmek istediğinizde cihazınızın tamamen sıfırlanacağını ve tüm verilerinizin kaybolacağını unutmayın. Bu nedenle yükleme öncesinde tüm verilerinizi yedeklemeniz önemli.

Beta Sürümün Yüklendiğini Nasıl Anlarım?

Güncelleme cihazınıza geldikten sonra Ayarlar – Hakkında – Yapım Numarası adımlarını izlediğinizde karşınıza NP ile başlayan bir sürüm numarası çıkıyorsa Android N beta programına başarıyla dahil oldunuz demektir.

NOT: Eğer beta sayfasında uygun cihazınız olmadığı uyarısını görürseniz bir kaç gün sonra tekrar deneyin. Destek cihazlara göre kademeli olarak açılıyor.

https://www.google.com/android/beta?u=0