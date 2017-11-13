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Genetik düzenlemeyle üretilen 1 metrekarelik derinin nakli gerçekleştirildi

Son dönemde sıkça haberini yapar olduğumuz genetik düzenlemeye dair elle tutulur bir gelişme daha yaşandı. Genetik düzenlemeyle elde edilen derinin detayları haberimizde:
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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Son dönemin popüler konusu gen düzenlemeye dair haberler gelmeye devam ediyor. Son gelen rapora göre genetik düzenlemeden geçirilen deri başarıyla hastaya nakledildi. Üstelik sonuç oldukça olumlu.

JEB nedir?

Bundan 2 sene önce Almanya'da St Josef-Hospital'a vücudundaki derinin %80 kaybolmuş bir vaziyette başvuran 7 yaşındaki çocuk genetik düzenlemeyle onarılan derinin nakliyle sağlığına kavuşabilmiş. Küçük çocuğun hastalığı uzmanların aktardığına göre JEB yani Jonksiyonel epidermolozis bülloza, temelde derinin alt ve üst katmanının birbirine tutunamaması şeklined olan durum.
Eğer açacak olursak, sağlıklı bir insan derisinde sırasıyla epidermis ve dermis adı verilen üst ve alt deri katmanları bulunur ki dermis tabakası zamanla epidermisi oluşturur. Tabi bu iki katman birbirinden bağımsız değildir.
Otozomal resisif kalıtımlı bir rahatsızlık olan ve dünyada 1 milyondan az bireyde görülen JEB ise bu iki yapı arasındaki bağları oluşturan yapıdaki Laminin-5 proteinini kodlayan genlerde mutasyon gerçekleşmesi sonucunda görülmekte . Bunun sonucunda ise en ufak bir dokunmayla bile bu bağlar kopabiliyor ki daha sonrasında çevre dokulardan bu araya sızan sıvı bül oluşumuna sebep oluyor.
Genetik düzenlemeyle üretilen 1 metrekarelik derinin nakli gerçekleştirildi
 
Sorun genlerde olunca uzmanlar da genetik düzenlemeye gitmeyi makul görmüşler. Hastanın geriye kalan ve henüz sağlıklı olan %20’lik derisinden örnek almışlar. Alınan bu örnekteki hücrelerin genetik materyali normal olanıyla değiştirildikten sonra doku kültür ortamında çoğalmaya bırakılmış.

1 metrekarelik deri nakledildi

Yaklaşık 1 metrekare alana ulaşan doku daha sonra 3 operasyonla hastaya nakledilmiş. 10 gün sonra derinin büyümeye başladığı gözlemlendiğindeyse küçük çocuk için yeni bir hayat başlamış. Operasyonun üstünden 8 ay geçtiğinde de bedenin tamamı genetiği modifiye edilmiş deri ile kaplanmış. Şu an için herhangi bir sorun görünmese de doktorlar hastayı herhangi bir potensiyel rahatsızlığa karşı sık denetim altında tutuyorlar.
Genetik düzenlemeyle üretilen 1 metrekarelik derinin nakli gerçekleştirildi
 
Son olarak uzmanlara göre bu tedavi alanında oldukça önemli bir adım zira üretilen doku miktarı bir hayli fazla. Tabi bazı uzmanlara göre uzun vadede bünyenin yeni transfer edilen gene karşı immün cevap oluşturması da olası. Umarız hasta sorunsuz bir şekilde hayatına devam edebilir.
https://medicalxpress.com/news/2017-11-boy-rare-disease-brand-skin.html Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl
Haberde görmüştüm, 7 yaşındaki Suriyeli çocukta uygulamışlar.
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Piêr Dé Sans 2 yıl
kadir de yorum yaptıysa konu kapatılabilir.
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arel.gr 2 yıl
gelmish !
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Bluflame 2 yıl
tek cümlelik kadir’i bekliyoruz...
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kadirirdem 2 yıl Bluflame
geldim :D :D
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arel.gr 2 yıl
çok başarılı aşama sağlanmış !
bunun ötesinde basma kalıp "helallık" yazıları takip etsin.....
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