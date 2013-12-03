Gigabyte, 2013'le son 28 yılın rekorunu kıracak

Donanım sektörünün lokomotiflerinden Gigabyte için kısa bir süre sonra tamamlayacağımız 2013 yılı farklı bir anlam taşıyacak: Son 28 yılın en iyi satış performansı.

Ocak-Ekim 2013 döneminde 17,5 milyon adet anakart sevkiyatı gerçekleştirdiğini resmi olarak açıklayan Gigabyte Technology'nin kasım ve aralık aylarında bu sayıyı 21 milyona yükselterek; son 28 yılın en yüksek yıllık satış seviyesine ulaşması bekleniyor. Yıllık bazda %10,5'a denk gelen büyüme anlamına gelen bu başarı, ayrıca şirkete seyreltilmiş hisse başına net 0,12 dolar kazanç sağlayarak 2004'den bu yanaki en yüksek kazanç seviyesine ulaşılmasıyla sonuçlanacak.

Sektör uzmanları, şirketin kasım ayında 2 milyon adet anakart sevkiyatı gerçekleştirmiş olabileceğine dikkat çekerken; Gigabyte'ın bu başarı ile birlikte en büyük rakibi olan ve geçtiğimiz sene 22 milyon anakart sevkiyatı gerçekleştiren Asustek'le arasındaki farkı neredeyse yok denecek seviyeye indireceğini söyledi.

Asustek, 2013'ün ilk üç çeyreğinde 15,5 milyon adet anakart sevkiyatı gerçekleştirmişti.

http://digitimes.com/news/a20131127PD209.html