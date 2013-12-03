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Gigabyte, 2013'le son 28 yılın rekorunu kıracak

5 yıl
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Anakart
Shady
Haber Editörü
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Gigabyte, 2013'le son 28 yılın rekorunu kıracak

Donanım sektörünün lokomotiflerinden Gigabyte için kısa bir süre sonra tamamlayacağımız 2013 yılı farklı bir anlam taşıyacak: Son 28 yılın en iyi satış performansı.

Ocak-Ekim 2013 döneminde 17,5 milyon adet anakart sevkiyatı gerçekleştirdiğini resmi olarak açıklayan Gigabyte Technology'nin kasım ve aralık aylarında bu sayıyı 21 milyona yükselterek; son 28 yılın en yüksek yıllık satış seviyesine ulaşması bekleniyor. Yıllık bazda %10,5'a denk gelen büyüme anlamına gelen bu başarı, ayrıca şirkete seyreltilmiş hisse başına net 0,12 dolar kazanç sağlayarak 2004'den bu yanaki en yüksek kazanç seviyesine ulaşılmasıyla sonuçlanacak.

Sektör uzmanları, şirketin kasım ayında 2 milyon adet anakart sevkiyatı gerçekleştirmiş olabileceğine dikkat çekerken; Gigabyte'ın bu başarı ile birlikte en büyük rakibi olan ve geçtiğimiz sene 22 milyon anakart sevkiyatı gerçekleştiren Asustek'le arasındaki farkı neredeyse yok denecek seviyeye indireceğini söyledi.

Asustek, 2013'ün ilk üç çeyreğinde 15,5 milyon adet anakart sevkiyatı gerçekleştirmişti.


http://digitimes.com/news/a20131127PD209.html Yorum Yaz
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Elsa 4 yıl
AM3+ UD3 ve UD5 anakartlarından uzak durun yeter.
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baranerdo 4 yıl
bu anakart çok iyi çok hızlı çok memnunum herkeze tavsiye ederim!
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potur 4 yıl
Gigabyte pişmanlıktır aynı sistemi asus msı ve gigabyte olan bir anaklart ile deneyin herşey aynı sadece anakart değişik gigabyte 5 ila 10 fps az alacak her zaman neden böyle bilmiyorum ama bana hep böle denk geldi
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baranerdo 4 yıl
bu anakart çok iyi çok hızlı çok memnunum herkeze tavsiye ederim!
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DH Misafiri 5 yıl
Anakart alacaksanız tartışmasız GIGABYTE'dır. Fiyat performans orantısı rakipsiz kılıyor arkadaşlar.
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ulmel 5 yıl
bir asus değil yinede
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ZAFERC35 5 yıl
Şimdiye kadar yaklaşık 300 e yakın sistem kurdum
bana göre TOP 5
1-gigabyte
2-msı
3-asrock
4-asus
5-biostar
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Ride Or Die 5 yıl
Dh sayesinde anakart satışları coştu.Forever Gigabyte D3




Edit:Asus Kullanıcısı
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orhan 5 yıl
P35, P55, Z87 üç farklı soket gigabyte anakart kullandım ayrıca arkadaşlara da gigabyte anakartlar ile sistem topladım çok şükür sorun yok.
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nepasvior 5 yıl
asus mu en çok kart satıyor, 3 tane asus kartım oldu hepsi rezaletti, nası dünyanın en büyük anakart markası olurlar şaşıyorum, gigabyte hatta msi dururken kim gider stabil olmayan sürekli reset attıran asusu alır ki? Üstelik pahalı da, gigabyte kadar sorunsuzunu görmedim ama yine de msi derim hem ucuz hem kaliteli ve özellikli
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DH Misafiri 5 yıl
Yeni ürünlerini bilemem fakat 2002 yılında aldığımız anakartı 10 yıl sorunsuz kullandık. Yeni bilgisayara geçtiğimiz için şu an kullanmıyoruz fakat hala bir sorunu yok.
Başarılar GIGABYTE!
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Glorfindel1907 5 yıl
bana göre ASUS hala en güvenilir firma bu konuda sonrada MSI, Gigabyte bu başarıyı sürdürebilirse o zaman daha çok güven ve müşteri kazanır
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Lazeran 5 yıl
Gigabyte'in servisi nasil arkadaslar tecrube eden var mi
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Joker38 5 yıl
Gigabyte
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