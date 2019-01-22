GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı GTX 1070’e yaklaşıyor

Nvidia’nın RTX 2000 serisi ekran kartlarından sonra alt seviyeyi boş bırakmamak adına GTX 1600 serisini piyasaya sürecek. Ekran kartlarının benchmark testleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
GTX 1660 Ti neler sunuyor?
GTX 1600 serisi ışın izleme birimlerini ayırarak daha küçük TU100 serisi grafik çekirdekleri elde ediyor. Yapay zekâ çekirdeklerinin açık olduğu tahmin edilirken yeni çekirdek haliyle maliyetleri biraz daha aşağı çekiyor.Ayrıca Bkz. "Exynos 7904 yonga seti duyuruldu"
Şimdilik yeni seride TU116 çekirdeğini temel alan iki ekran kartının olması bekleniyor. GTX 1660 ve GTX 1660 Ti modelleri şimdiki popüler GTX 1060 ekran kartının yerini alacak. Benchmark testleri de zaten bu yönde.
GTX 1660 Ti modelinin Ashes of the Singularity (AoTS) benchmark testi, Intel Core i9-9900K işlemcisi ile birlikte ve Full HD çözünürlükte DirectX 11 açık şekilde yapılmış. Testlerde GTX 1660 Ti modeli 7400 puan alıyor. Bu sayede GTX 1070 ekran kartı ile başa baş hale gelirken GTX 1060 6 GB modelinden yüzde 16-17 daha hızlı olduğu anlaşılıyor.
Bu zaten beklenen bir performanstı. 300$ altı segmentte Nvidia’nın elini oldukça güçlendirecek olan yeni seride GTX 1660 merak konusu oldu. Bu sonuçlara göre GTX 1660 ekran kartı da GTX 1060 ile veya hemen altında sonuçlara imza atacak.
https://www.techpowerup.com/251740/nvidia-geforce-gtx-1660-ti-put-through-aots-about-16-faster-than-gtx-1060 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1660 ın anlamı nedir? 1060 ile aynı işi yapacak ise? zaten 1060 piyasa da var
adamlar sırf daha çok para basmak için böyle yaptığını düşünüyorum bile bile performans kırpıyorlar.
yani ya 2060 alırsınız yada babayı alırsınız gibi bir şeye dönüştürüyorlar. illa 350 dolar sıkıntılı RTX için ver diyor adam FPS problemi yaşa diyor
kurtuluş yine AMD de.
Tabii bu noktada GTX 1660 ve 1660 Ti'ların zamanla oturacağı fiyat konumlandırması da çok önemli. RTX 2060'a göre F/P açısından (RTX yokken) iyi durumda olmaları lazım.
Maalesef ki AMD'nin tüm odağını RYZEN'e yönlendirmesi (aslında bi' bakıma yapması gerekeni yaptı) ve mining gibi etkenler GPU pazarını bu konuma sürükledi.
Sunumdan şimdilik sadece bu resim sızmış durumda. HardOCP ise kartın 15.02.2019 tarihinde 279$ fiyatla satışa sunulacağını aktarmış. Kartın kaç gb vramle geleceği ise henüz bilinmiyor.
overclock3d.net/...
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