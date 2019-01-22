Genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerin doğduğu doğrulandı

Bilim dünyası geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan genetiği oynanmış bebeklerin doğduğu iddiasıyla çalkalanmıştı. Çinli bilim insanı He Jiankui, CRISPR tekniği kullanılarak genleri düzenlenen ilk bebeklerin dünyaya geldiğini iddia etmişti. Çin hükümeti de konuyu doğruladı.

Yer yerinden oynadı

Doktor He, HIV virüsü taşıyan 7 çifte uyguladığı yöntem sonucunda sadece 2 çiftte gebelik elde etmeyi başardı. İlk doğumda ikiz kardeşler sağlıklı bir şekilde ve kanlarında HIV virüsü olmadan dünyaya geldi.

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Lulu ve Nana adlı ikizler doğmadan önce CCR5 (HIV virüsünün sağlıklı hücrelere hastalık bulaştırmasına neden olan gen) genleri CRISPR tekniği ile etkisiz hale getirildi. Projede Doktor He’ye, Amerikalı bilim insanı Michael Deem’in de yardım ettiği belirtiliyor.

Çin hükümeti Şenzen Kadın ve Çocuk Hastanesi’nde dünyaya gelen ikiz bebeklerin genleri ile oynandığını resmi olarak kabul etmiş durumda. Bilindiği üzere Çin makamlarınca Doktor He hakkında soruşturma başlatıldı ve Şenzen’deki Bilim ve Teknoloji Güney Üniversitesi’nde ev hapsinde tutulmaya başladı.

Diğer yandan, Doktor He’nin çalışması herhangi bir akademik hakemli dergide yayınlanmadığı için doğruluğu henüz teyit edilebilmiş değil. He’nin çalışmasının sonuç raporunu gören diğer bilim insanları, paylaşılan verilerin yeterli olmadığını ifade ediyor. Onlara göre gen düzenleme işleminin gerçekleştiğine dair bir kanıt yok. Ayrıca ailelere bu konu hakkında gerçek bilginin verilmediği de ifade ediliyor.

İkiz bebekler haricinde bir hamilelik daha olduğu bilgisi Doktor He tarafından verilmişti. Guangdong eyaleti bu konu hakkında soruşturma yaptı ve genetiği değiştirilmiş bir bebeğe hamile başka bir kadın daha tespit etti. Kadın hali hazırda gözetim altında tutuluyor. Doktor He ise en ağır şekilde cezalandırılacak ve üniversitedeki görevine de son verilmiş durumda.