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Gigabyte, GeForce GTX 470 Super Overclock modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, GeForce GTX 470 Super Overclock modelini duyurdu
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Gigabyte ilk defa Computex 2010 fuarında gösterdiği GeForce GTX 470 Super Overclock modelini duyurdu. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan DirectX 11 destekli GF100 GPU'sunun kullanıldığı ekran kartı, sahip olduğu detaylarla dikkat çekmeyi başarıyor. 12+2 fazlı güç tasarımına sahip olan Gigabtye GeForce GTX 470 SOC, Mavi renkli özel baskılı devre tasarımını kullanıyor. Ağır yük durumlarına karşı daha dengeli güç sağlamak amacıyla NEC prodlizer kullanılan kart, Japonya üretimi katı kapasitörler gibi yüksek kaliteli komponentlere sahip.

Sessiz çalıştığı belirtilen üç adet PWM kontrollü fana ve Bakır ısı borularına sahip olan Vapor Chamber tabanlı WindForce soğutucusuyla serin çalışan ve yüksek saat hızlarına çıkılmasına katkı sağlayan ekran kartı, donanımsal voltaj okuma noktaları ile hız aşırtmacılara da göz kırpıyor. 320-bit bellek veri yolu desteğine, 1280MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 448x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı 700MHz GPU, 1400MHz paralel işlemci ve 3348MHz bellek saat hızlarına sahip. SLI, CUDA, PhysX ve 3DVision Surround teknolojilerine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI ve Mini-HDMI konnektörlerini kullanıyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen Gigabyte GeForce GTX 470 Super Overclock, ön-sipariş listelerine 339 Avro seviyesinden giriş yapıyor.

Gigabyte, GeForce GTX 470 Super Overclock modelini duyurdu
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ogkasa 9 yıl
Gigabyte ın bu overclock serisi şahane yaaa. Ancak sıcaklıklar hakkında bi bilgi yok sanırsam
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mehmetgirgin 9 yıl
iyiymiş test videosunu bekleriz
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UzmaN345 9 yıl
Bu alınabilir ama oc fazla olamz bu karta 70C dutar kartı standart halinde
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PROOF# 9 yıl
sogutma sistemi göz dolduruyor
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DH Misafiri 9 yıl
Görünüş Güzel Peki Ya Performans Ne Durumda ..???
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