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Gigabyte, A2 serisi USB 3.0 uyumlu taşınabilir disklerini duyurdu

8 yıl
8,2b
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3
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, A2 serisi USB 3.0 uyumlu taşınabilir disklerini duyurdu
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Bilgisayar çevre birimlerine ve harici donanımlara daha önce hiç olmadığı kadar fazla yatırım yapmaya başlayan Gigabyte, USB 3.0 teknolojisini destekleyen yeni taşınabilir disklerini duyurdu. A2 serisi altında lanse edilen 2.5-inç boyutundaki diskler, USB 3.0 donanımlı sistemlerde USB 2.0 teknolojisine göre daha yüksek veri aktarım performansı vaad ediyorlar ve geriye dönük destek sayesinde USB 3.0 teknolojisine sahip olmayan sistemlerde de çalışabiliyorlar.

113 x 76 x 14mm boyutlarında ve 136 gram ağırlığında ola sürücü, ısı karşı dayanıklı olan ve parmak izi tutmayan kasa tasarımına sahipler. Darbeye karşı korumalı olan ve titreşim engelleme özelliği ile donatılan sürücülerde kullanım durumunu gösteren aktivite LED'i de bulunuyor. İnci beyazı ve karakalem grisi olmak üzere iki ayrı renk seçeneği ile lanse edilen A2 serisi taşınabilir diskler, 320GB, 500GB, 640GB ve 750GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar.

Gigabyte tarafından yakında satışa sunulması beklenen sürücüler için henüz herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmadı.

Gigabyte, A2 serisi USB 3.0 uyumlu taşınabilir disklerini duyurdu
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Gigabyte, A2 serisi USB 3.0 uyumlu taşınabilir disklerini duyurdu
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meego 8 yıl
kapasite seçeneklerinde 1 tb yok , unutmuş olamazlar degilmi.Eger yoksa satışlara çok umut baglamasınlar
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knnkpln 8 yıl
Acaba içindeki disk ne marka,seagate,wd,toshiba?
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mustafaf1 8 yıl
tasarımı ve ergonomi ii görünüyor
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