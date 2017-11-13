Genetik düzenlemeyle üretilen 1 metrekarelik derinin nakli gerçekleştirildi

JEB nedir?

1 metrekarelik deri nakledildi

https://medicalxpress.com/news/2017-11-boy-rare-disease-brand-skin.html

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Son dönemin popüler konusudair haberler gelmeye devam ediyor. Son gelen rapora göre genetik düzenlemeden geçirilen deri başarıyla hastaya nakledildi. ÜstelikoldukçaBundan 2 sene öncevücudundaki derininkaybolmuş bir vaziyette başvurançocuksağlığına kavuşabilmiş. Küçük çocuğun hastalığı uzmanların aktardığına göreyani Jonksiyonel epidermolozis bülloza, temelde derinin alt ve üst katmanınınşeklined olan durum.Eğer açacak olursak, sağlıklı bir insan derisinde sırasıylaveadı verilen üst ve alt deri katmanları bulunur ki dermis tabakası zamanlaoluşturur. Tabi bu iki katman birbirindendeğildir.Otozomal resisif kalıtımlı bir rahatsızlık olan ve dünyadabireyde görülenise bu iki yapı arasındaki bağları oluşturan yapıdakiproteinini kodlayan genlerdegerçekleşmesi sonucunda görülmekte . Bunun sonucunda ise en ufak bir dokunmayla bile buki daha sonrasında çevre dokulardan buoluşumuna sebep oluyor.Sorun genlerde olunca uzmanlar dagitmeyi makul görmüşler. Hastanın geriye kalan ve henüz sağlıklı olanörnek almışlar. Alınan bu örnekteki hücrelerindeğiştirildikten sonra dokuçoğalmaya bırakılmış.Yaklaşıkalana ulaşan doku daha sonra 3 operasyonla hastaya nakledilmiş.derinin büyümeye başladığı gözlemlendiğindeyse küçük çocuk içinbaşlamış. Operasyonun üstündenbedenin tamamıedilmiş deri ile kaplanmış.için herhangi birdoktorlar hastayı herhangi bir potensiyel rahatsızlığa karşıaltında tutuyorlar.Son olarak uzmanlara göre bu tedavi alanındabir adım zira üretilenbir hayli fazla. Tabi bazı uzmanlara göre uzun vadede bünyenin yeni transfer edilen gene karşıda olası. Umarız hastahayatına devam edebilir.