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Gıda baskısı için hazırlanan üç boyutlu yazıcı modeli Foodini, Kickstarter projesiyle destek arıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gıda baskısı için hazırlanan üç boyutlu yazıcı modeli Foodini, Kickstarter projesiyle destek arıyor
İlk olarak geçtiğimiz Aralık ayında BBC tarafından hazırlanan bir video ile tanıştığımız gıda temelli üç boyutlu yazıcı modeli Foodini, kısa süre önce başlatılan Kickstarter projesiyle destek aramaya başladı.
Genel olarak plastik ve metal kullanan üç boyutlu yazıcılar, somut örneğini Foodini ile gördüğümüz gibi artık gıda baskısı için de kullanılabiliyor. Natural Machines tarafından hazırlanan ve Kickstarter üzerinde destek aramaya başlayan Foodini, püre haline getirilmiş gıda ürünlerini (Domates, havuç vb.) ufak kapsüller içerisinde taşıyor ve yazılım temelinde verilen tasarıma göre pizza, kurabiye veya ufak sandviç gibi baskı (Maksimum 25x 16.5 cm'lik baskı) işlemleri gerçekleştiriyor. Pişirme işlemi yapmayan ancak gıda türünün tarzına bağlı olarak hemen yenilebilir sonuçlar da sağlayabilen Foodini, kişilere önceden doldurulmuş kapsüller satmak gibi amaç gütmediği için de oldukça kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor. Gövdesinde taşıdığı dokunmatik kontrol paneli üzerinden çevrimiçi ağa bağlanarak diğer kişiler tarafından hazırlanan içeriklere kolay ulaşım sağlayabilen ürün, kişilerin kendi tasarımlarını yapmasına da izin veriyor ve özellikle farklı şekillere sahip kurabiye ve pasta benzeri sonuçlarla ilginç ve eğlenceli bir süreç vaat ediyor.
Site üzerinde koyduğu 100,000$ hedefin sadece 81 bağışla 43,868$'lık kısmını toplamayı başaran 43.8 x 43 x 43cm'lik üç boyutlu yazıcı modeli Foodini, yapılacak en az 999$ (ABD dışı 50$ kargo) bağış ile 2015 Ocak ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.
 
Gıda baskısı için hazırlanan üç boyutlu yazıcı modeli Foodini, Kickstarter projesiyle destek arıyor
Gıda baskısı için hazırlanan üç boyutlu yazıcı modeli Foodini, Kickstarter projesiyle destek arıyor

https://www.kickstarter.com/projects/456763017/designed-for-healthy-eating-foodini-a-3d-food-prin?ref=discovery Yorum Yaz
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cceviz 5 yıl en beğenilen
pişirseydi iyiydi. pişiren versiyonunu da yaparlar kesin
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DaRKFoRCeS 5 yıl
her eve lazım
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karacaardıç 5 yıl
Arabaşı yapabiliyormu ondan bahset!
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alperenxx 5 yıl
teknolojiyi böyle kullancan usta
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Captain_Ivy 5 yıl
Lüks restorantlarda yerini almaya başlar artık
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cceviz 5 yıl en beğenilen
pişirseydi iyiydi. pişiren versiyonunu da yaparlar kesin
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