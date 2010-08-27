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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5550 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım dünyasının lider isimlerinden Gigabyte, Radeon HD 6000 serisi öncesinde mevcut ekran kartı gamı için artık son güncellemelerini yapıyor. Elimize ulaşan bilgilere göre Gigabyte, 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 5550 modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Redwood kod adlı grafik yongasından güç alan ekran kartı. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 320x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ekran kartı, özelleştirilmiş detaylara sahip.

Ultra VGA teknolojisi ile hazırlanan yani başta katı kapasitörler olmak üzere yüksek kaliteli komponentlerle donatılan ekran kartı, Gigabyte tasarımı özel bir soğutucuya sahip. Grafik işlem birimi 550MHz'de, bellekleri ise 4000MHz'de çalışan ekran kartı, görüntü aktarımı için altın kaplı HDMI konnektörü ile birlikte DVI ve VGA portlarını kullanıyor. Yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı hızlandırma yapabilen, çoklu ekran kartı kurulumları içinse Crossfire X teknolojisini destekleyen ekran kartı önümüzdeki günlerde satışa sunulacak.


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mo0rfin 9 yıl
@No Way Out
Mültimedya sistem kuran bi insanın hız aşırtma ile ne alakası olur anlıyamadım doğrusu.. 58** serisi üst sınıf ekran kartları olsa anlıycamda yani demek istediğim hız aşırtma (oc) yapmak isteyin üst sınıf ekran kartlarına bakar. Tabi istisnalarda olabilir. (:
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No Way Out 9 yıl
Eğer fiyatı uygun olursa multimedya sistemler için güzel bir kart olacak, bant genişliği giriş seviyesi bir karta göre uygun. Multimedya işlemleri uğraşan ve oyunda görüntü gelsin kişiler için ideal bir kart olabilir. Tahminime göre hız aşırtmayada uygun olacak.
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ghost recon advanced 9 yıl
kartın soğutucusu ve kutusuda fena değilmiş yani hazır pc sistemlere takılmak üzere hazırlanan kart modelleri bu
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