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Giada'dan ARM tabanlı nettop bilgisayarlar

6 yıl
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ARM tabanlı işlemcilerin kullanıldığı alanlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Windows RT ile Microsoft'un da destek sunmaya başladığı ARM mimarisi, sektördeki hareketliliğin bir sonucu olarak tüketici elektroniği bazında ana kullanım alanları olan akıllı cihazların ötesine geçiyor ve farklı form faktörleri ile tanışıyor. Çin merkezli bilgisayar üreticilerinden biri olan Giada, Atom işlemci ailesiyle Intel'in yaygınlaştırmayı hedeflediği ancak beklenen ilginin bulunamadığı nettop kategorisine ARM tabanlı donanım platformu üzerinde şekillenen iki yeni çözüm ekliyor.
Kod adları Q10 ve Q11 olan yeni sistemlerin her ikisi de Çin merkezli ARM işlemci çözümlerinden biri olan Cortex-A8 tasarımlı Allwinner 10 işlemcisinden güç alıyorlar. 1GHz hızında çalışan bu işlemci aynı zamanda tek çekirdekli ARM Mali 400 grafik birimini kullanıyor. Android 4.0 işletim sistemi ile sunulan nettoplara 1GB DDR3 bellek eşlik ederken, depolama için Q10 modeli 4GB, Q11 modeli ise 8GB NAND Flash bellek ile geliyor. Genel olarak benzer özelliklere sahip olan cihazlar arasında pratik kullanım etkileyebilecek farkların başında, Q11 modelinin 1500 mAh kapasiteli dahili pile sahip olması gösterilebilir. Bu sayede sistem örneğin elektrikler kesildiğinde de kullanılabiliyor. Q11 modeli ayrıca 802.11n WiFi, Bluetooth, Mini PCIe slotu ve 2,5 slotu gibi ekstralara da sahip.
Giada Q10 ve Q11'in detaylı özellikleri şu şekilde;

1GHZ Allwinner A10 / Cortex A8
Mali-400
Android 4.0
1GB DDR3
4GB NAND Flash (8GB > Q11)
1 x 2.5" bay (Q11)
1 x Mini-PCIE (Q11)
Wi-Fi 802.11/b/g/n (Q11)
Bluetooth (Q11)
1 x SD/MMC kart okuyucusu
5 x USB 2.0 ports
1 x HDMI port
1 x VGA port
1 x COM port
1 x LVDS
1 RJ45 port
1 x S/PDIF
190mm x 149mm x 25.5mmnn
Yakın zamanda satışa sunulması beklenen yeni nettoplar için şu an herhangi bir fiyat bilgisi bulunmasa da Intel Atom tabanlı modeller ile kıyaslandığında daha ucuz olacakları söylenebilir. Linux dağıtımlarının yaygın olarak kullanıldığı Çin'de ARM tabanlı sistem çözümlerine ilgi olduğu biliniyor. Performans anlamında görece eski bir donanıma sahip olan yeni nettoplar, düşük güç tüketimleri ve maliyet avantajları sayesinde belli iş kollarında ciddi talep görebilirler.

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ama=neden 6 yıl
Sürekli adaptörle kullanılacaksa 1GHZ zayıf kalmış sanki, işletim sistemi tökezleyebilir. Linux , Win RT fark etmez
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Foxbat 6 yıl
Fiyatı güzel olursa ev kullanımı için ideal olur ama ben Linux yerine Android işletim sistemine sahip olmasını isterdim. Babam gibi maillerine bakıp soliteire oynamak isteyenler için gayet iyi bir çözüm olur:)
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