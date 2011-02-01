Gigabyte 80Plus Bronz sertifikasına sahip yeni güç kaynaklarını tanıttı

Anakart ve ekran kartlarıyla gündemde olan Gigabyte, ürün gamına yüksek verimlilik sunan yeni güç kaynakları ekliyor. GreenMax serisi altında hazırlanan ve 80Plus Bronz sertifikasından da anlaşılabileceği üzere farklı yük durumlarında %87'ye varan verimlilik değerleri sunan güç kayakları, ATX 12V v2.3 standardıyla da uyumlular.

Uzun ömürlü kullanım için Japon üretimi katı kapasitörlerle donatılan güç kaynakları, modeline göre 350 Watt ile 850 Watt arasında değişen 7 farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. Yüksek voltaj, yüksek akım ve kısa devre gibi durumlara karşı çoklu koruma özellikleriyle donatılan güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri ise 120 bin saat.

Çoklu rail tasarımını baz alan yeni güç kaynaklarının beş yıllık garanti ile pazara sunulacağı belirtilirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.