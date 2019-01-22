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Genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu doğrulandı

Genleriyle oynanmış bir şekilde dünyaya gelen ikiz bebekleri Çin hükümeti de resmi olarak doğruladı. Bilim insanları verilerin yetersiz olduğunu belirtse de olay büyüyor.
3 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Bilim dünyası geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan genetiği oynanmış bebeklerin doğduğu iddiasıyla çalkalanmıştı. Çinli bilim insanı He Jiankui, CRISPR tekniği kullanılarak genleri düzenlenen ilk bebeklerin dünyaya geldiğini iddia etmişti. Çin hükümeti de konuyu doğruladı.

Yer yerinden oynadı

Doktor He, HIV virüsü taşıyan 7 çifte uyguladığı yöntem sonucunda sadece 2 çiftte gebelik elde etmeyi başardı. İlk doğumda ikiz kardeşler sağlıklı bir şekilde ve kanlarında HIV virüsü olmadan dünyaya geldi.

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Lulu ve Nana adlı ikizler doğmadan önce CCR5 (HIV virüsünün sağlıklı hücrelere hastalık bulaştırmasına neden olan gen) genleri CRISPR tekniği ile etkisiz hale getirildi. Projede Doktor He’ye, Amerikalı bilim insanı Michael Deem’in de yardım ettiği belirtiliyor.

Çin hükümeti Şenzen Kadın ve Çocuk Hastanesi’nde dünyaya gelen ikiz bebeklerin genleri ile oynandığını resmi olarak kabul etmiş durumda. Bilindiği üzere Çin makamlarınca Doktor He hakkında soruşturma başlatıldı ve Şenzen’deki Bilim ve Teknoloji Güney Üniversitesi’nde ev hapsinde tutulmaya başladı.

Diğer yandan, Doktor He’nin çalışması herhangi bir akademik hakemli dergide yayınlanmadığı için doğruluğu henüz teyit edilebilmiş değil. He’nin çalışmasının sonuç raporunu gören diğer bilim insanları, paylaşılan verilerin yeterli olmadığını ifade ediyor. Onlara göre gen düzenleme işleminin gerçekleştiğine dair bir kanıt yok. Ayrıca ailelere bu konu hakkında gerçek bilginin verilmediği de ifade ediliyor.

İkiz bebekler haricinde bir hamilelik daha olduğu bilgisi Doktor He tarafından verilmişti. Guangdong eyaleti bu konu hakkında soruşturma yaptı ve genetiği değiştirilmiş bir bebeğe hamile başka bir kadın daha tespit etti. Kadın hali hazırda gözetim altında tutuluyor. Doktor He ise en ağır şekilde cezalandırılacak ve üniversitedeki görevine de son verilmiş durumda.

 

https://www.bullfax.com/?q=node-chinese-government-says-scientist-who-made-gene-edited- Yorum Yaz
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Lola Del Rio 3 ay en beğenilen
hiç bir iyilik cezasız kalmaz yeğen
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tobepeople 3 ay AI Engineer
Akraba evliliğinden daha zararsızdır her türlü...!
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orientem 3 ay
Genetik konusunda dünya çapında hocaları dinleme fırsatım olmuştu ve ta kaç yıl önce Çin'in yasak olmasına rağmen kapalı kapılar arkasında insan üzerinde çalışmalar yaptığını söylemişlerdi. Muhtemelen ilk defa önemli bir başarı elde ettiler ve bunun kredisini bir şekilde almak istediler. Tabiki bütün Dünya'nın tepki göstereceğini bile bile normal bir şekilde duyurmayacaklardı. Sözde hükümetin hiç alakası yok ve ciddi şekilde cezalandıracaklar. Gerçekte ise bal gibi biliyorlardır bu çalışmaları. Çok daha fazlası da arka planda yürüyordur.
Genetik konusunda dünya çapında hocaları dinleme fırsatım olmuştu ve ta kaç yıl önce Çin'in yasak olmasına rağmen kapalı kapılar arkasında insan üzerinde çalışm...
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agent1453 3 ay
RE filmleri gerçekleşiyor.
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CR7_35 3 ay
Ne güzel bi konu HIV çiftlerden HIV siz bebekler.
Dünya ne üzerinde tartışıp gelişiyor biz geçim derdi soğan şu kadar olmuş et bu kadar olmuştayız hani varya 100 lerce yıl gerideyiz.
Cumhuriyet kurulduğunda 0 dan başlayıp kalkındık belli bi seviyeye geldik lakin şu 20 yıl o sıfırdan başlayıp kalkındığımızdan da gerideyiz...
Haberinde sonunda cezalandırılacaktır denmişte geçin o işleri eminim yıllardır bu çalışmayo bekliyorlardı ve başardılar ulen bu Çinlilerden korkulur adamlara biraz para biraz hammadde birazda zaman ver yapamayacakları bir şey yok.
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Askaparta 3 ay
Çinliler boy ve göz geniyle Çini olsunlar.
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kucukti 3 ay
Dünya giderek pony land e dönecek galiba.
Unicorn da görürüz bu gidişle.
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su_şişesi 3 ay
Ne öyle köpek ismi gibi lulu ve nana. Şimdi bu isimlermi tarih kitaplarına girecek
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hopeyoung 3 ay
Dünya'nın etik anlayışını gözden geçirmesi şart. Bilimin gelişmesi için illa savaş mı olmalı?
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Mianfei 3 ay
Bilimin önünü de bu yobaz tutumlar kesiyor işte. Salın bilim adamlarını. Yapsınlar super human bi ırk, homo zuperiens, 20 yıl sonra tüm homo sapienlere tek atsınlar.
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Seyrim 3 ay
Yeni dünya.. Yeni insanlık..
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opysium 3 ay
Biyoloji hocam derstr bundan bahsetti, kadına bence güzel bir adım atmış diğer bilim adamlarının aksine HIV'yi sonradan değilde başlangıçtan çözmeye çalışmış dedim kadın "aynen bence de bununla uğraşmak yerine AIDS'e çözüm bulmakla uğraşsa daha iyi olurmuş dedi." dediğiyle dediğim arasında baya fark vardı ama ses etmedim. Hala aynı fikirdeyim bu çocuklar AIDS'e karşı dirençliler büyüyünce rahatlıkla sevişebilirler. Gen değişimi konusunda ilk büyük adımın yanlış yolla da olsa atıldığını düşünüyorum.
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-MoDeStUs- 3 ay
Bilimle evrim basamaklarını hızlandırıyorlar.Normal evrimsel süreç zaten son derece yavaş ve geriye dönük hataları düzeltme yapamaz.Bundan 100-200 yıl sonra çok uzun yıllar hastalanmadan sağlıklı insanlar çoğalacaktır.İnsan ömrü baya uzayacaktır.
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