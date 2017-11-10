sKan ile cilt kanserini kolayca tespit etmek mümkün

Sıcaklık Farkından Faydalanıyor
Kanser hücreleri normal hücrelere kıyasla daha yüksek metabolizma hızlarına sahipler. Bu nedenle vücuttaki bir bölge soğutulduğunda kanserli hücrelerin bulunduğu yerler diğer bölgelere kıyasla daha kısa sürede ısınır. Bu temelden yola çıkan araştırmacılar cildin hızla ısınan alanlarını bulmak için ucuz fakat isabetli tespitler yapabilen sıcaklık sensörleri olan bir dizi termistör kullanmaya karar verdi. Termistörlerde yer alan sensörler sayesinde sKan bireylerin vücutlarını bir süre takip ettiğinde, sıcaklık farklılıklarını elektronik sinyallere çevirir ve bireylerin ciltlerinin ısı haritasını oluşturabilir. Daha sonra sıcaklık haritalarını inceleyen ekip, melonomları ve haritada kanserli hücrelere neden olabilecek belirtileri tespit edebiliyor.
James Dyson ödülünü kazanan ekip bu ödülle birlikte sadece isimlerini duyurma veya mühendislik alanında önemli bir prestije sahip olma şansını yakalamadı; aynı zamanda 26 bin dolarlık para ödülünün de sahibi oldu. Araştırmacılar bu miktarı, sKan'in ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanması ve dünya standartlarındaki tıbbi uygulamalarda kullanılacak hale getirilmesi için harcanacağı belirtiyor.
http://www.techradar.com/news/dyson-award-winning-device-can-scan-for-skin-cancer-at-a-fraction-of-usual-cost Yorum Yaz Paylaş Tweetle