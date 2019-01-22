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GeForce GTX 1660 Ti ekran kartı GTX 1070’e yaklaşıyor

Nvidia’nın alt seviyeye takviye yapacağı yeni GTX 1600 ekran kartı serisi tatmin edici sonuçlar veriyor. Benchmark skorları Pascal karşılıklarından daha iyi olduklarını gösteriyor.
3 ay
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Ekran Kartı
Ekrem71
Haber Editörü
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Nvidia’nın RTX 2000 serisi ekran kartlarından sonra alt seviyeyi boş bırakmamak adına GTX 1600 serisini piyasaya sürecek. Ekran kartlarının benchmark testleri de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

GTX 1660 Ti neler sunuyor?

GTX 1600 serisi ışın izleme birimlerini ayırarak daha küçük TU100 serisi grafik çekirdekleri elde ediyor. Yapay zekâ çekirdeklerinin açık olduğu tahmin edilirken yeni çekirdek haliyle maliyetleri biraz daha aşağı çekiyor.

Ayrıca Bkz. "Exynos 7904 yonga seti duyuruldu"

Şimdilik yeni seride TU116 çekirdeğini temel alan iki ekran kartının olması bekleniyor. GTX 1660 ve GTX 1660 Ti modelleri şimdiki popüler GTX 1060 ekran kartının yerini alacak. Benchmark testleri de zaten bu yönde.

GTX 1660 Ti modelinin Ashes of the Singularity (AoTS) benchmark testi, Intel Core i9-9900K işlemcisi ile birlikte ve Full HD çözünürlükte DirectX 11 açık şekilde yapılmış. Testlerde GTX 1660 Ti modeli 7400 puan alıyor. Bu sayede GTX 1070 ekran kartı ile başa baş hale gelirken GTX 1060 6 GB modelinden yüzde 16-17 daha hızlı olduğu anlaşılıyor.

Bu zaten beklenen bir performanstı. 300$ altı segmentte Nvidia’nın elini oldukça güçlendirecek olan yeni seride GTX 1660 merak konusu oldu. Bu sonuçlara göre GTX 1660 ekran kartı da GTX 1060 ile veya hemen altında sonuçlara imza atacak.

 

https://www.techpowerup.com/251740/nvidia-geforce-gtx-1660-ti-put-through-aots-about-16-faster-than-gtx-1060 Yorum Yaz
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Emin KOÇ 3 ay en beğenilen
Her yeni çıkan ürünün fiyatını 5.5 ile çarpmaktan sıkıldım.
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Mutlak.Sıfır 3 ay
Nvidia fanboyları gibi eleştireceğim: Ray Tracing yok, zaten halihazırda Gtx 1070 var, bu kart 300 dolardan çıkarsa 50 dolar fazla verir Rtx 2060 alırsın hem içinde Ray Tracing var, Tensor Core var, Amd ısınıyor, Amd 7 nm üretmiş gereksiz.
Nvidia fanboyları gibi eleştireceğim: Ray Tracing yok, zaten halihazırda Gtx 1070 var, bu kart 300 dolardan çıkarsa 50 dolar fazla verir Rtx 2060 alırsın hem ...
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CWaRRioR 3 ay
GTX 1667,28 TI versiyonunu bekliyorum.
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guzmann06 3 ay
270 dolara 1070 performansı veriyor bir nesilde geçen serideki kartı bir şekilde veriyor. gtx 20160 olsaydı 250 doalr deyip 1070 gücü verseydi ne değişcekti. 350 doalra gtx 1080 gücünde kat satıyor. Nvida yaptığı hatalar var ama firma kar maksimizasyonu ile çalışır. burda dönüp amdye kızmak gerek.
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zodd 3 ay
1660 yeni 1050 gibi.. Çöp
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Guest-9CC7626BB 3 ay
1660 Tİ böyle bir performans verecek ise,
1660 ın anlamı nedir? 1060 ile aynı işi yapacak ise? zaten 1060 piyasa da var
adamlar sırf daha çok para basmak için böyle yaptığını düşünüyorum bile bile performans kırpıyorlar.
yani ya 2060 alırsınız yada babayı alırsınız gibi bir şeye dönüştürüyorlar. illa 350 dolar sıkıntılı RTX için ver diyor adam FPS problemi yaşa diyor
kurtuluş yine AMD de.
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REDSTONE 3 ay Guest-9CC7626BB
Elde kalan GTX 1060 materyallerini bir şekilde revize ediyorlardır. Akabinde GDDR5 bellekler de cabası.
Tabii bu noktada GTX 1660 ve 1660 Ti'ların zamanla oturacağı fiyat konumlandırması da çok önemli. RTX 2060'a göre F/P açısından (RTX yokken) iyi durumda olmaları lazım.
Maalesef ki AMD'nin tüm odağını RYZEN'e yönlendirmesi (aslında bi' bakıma yapması gerekeni yaptı) ve mining gibi etkenler GPU pazarını bu konuma sürükledi.
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Father Torque 3 ay
GTX 1660'ın ilk tanıtımı NVidia'nın 3. parti kart üreticileri için hazırladığı bir etkinlikte yapıldı:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Sunumdan şimdilik sadece bu resim sızmış durumda. HardOCP ise kartın 15.02.2019 tarihinde 279$ fiyatla satışa sunulacağını aktarmış. Kartın kaç gb vramle geleceği ise henüz bilinmiyor.
overclock3d.net/...
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_Dominic_Toretto_ 3 ay Father Torque
Suyunu çıkartırlar artık, 3-5-6 GDDR5X vs.
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TheNewAtilla 3 ay
Rtx 2050 gelmeyecek o zaman
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guzmann06 3 ay TheNewAtilla
O uzun zamandır belli rtx serisinin en alt kartı rtx 2060 olacak.
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powerring 3 ay
CPU'nun %100 kullanımda olduğu bir benchmarkmış. Sonuçlar herhangi bir şey ifade etmiyor.
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yakup548 3 ay
Aşağısı da boş kalmasın, bir kart yapalım şöyle %10 daha hızlı olsun, üç beş laf oyunu yapar daha da pahalıya satarız.Sonra 1060 ı yavaşlatırız yaparız birşeyler.
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Akbaba89 3 ay
Ne gerek vardı böyle bir karta?
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hogcada 3 ay
Şu kart 1160 mı olacak 1660 mı ? Burada bir karışıklık var ?
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_Dominic_Toretto_ 3 ay hogcada
Hatalı yazmış, 1160 olacak.
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-MoDeStUs- 3 ay hogcada
1660 olacak.Zaten resimde de gözüküyor.
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Slifer45 3 ay
donanım haberin amacı ne abi? iki üç haberde 1660ti başlığı atıp içeriği 1160ti olarak giriyorlar. neyin farkındalığını yaratmaya çalışıyorsunuz? Starbucks'ın isimlerin yanlış yazılması nedeniyle instaya resim atılmasını amaçlayan kampanya gibi bişey mi? valla dh binasıyla çalışıtığım bina karşı karşıya bakıyo. getirtmeyin beni oraya :D
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