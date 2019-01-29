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AnTuTu artık yapay zekayı da test edecek

Akıllı telefonların popüler performans testi AnTuTu artık yapay zekâ performansını da test edecek. AI Review adındaki yeni uygulama Android kullanıcılarının beğenisine sunuldu.
3 ay
2,9b
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3
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarda yapay zekâ teknolojileri artık sıkça gördüğümüz özelliklerden birisi haline geldi. Üreticiler bu teknolojiler için farklı çözümler geliştiriyor. Ya mobil yonga setlerinde yerleşik olarak yapay zekâ birimleri yer alıyor ya da mevcut yonga bileşenleri kullanılarak yazılım tabanlı bir yapay zekâ birimi geliştiriliyor.

AI Review nedir?

Akıllı telefonlarda performans ölçümü için en önemli testlerden birisi olan AnTuTu artık yapay zekâ birimlerinin de performansını ölçecek. Firma yapay zekâ için bir kalite standardı koymanın şart olduğunu düşünüyor.

Ayrıca Bkz. "Çin yetkilileri 8000 uygulamayı engelledi"

AI Review adındaki yeni test yazılımı için firma yonga üreticileri ile iş birliği yapmış. Amaç yapay zekâ birimini hız ve doğruluk açısından test etmek. En iyi hız ve en yüksek doğruluk haliyle en iyi puanı getiriyor.

Test içerisinde iki kategori olacak. Görsel Sınıflandırma kategorisi Inception v3 nöral ağını temel alıyor ve 200 görselden oluşan bir test verisini değerlendiriyor. Nesne Sınıflandırma ise MobileNet SSD nöral ağını kullanıyor ve 600 karelik bir videonun değerlendirmesini yapabiliyor.

Yazılımın doğru sonuçlar vermesi için yonga üreticisi tarafından desteklenmesi gerek. Aksi takdirde TFLite adında başka bir testten destek alınıyor ve sonuçların doğruluğunun şüpheli olduğu uyarısı veriliyor.

Sadece Android tarafında olan test uygulaması 33MB boyutunda ancak test süreci 160MB seviyesine kadar veri indirebiliyor. Bu bakımdan kullanıcıların WiFi üzerinde testi yapması tavsiye ediliyor.

İndirme bağlantısı


 

https://www.ubergizmo.com/2019/01/new-antutu-benchmark-tests-ai-performance-smartphones/ Yorum Yaz
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HakanG22 3 ay
Doğru sonuçlar vermiyor ki zaten siktir bokta sonuçlar çıkartıyor
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interwap 3 ay
Devamlı aynı testi uygularsa firmalar bu test üzerinde yoğunlaşıp yüksek puan almaya çalışırlar. Gerçekte o kadar başarılı olamazlar.
Devamlı farklı test uygularsa adil olmaz.
nasıl olacak?
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hopeyoung 3 ay interwap
Tam da dediğiniz gibi oluyor zaten. Üreticiler benchmarklara göre driver yazmaya başladılar. Gerçeklikten uzak sonuçlar barındırıyor.
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