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Gigabyte, PowerRock EX serisi yeni güç kaynaklarını pazara sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, PowerRock EX serisi yeni güç kaynaklarını pazara sunuyor
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Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, ürün gamını yeni güç kaynaklarıyla genişletmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde lanse edilen PowerRock serisi güç kaynaklarıın devamı olarak hazırlanan PowerRock EX isimli yeni modeller, ilk etapta beş farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. Gigabyte cephesinden gelen bilgilere göre bu seçenekler 300 Watt, 350 Watt, 400 Watt, 450 Watt ve 500 Watt olacak. ATX 12V v2.0 standartlarıyla uyumlu olan ve Tayvan üretimi kapasitörlerle donatılan güç kaynakları için 80Plus sertifikasyonuyla ilgili herhangi bir bilgi ise bulunmuyor.

120mm çapında fan ile serinletilen ve yüksek voltaj, yüksek akım ve kısa devre gibi çeşitli güvenlik önlemleriyle desteklenen güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri 100,000 saat olarak belirtiliyor. 300 Watt, 350 Watt ve 400 Watt kapasiteli modelleri tek, 450 Watt ve 500 Watt'lık modelleri ise çift 12v rail tasarımı ile desteklenen PowerRock EX serisi güç kaynaklarının yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.

Gigabyte, PowerRock EX serisi yeni güç kaynaklarını pazara sunuyor
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Tanarri 8 yıl
ne tartışmışınız ya alt tarafı bi psu hani gigabyte fiyatı az uygun olsa tadından yenmez ama fiyatı pahalı yoksa hep hayalimdir bi odin gt sağibi olmak donanım haberde video incelemeside vardı hala duruyomu bilmiyorum ama 750wat ve 1200 wattla felan kıyaslanıyodu her kademede en iyi verimliliği odin gt veriyodu ki halla o psu nun teknolojisinden bi psu gelmedi piyasaya tabi bu segmetler nasıldır orası tartışılır
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knnkpln 8 yıl

Tanarri

ne tartışmışınız ya alt tarafı bi psu hani gigabyte fiyatı az uygun olsa tadından yenmez ama fiyatı pahalı yoksa hep hayalimdir bi odin gt sağibi olmak donanım haberde video incelemeside vardı hala duruyomu bilmiyorum ama 750wat ve 1200 wattla felan kıyaslanıyodu her kademede en iyi verimliliği odin gt veriyodu ki halla o psu nun teknolojisinden bi psu gelmedi piyasaya tabi bu segmetler nasıldır orası tartışılır



Doğru diyosun tartışma anlamsız ama bana yenilir,yutulur şeyler demiyor arkadaş.Verdiği tabloda 2007 senesinin tablosu.O zaman superb serisi odinlerin ilk serisi yeni çıkmıştı.Gigabyte çıkardığı verimliliği yüksek diğer güç kaynaklarını görmezden geliyor.İddaalarına kanıtlamak için yukarıdaki tablodan başka elinde hiçbirşey yok.O tabloda da superb serisi var kaldı ki aynı fiyat aralığında olduğu muhtemel güç kaynaklarının test tablosu.Daha öncede çizgi elektronik linkini vermişti adamlar xilence güç kaynağı öneriyorlar tamam doğrudur önersinler xilence o zamanki gaming serisi %70 verimli şimdiki revizyonlı gaming serisinin bronze sertifikası var.Bunun niye söylediğime gelince demekki bir firma geçmişten ders çıkarım güç kaynaklarını yenileyebiliyor ve kaliteyi arttırıyor.Gigabyte sumo serisini yeniledi zaten odin plus,odin pro ve odin gt zaten iyiydi.Kaldı ki superb serisi gigabyte ilk serilerinden ve piyasada o zaman çok da bir iddiası yok.Bu piyasa da sadece verimliliği yüksek olsun diyen insanlar yok adamlar başka ülkede düşük segment güç kaynaklarını satabiliyor ki ürün çıkarıyorlar.Türkiye deki bilgisayar kullanıcıların beklentileri yükseldi ve güç kaynağı alırken artık herkes verimlilikten bahseder oldu o yüzden bu ürünler Türkiye'ye dahi gelmiyor.Üst segment sınf zaten artık gelmiyor çünkü pahalı,bunu yukarıda kabul etmiştim zaten.Ben gigabyteın bütün ürünleri iyidir superb serisi de iyidir yanılıyorsun diye birşey demedim sadece 2 model söyledim orta ve üst segment.Arkadaş kendi kendine parladı üstüne hakaret etti,bana marka baltalayan,marka fanı dedi ama yukarıdan itibaren yazdıklarını bir okusun asıl marka kötüleyen,marka fanı olmasa da asıl marka anti-fanı kimdir bir baksın.

dam2u
Haklı değilsin.Haklı bile olsan bana hakaret eden insandan özür dileyecek kadar haysiyetsiz bir insan değilim ben.[>:]
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Necessa®i 8 yıl
bence rezalet
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damn2u 8 yıl
Git mesajlarımı sildir sen anca, neyse konuya gelelim senin gibi bir izbe için bile uğraşıp buldum, ki demiştim özür mü dilersin yoksa başka çıkış yollarımı ararsın diye ama ikisinede yeltenme. Gigabyte eski nesi power supplyleri başarısızdır bu kadar basit.

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Kaynak ==> darkhardware.com/...
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knnkpln 8 yıl
damn2u
Gigabyte bir tek şu power supply işini ciddiye almadı zaten, o super b serileri falan rezalet. Yeni seridede yüksek performans isteyenlere yönelik bir hamlesi yok, yeşillik olsun diye alt segmente yüklenmiş sanki.

Odin GT ve Sumo serisi güç kaynaklarını niye çıkardı o zaman??
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damn2u 8 yıl
Odin ve Sumo kaç senelik seri? Ne ile neyi kıyaslamaya çalışıyorsunuz pes doğrudu, sırf muhalefet olmak adına yapılmış bir yorum sizinkisi. Gigabyte yüksek verimlilikte sürekli sertifika alan, komponentleri kalite kokan yada iyi bir firmaya üretim yaptıran bir firma mı oldu power supply konusundada onu tercih etmedi dünya? Neden tercih sıralamasında hep alt sıralarda yer aldı? Neden testlerde verimlilikten sınıfta kaldı diğer ürünlere göre? Bizde Gigabyte firmasını psu konusunda iyi yerlerde görmek isteriz ama aynı fiyatta daha iyileri varken Gigabyte'ı göklere çıkartacak değiliz heralde.
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Zıp.Zıp 8 yıl
ben de isme bakınca powerRock falan.dedim 1200 watt moduler psu koymuş gigabyte.
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damn2u 8 yıl
Gigabyte bir tek şu power supply işini ciddiye almadı zaten, o super b serileri falan rezalet. Yeni seridede yüksek performans isteyenlere yönelik bir hamlesi yok, yeşillik olsun diye alt segmente yüklenmiş sanki.
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