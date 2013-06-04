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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte, P34G ve P35K isimlere sahip oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Gigabyte, P34G ve P35K isimlere sahip oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

Gigabyte, P34G ve P35K isimlere sahip oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu
Tayvan'da düzenlenen Computex 2013 fuarının önemli isimlerinden Gigabyte, P34G ve P35K isimlere sahip oyuncu dizüstü bilgisayar modellerini duyurdu.
Gigabyte'ın 14.-inç ekran boyutuyla ürettiği ilk oyuncu dizüstü bilgisayarı olma özelliğini taşıyan P34G, teknik olarak 14-inç 1920 x 1080 piksel IPS ekrana, 4. jenerasyon Intel Core i7 işlemciye, 2GB Nvidia GeForce GTX 760M bağımsız grafik birimine, 256GB mSATA SSD ve 1TB HDD depolama birimlerine sahip. Üzerinde 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI, VGA, Ethernet ve kulaklık portlarının da yer aldığı P34G, 21mm kalınlık ve 1.7 KG ağırlık değeriyle hazırlanmış durumda.
Gigabyte tarafından oyuncular için tanıtılan diğer dizüstü bilgisayar modeli P35K ise, teknik olarak 15.6-inç 1920 x 1080 piksel IPS ekrana, 4. jenerasyon Intel Core i7 işlemciye, 2GB Nvidia GeForce GTX 765M bağımsız grafik birimine, 512GB mSATA SSD ve 1TB HDD depolama birimlerini içeriyor. P34G modeli ile aynı kalınlık değeriyle hazırlanan P35K, 2.1KG ağırlık değerine sahip. Gigabyte P35K üzerinde, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI, VGA, Ethernet, kulaklık ve isteğe bağlı Thunderbolt portu yer alıyor.
İki model üzerine de arka aydınlatmalı klavye yerleştiren ve tasarımsal açıdan oldukça güzel hazırlayan Gigabyte, P34G ve P35K oyuncu bilgisayarlarının resmi satış fiyatlarını ve piyasaya çıkış tarihlerini henüz açıklamadı.
 
Gigabyte, P34G ve P35K isimlere sahip oyuncu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2419859,00.asp Yorum Yaz
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berkutk10 6 yıl
fiyat değerini inceliğin yanında thunderbolt girişi ile kapatabilir.
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DH Misafiri 6 yıl
gtx 765m :)
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CihanDAR 6 yıl
kasa asus un ultrabook kasasına özenti olmuş.diğer özellikler hayranlık uyandırıyor.
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trsr 6 yıl
p35k büyük ihtimalle 3500 ve üstü olur diye düşünüyorum
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malicalik13 6 yıl
Psydia
Esas rakip razer bladeler. Onlarin eline su dokebilecek pek cihaz cikacak gibi gorunmuyor.

msi alienware ne?razer hala gtx 660m kullanıyordu alienware gtx680m sli yaptı.gtx *80 m olmalı bu pcler çünkü oyun oynayacaksanız bu standart
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bellair 6 yıl
harika duruyor. hem tasarım hemde özellik olarak.
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trsr 6 yıl
iyi de arkadaş gtx 765 le i7 yi koydun o kasaya adam sana sormaz mı o kasa nasıl soğur diye
1 Yanıt Yanıtla +3
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katratzi 6 yıl trsr
trsr
iyi de arkadaş gtx 765 le i7 yi koydun o kasaya adam sana sormaz mı o kasa nasıl soğur diye

Ya 512 gb ssd ye ne demeli, yüksek kapasite iyi hoş ama müthiş pahalı bir seçenek.
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HumbiGumbi 6 yıl
gaç para olur acep bu yavru :D
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Psydia 6 yıl
Esas rakip razer blade'ler. Onlarin eline su dokebilecek pek cihaz cikacak gibi gorunmuyor.
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sendemail 6 yıl
iyi tamam da nereden alınır getırılır mı ?
ilgili dıstrıbutorler hep donanım getırmıs anakart vs.r
lapotp yekpare yok ?
1 Yanıt Yanıtla
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oricalcus 6 yıl sendemail
sendemail

iyi tamam da nereden alınır getırılır mı ?
ilgili dıstrıbutorler hep donanım getırmıs anakart vs.r
lapotp yekpare yok ?


P35K'yı bimiyorum ama P34G pcdepo.com'da görünüyor.

Ne zaman stoklarda olacak diye e-posta attım, cevap bekliyorum.

Edit : Temmuz ayı içerisinde gelmesi bekleniyormuş.
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DH Misafiri 6 yıl
Helal olsun bilgisayarımı satıp bi ultrabook almayı düşünüyordum sırf inceliğinden dolayı ilk defa bu bilgisayar ultrabook isteğimi köreltti :) ne varsa koymuş içine gigabyte ve diğer oyuncu bilgisayarları gibi büyük kalınlıklarda ve saçma kasa şekil ve renklerinde değil :)
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