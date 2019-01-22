GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı GTX 1070’e yaklaşıyor

Nvidia’nın RTX 2000 serisi ekran kartlarından sonra alt seviyeyi boş bırakmamak adına GTX 1600 serisini piyasaya sürecek. Ekran kartlarının benchmark testleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

GTX 1660 Ti neler sunuyor?

GTX 1600 serisi ışın izleme birimlerini ayırarak daha küçük TU100 serisi grafik çekirdekleri elde ediyor. Yapay zekâ çekirdeklerinin açık olduğu tahmin edilirken yeni çekirdek haliyle maliyetleri biraz daha aşağı çekiyor.

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Şimdilik yeni seride TU116 çekirdeğini temel alan iki ekran kartının olması bekleniyor. GTX 1660 ve GTX 1660 Ti modelleri şimdiki popüler GTX 1060 ekran kartının yerini alacak. Benchmark testleri de zaten bu yönde.

GTX 1660 Ti modelinin Ashes of the Singularity (AoTS) benchmark testi, Intel Core i9-9900K işlemcisi ile birlikte ve Full HD çözünürlükte DirectX 11 açık şekilde yapılmış. Testlerde GTX 1660 Ti modeli 7400 puan alıyor. Bu sayede GTX 1070 ekran kartı ile başa baş hale gelirken GTX 1060 6 GB modelinden yüzde 16-17 daha hızlı olduğu anlaşılıyor.

Bu zaten beklenen bir performanstı. 300$ altı segmentte Nvidia’nın elini oldukça güçlendirecek olan yeni seride GTX 1660 merak konusu oldu. Bu sonuçlara göre GTX 1660 ekran kartı da GTX 1060 ile veya hemen altında sonuçlara imza atacak.