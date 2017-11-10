sKan ile cilt kanserini kolayca tespit etmek mümkün

Dünya genelinde en yaygın kanser formlarından olan cilt kanseri dünyada her yıl on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oluyor. Tedavilerin başarıyla sonuçlanması için erken evrelerde tespitin son derece önemli olduğu cilt kanserinin tespiti ise bir hayli zor. Kanada'daki McMaster Üniversitesi'nden dört mühendislik öğrencisinin geliştirdiği sKan isimli cihaz ise cilt kanserinin tespitini hem kolay hem de daha masrafsız hale getirebilir. Mühendislik alanında önemli bir prestije sahip olan ve başarılı icatlara verilen James Dyson ödülünün de sahibi olan sKan sadece vücut ısısını tespit ederek çalışıyor.





Sıcaklık Farkından Faydalanıyor

Kanser hücreleri normal hücrelere kıyasla daha yüksek metabolizma hızlarına sahipler. Bu nedenle vücuttaki bir bölge soğutulduğunda kanserli hücrelerin bulunduğu yerler diğer bölgelere kıyasla daha kısa sürede ısınır. Bu temelden yola çıkan araştırmacılar cildin hızla ısınan alanlarını bulmak için ucuz fakat isabetli tespitler yapabilen sıcaklık sensörleri olan bir dizi termistör kullanmaya karar verdi. Termistörlerde yer alan sensörler sayesinde sKan bireylerin vücutlarını bir süre takip ettiğinde, sıcaklık farklılıklarını elektronik sinyallere çevirir ve bireylerin ciltlerinin ısı haritasını oluşturabilir. Daha sonra sıcaklık haritalarını inceleyen ekip, melonomları ve haritada kanserli hücrelere neden olabilecek belirtileri tespit edebiliyor.

Geliştirilen yeni cihazın en etkili özelliklerinden biri de tüm bu işlemleri pahalı bir yüksek çözünürlüklü termal görüntüleme kamerasına ihtiyaç duymadan ucuz sensörlerle yapabiliyor olması. Araştırmacılara göre sKan'in üretim maliyeti 1000$'ın altında ve teknoloji ticari olarak kullanıma sunulduğu takdirde klinikler ve hastaneler cihazı satın alarak insanlara çok uygun fiyatlarla cilt kanseri taraması yapabilirler.





James Dyson ödülünü kazanan ekip bu ödülle birlikte sadece isimlerini duyurma veya mühendislik alanında önemli bir prestije sahip olma şansını yakalamadı; aynı zamanda 26 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. Araştırmacılar bu miktarı, sKan'in ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanması ve dünya standartlarındaki tıbbi uygulamalarda kullanılacak hale getirilmesi için harcanacağı belirtiyor.



