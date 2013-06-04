Gigabyte, P34G ve P35K isimlere sahip oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu





Tayvan'da düzenlenen Computex 2013 fuarının önemli isimlerinden Gigabyte, P34G ve P35K isimlere sahip oyuncu dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu.

Gigabyte'ın 14.-inç ekran boyutuyla ürettiği ilk oyuncu dizüstü bilgisayarı olma özelliğini taşıyan P34G, teknik olarak 14-inç 1920 x 1080 piksel IPS ekrana, 4. jenerasyon Intel Core i7 işlemciye, 2GB Nvidia GeForce GTX 760M bağımsız grafik birimine, 256GB mSATA SSD ve 1TB HDD depolama birimlerine sahip. Üzerinde 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI, VGA, Ethernet ve kulaklık portlarının da yer aldığı P34G, 21mm kalınlık ve 1.7 KG ağırlık değeriyle hazırlanmış durumda.

Gigabyte tarafından oyuncular için tanıtılan diğer dizüstü bilgisayar modeli P35K ise, teknik olarak 15.6-inç 1920 x 1080 piksel IPS ekrana, 4. jenerasyon Intel Core i7 işlemciye, 2GB Nvidia GeForce GTX 765M bağımsız grafik birimine, 512GB mSATA SSD ve 1TB HDD depolama birimlerini içeriyor. P34G modeli ile aynı kalınlık değeriyle hazırlanan P35K, 2.1KG ağırlık değerine sahip. Gigabyte P35K üzerinde, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI, VGA, Ethernet, kulaklık ve isteğe bağlı Thunderbolt portu yer alıyor.

İki model üzerine de arka aydınlatmalı klavye yerleştiren ve tasarımsal açıdan oldukça güzel hazırlayan Gigabyte, P34G ve P35K oyuncu bilgisayarlarının resmi satış fiyatlarını ve piyasaya çıkış tarihlerini henüz açıklamadı.

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2419859,00.asp