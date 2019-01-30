Genny evinizde havadan su üretecek

Dünyamızda su kaynakları kısıtlı ve herkesin temiz suya erişimi mümkün olmuyor. Bu bakımdan temiz içme suyu elde edebilmek için önemli projeler hayata geçiriliyor. Bunlardan birisi Watergen firmasının Genny ürünü.

Genny nedir?

Genny havadaki nemden su üretmek için tasarlanmış bir jeneratör. Bir çalışma masası büyüklüğünde olan Genny cihazı evlerde veya benzer kapalı alanlarda içme suyu elde edilmesine yardımcı oluyor.

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Genny açık kısımlardan havayı içeri alırken toz ve kirlerden arındırıyor ve böylece daha suya dönüşmeden temizlenmiş oluyor. GENius adındaki patentli teknoloji ısıtma ve soğutma yaparak nemi yoğunlaştırıyor ve su haline getiriyor.

Son aşamada su birden fazla filtrenin olduğu bir kanala yönlendiriliyor. Burada kalan kirler arındırılırken mineraller ekleniyor ve suyun kalitesi arttırılıyor. Sonrasında su bir depoya aktarılıyor. İnsanlar depoya bağlı olan musluktan sularını alabiliyorlar. Günlük olarak 27 litre su bu şekilde elde edilebiliyor.

Genny sadece içme suyu sıkıntısı olan bölgeleri hedeflemiyor. Her gün binlerce ton plastik şişe atığın ortaya çıktığı dünyamızda bu sayede çevre kirliliğini azaltma konusunda da önemli bir adım olmayı istiyor.