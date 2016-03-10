Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

General Mobile 4G kullanıcılarına Android N müjdesi

Android N sürümünün ilk beta’sı sürpriz bir şekilde dün yayınlanmıştı. Program dahilinde listeye alınan cihazlar arasında Nexus cihazların yanı sıra General Mobile 4G de var.
3 yıl
10,5b
1
45
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Android’in 2016 model versiyonu N, Haziran ayında düzenlenecek Google I/O etkinliği beklenmeden beta olarak duyurulmuştu. Sessiz sedasız gerçekleştirilen bu duyuru ile Android N sürümünün henüz test aşamasındaki versiyonunu kullanıcılar deneyimleyebilme imkanına kavuşuyor.

Nexus 6, Nexus 9, Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player, Pixel C ve General Mobile 4G sahipleri, Android N beta programına kayıt olduktan sonra güncellemeyi OTA yoluyla doğrudan telefonlarına indirebiliyor. Burada yer alan sayfadan beta programına kayıt olduktan sonra güncelleme destekli cihazlara 24 saat içinde gönderilmiş olacak. Sonrasındaysa her 4-6 hafta arasında yeni bir Android N güncellemesi kararlı sürüm çıkana kadar bildirim olarak gelecek. Programa kayıt olduktan sonra Ayarlar – Hakkında – Sistem güncellemeleri adımları izlenerek yeni güncelleme olup olmadığı da kontrol edilebilir.

 

Beta Sürümden Eski Kararlı Sürüme Dönmek Mümkün mü? 

Beta programından çıkmak isteyen kullanıcılar için de bir arka kapı bırakmayı ihmal etmeyen Google, kullanıcıların istedikleri zaman eski kararlı sürüme dönebilmelerine imkan tanıyor. Yine burada yer alan sayfada, programa kayıt olduktan sonra “Unenroll device” şeklinde bir seçenek göreceksiniz. Bu seçeneği işaretleyerek orijinal sürüm isteğinde bulunabilirsiniz. Cihazınıza eski sürüm yine OTA yoluyla zahmetsiz bir şekilde güncelleme olarak yüklenebilecek.

Yedeklemeyi Unutmayın!

Bu arada unutmadan belirtelim hem beta sürüme geçişte hem de eski sürüme geri dönmek istediğinizde cihazınızın tamamen sıfırlanacağını ve tüm verilerinizin kaybolacağını unutmayın. Bu nedenle yükleme öncesinde tüm verilerinizi yedeklemeniz önemli.

Beta Sürümün Yüklendiğini Nasıl Anlarım?

Güncelleme cihazınıza geldikten sonra Ayarlar – Hakkında – Yapım Numarası adımlarını izlediğinizde karşınıza NP ile başlayan bir sürüm numarası çıkıyorsa Android N beta programına başarıyla dahil oldunuz demektir.

NOT: Eğer beta sayfasında uygun cihazınız olmadığı uyarısını görürseniz bir kaç gün sonra tekrar deneyin. Destek cihazlara göre kademeli olarak açılıyor.

https://www.google.com/android/beta?u=0 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pi 3 yıl en beğenilen
Ulan su telefonun iki katindan daha fazla para verip not4 aldik bize hala 6 gelecek. Ondan sonra da hicbirsey. Ocagin sonsun samsung emi
1 Yanıt Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
djvietnam 3 yıl
General mobile android onedan önceki modellerini unuttu galiba
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
Android 6 ya geçiyorum ama 2 saattir hala güncelleme yapıyor ne zaman bitecek bu güncelleme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reigeki 3 yıl
Arkadaşlar General mobile 4g nin kod adı nedir? sprout4 mü yoksa sprout8 mi?
Selamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
hemen denedim. sonuç hücresel veri bir türlü kapatılamadı liralarım gitmesin dedim mecbur 6.0.1 e döndüm. lakin arama yanıtlama ekranı bildirimde güzel olmuş. bildirim sekmesi çok iyi olmuş. takılmalar falan var ama normal stabil değil sonuçta. bildirim çubuğu ve ayarlar sekmesi solda yer almış bunlar haricinde pekte birşey yok. ekranı ikiye bölmedim zaten takılmaları bitmedi gitti.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 3 yıl
ortada müjde filan yok zati 2sene garanti verdiler günceleme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
keza 3 yıl
arkadalar beta programina gectim birkac hata ile karsilastim geri doneyim dedim 6.0 a telefondaki hersey silindi. geri donuste telefon sifirlaniyormus dikkat etmemistim buna. telefondaki resimleri ve whatsapp klasorunu nasil geri getirebilirim daha once telefondan dosya kurtarma islemi yapaniniz var mi? birkac program gordum root istiyor rootsuz yapilabilir mi yoksa illaki root yapmalimiyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crash95 3 yıl
İlk defa beta projesine katıldığım için nasıl feedback atacağımı bilmiyorum yardım edebilir misiniz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KDRORC 3 yıl
Ben Android N Betaya geçtim. Gece modu ve ekranı ikiye bölme ve de özelleştirilmiş bildirim hoşuma giden özellikler şimdilik. Şuana kadar farkettiğim İnternet speed meter lite ve Eset çalışmıyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
GM 4G telefonuma kurdum sadece Whatsappda fotoğraf gönderirken sıkıntı oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmedsaid 3 yıl
gm4 g kullanıcısıyım hemen indireceğim başıma ne gelecekse meraktan gelsin :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shadowtr 3 yıl
Henüz erken. Günlük kullanımda büyük sorunlar çıkartabilir. Eğer downgrade ederseniz tüm verileriniz silinecek, bunu göze alıp girin bu işe...

1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
gm4g var ben de ve kaydoldum, saniyesinde telefon güncelleme var dedi ve indirdi ama tırsıyorum install a dıklamaya.. kuran varsa bişi desin be ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asadroid 3 yıl
DH Misafiri
General Mobile 4G kullanıyorum. İlgili sayfaya girdim fakat, cihazımın uyumsuz olduğunu yazıyor. Sanırım henüz GM 4G eklenmedi veya Türkiye bu kapsama henüz alınmadı.

Önce, Dün gece yayınlanan OTA güncellemesini yapın. Sonrasında ilgili ekranda göreceksiniz cihazınızı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
General Mobile 4G kullanıyorum. İlgili sayfaya girdim fakat, cihazımın uyumsuz olduğunu yazıyor. Sanırım henüz GM 4G eklenmedi veya Türkiye bu kapsama henüz alınmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10482 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nexus 5x, general mobile 4g ve
8 etiket daha android n android n beta nexus 5s pixel c Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Uygulamaları kapatmak kullanım süresini etkilemiyor 3 yıl Corsair, ilk SFX uyumlu güç kaynaklarını satışa sunuyor 3 yıl NASA'nın yeni roket motoru testleri uzayın derinliklerine gidiş umudunu arttırdı 3 yıl Manus VR, sanal gerçeklik dünyasında ellerin kullanımını kolaylaştırıyor 3 yıl Kaptan Amerika: İç Savaş'ın yeni fragmanı yayınlandı 3 yıl Bilim adamları plastik yiyen yeni bir bakteri çeşidi buldu 3 yıl AMD dizüstü bilgisayarlar için harici grafik kartı teknolojisini tanıttı 3 yıl Honda'nın hidrojen yakıtlı arabası Clarity Fuel Cell piyasaya sürüldü 3 yıl Canon'dan giriş seviyesine EOS Rebel T6 3 yıl Apple'ın bahar etkinliği belli oldu: 21 Mart 2016 3 yıl Rise of Tomb Raider PC grafik kalitesi değerlendirmesi 3 yıl Zotac'dan oyunculara yönelik MAGNUS EN980 Mini PC 3 yıl Opera 37, dahili reklam engelleyici ile geliyor ve Chrome'dan daha hızlı 3 yıl iPhone SE'nin görünümüne dair en net görsel internete düştü 3 yıl Android’deki yeni virüs Türkiye’deki mobil bankacılık kullanıcılarını hedefliyor 3 yıl Amazon paket teslimatlarını hızlandırmak için 20 adet Boeing 767 kiraladı 3 yıl LeEco, Snapdragon 820 yonga setine ısındı 3 yıl Galaxy S7 ailesi hakkında merak edilen sorular ve cevapları 3 yıl Asus VivoMini VC65 modüler mini PC serisi satışa çıkıyor 3 yıl Facebook Lite 100 milyon kullanıcı sayısına ulaştı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN General Mobile 4G kullanıcılarına Android N müjdesi Sonraki Instagram nihayet Windows 10 mobilde 3 yıl Screening Room filmleri sinemalarla aynı anda evinize getirecek 3 yıl Samsung Galaxy S7 ön siparişleri beklenenden daha iyi 3 yıl Çin'in araç takip sistemi endişeye yol açıyor 3 yıl Sanal gerçeklikte, konsollar bilgisayarlardan daha çok tercih edilecek 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge kutu açılım videosu 3 yıl Oculus sayesinde arkadaşlarınızla sanal ortamda buluşabileceksiniz 3 yıl Tesla Model S'de kullanılan hammaddeleri gösteren infografik yayınlandı 3 yıl Samsung mütevazı akıllı telefonu Galaxy J1 Mini'yi duyurdu 3 yıl PlayStation VR oyunlarının fiyat aralığı belli oldu 3 yıl IDC tablet pazarına ilişkin gelecek tahminlerini yayınladı 3 yıl Facebook popüler video filtre uygulaması MSQRD'i satın aldı 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge ilk acil güncellemesini aldı 3 yıl OnePlus, House of Cards'da ürünlerini sergilemek için kesenin ağzını açtı 3 yıl NASA'nın yeni Mars gözlem aracı InSight 2018'e ertelendi 3 yıl Samsung Galaxy TabPro S için ekran kalemi yolda 3 yıl Google'dan sürpriz: Android N resmileşti 3 yıl Uzay seyahatleri başlıyor 3 yıl Mozilla, Android için yeni özelliklerle donattığı Firefox 45'i yayınladı 3 yıl iPhone 7'ye ait olduğu iddia edilen bir kılıf internete sızdırıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim