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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte 80Plus Bronz sertifikasına sahip yeni güç kaynaklarını tanıttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,1b
1
4
Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart ve ekran kartlarıyla gündemde olan Gigabyte, ürün gamına yüksek verimlilik sunan yeni güç kaynakları ekliyor. GreenMax serisi altında hazırlanan ve 80Plus Bronz sertifikasından da anlaşılabileceği üzere farklı yük durumlarında %87'ye varan verimlilik değerleri sunan güç kayakları, ATX 12V v2.3 standardıyla da uyumlular.

Uzun ömürlü kullanım için Japon üretimi katı kapasitörlerle donatılan güç kaynakları, modeline göre 350 Watt ile 850 Watt arasında değişen 7 farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. Yüksek voltaj, yüksek akım ve kısa devre gibi durumlara karşı çoklu koruma özellikleriyle donatılan güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri ise 120 bin saat.

Çoklu rail tasarımını baz alan yeni güç kaynaklarının beş yıllık garanti ile pazara sunulacağı belirtilirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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mavizaman 8 yıl
:D enermax iyi tercih yapmışsın.
onun da 500lüğü 220den başlıyor tuzlu psu.
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Hobar 8 yıl
bende Ocz alacaktım. sipariş verecekken vatandaki yorumlara baktım aynı senin bahsettiğin gibi bir sorundan bahsetmiş birisi. yorumu yapana bir baktım. Dayımmış
vazgeçip Enermax aldım ben de
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NoxchiWolf 8 yıl

Hobar

bende Ocz alacaktım. sipariş verecekken vatandaki yorumlara baktım aynı senin bahsettiğin gibi bir sorundan bahsetmiş birisi. yorumu yapana bir baktım. Dayımmış
vazgeçip Enermax aldım ben de



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Batuist 8 yıl
OCZ 80Plus güç kaynağı almıştım.. ilk zamanlar oldukça iyi çalışıyordu . bir yıldan sonra fanı traktör gibi ses yapmaya başladı.. çok can sıkıcı.. alırken adam gibi bilinnen sorunsuz bir model almakta fayda var..
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