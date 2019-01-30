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Genny evinizde havadan su üretecek

Soluduğumuz havadaki nemi temiz içme suyuna dönüştüren Genny jeneratör cihazı gelişmekte olan ülkeleri hedeflerken ayrıca plastik atık yığınının da önüne geçmek istiyor.
3 ay
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Genny evinizde havadan su üretecek

Dünyamızda su kaynakları kısıtlı ve herkesin temiz suya erişimi mümkün olmuyor. Bu bakımdan temiz içme suyu elde edebilmek için önemli projeler hayata geçiriliyor. Bunlardan birisi Watergen firmasının Genny ürünü.

Genny nedir?

Genny havadaki nemden su üretmek için tasarlanmış bir jeneratör. Bir çalışma masası büyüklüğünde olan Genny cihazı evlerde veya benzer kapalı alanlarda içme suyu elde edilmesine yardımcı oluyor.

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Genny açık kısımlardan havayı içeri alırken toz ve kirlerden arındırıyor ve böylece daha suya dönüşmeden temizlenmiş oluyor. GENius adındaki patentli teknoloji ısıtma ve soğutma yaparak nemi yoğunlaştırıyor ve su haline getiriyor.

Son aşamada su birden fazla filtrenin olduğu bir kanala yönlendiriliyor. Burada kalan kirler arındırılırken mineraller ekleniyor ve suyun kalitesi arttırılıyor. Sonrasında su bir depoya aktarılıyor. İnsanlar depoya bağlı olan musluktan sularını alabiliyorlar. Günlük olarak 27 litre su bu şekilde elde edilebiliyor.

Genny sadece içme suyu sıkıntısı olan bölgeleri hedeflemiyor. Her gün binlerce ton plastik şişe atığın ortaya çıktığı dünyamızda bu sayede çevre kirliliğini azaltma konusunda da önemli bir adım olmayı istiyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/01/genny-device-turns-air-into-water/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dfk24 3 ay
Sen evde osur hapşır sonra bu cihaz o gazı suya çevirsin.
0 hijyen 0 sağlık.
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Mesutzgvn 3 ay
sonra bir bakıyorsun 500 tl elektrik faturası.
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profecco 3 ay
Bu tür cihazlar zaten var ve satılıyor. İçlerinde normal içme suyunda bulunan kalsiyum vb gibi şeylerin olduğu filtreler var. Yani suya mineral ekliyor. Yoksa havadaki su buharının yoğunlaşmasıyla üretilen su saf sudur ve normal içme suyundaki mineraller olmadığı için uzun vadede tüketilmesi sağlık açısından uygun değildir. Aynı klimaların soğuturken çıkardıkları sular gibi. Klimalardaki suyu bitkilere vermekte herhangi bir sorun yok ayrıca saf su olduğu için elektrik iletkenliği de olmadığından pclerde sıvı soğutma için kullanılabilir.
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alito 3 ay
Ne kadar elektrik yakıyor? Ondan haber verin.
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khytr89 3 ay
küf ve rutubet olmadan ev içindeki nemi suya dönüştürme fikri bence güzel.
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Seyrim 3 ay
Hikaye..
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DH Misafiri 3 ay
içtiğimiz suya ne gipi partükül ekleyecekler acaba
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pspoor 3 ay
Yine geldi aptallari kandirma cihazlari. Havadan su uretmek cok asiri verimsiz ve sonucta elde edilen suyun kirli olma ihtimali cok yuksek. Iyi ki bir peltier cihazi furyasi cikti, tum salaklari kandiriyorlar boyle...
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Bloodin 3 ay
Ondan sonra boğaz kuruluğu hastalıkları tavan yapsın... O havadaki nemin bi amacı var di mi? Çoğu yer ısıtıcıların nemi yok etmesinden faranjit olan insanlarla dolu...
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