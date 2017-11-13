Genetik düzenlemeyle üretilen 1 metrekarelik derinin nakli gerçekleştirildi

Son dönemin popüler konusu gendüzenlemeye dair haberler gelmeye devam ediyor. Son gelen rapora göre genetik düzenlemeden geçirilen deri başarıyla hastaya nakledildi. Üstelik sonuç oldukça olumlu.
JEB nedir?
Bundan 2 sene önce Almanya'da St Josef-Hospital'a vücudundaki derinin %80 kaybolmuş bir vaziyette başvuran 7 yaşındaki çocuk genetikdüzenlemeyleonarılanderininnakliyle sağlığına kavuşabilmiş. Küçük çocuğun hastalığı uzmanların aktardığına göre JEB yani Jonksiyonel epidermolozis bülloza, temelde derinin alt ve üst katmanının birbirinetutunamaması şeklined olan durum.
Eğer açacak olursak, sağlıklı bir insan derisinde sırasıyla epidermis ve dermis adı verilen üst ve alt deri katmanları bulunur ki dermis tabakası zamanla epidermisi oluşturur. Tabi bu iki katman birbirinden bağımsız değildir.
Otozomal resisif kalıtımlı bir rahatsızlık olan ve dünyada 1 milyondan az bireyde görülen JEB ise bu iki yapı arasındaki bağları oluşturan yapıdaki Laminin-5 proteinini kodlayan genlerde mutasyon gerçekleşmesi sonucunda görülmekte . Bunun sonucunda ise en ufak bir dokunmayla bile bu bağlarkopabiliyor ki daha sonrasında çevre dokulardan bu arayasızansıvıbül oluşumuna sebep oluyor.
Sorun genlerde olunca uzmanlar da genetikdüzenlemeye gitmeyi makul görmüşler. Hastanın geriye kalan ve henüz sağlıklı olan %20’lik derisinden örnek almışlar. Alınan bu örnekteki hücrelerin genetikmateryalinormalolanıyla değiştirildikten sonra doku kültürortamında çoğalmaya bırakılmış.
1 metrekarelik deri nakledildi
Yaklaşık 1 metrekare alana ulaşan doku daha sonra 3 operasyonla hastaya nakledilmiş. 10 gün sonra derinin büyümeye başladığı gözlemlendiğindeyse küçük çocuk için yenibirhayat başlamış. Operasyonun üstünden 8 ay geçtiğinde de bedenin tamamı genetiğimodifiye edilmiş deri ile kaplanmış. Şu an için herhangi bir sorungörünmesede doktorlar hastayı herhangi bir potensiyel rahatsızlığa karşı sıkdenetim altında tutuyorlar.
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