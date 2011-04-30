Gigabyte, PowerRock EX serisi yeni güç kaynaklarını pazara sunuyor

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, ürün gamını yeni güç kaynaklarıyla genişletmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde lanse edilen PowerRock serisi güç kaynaklarıın devamı olarak hazırlanan PowerRock EX isimli yeni modeller, ilk etapta beş farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. Gigabyte cephesinden gelen bilgilere göre bu seçenekler 300 Watt, 350 Watt, 400 Watt, 450 Watt ve 500 Watt olacak. ATX 12V v2.0 standartlarıyla uyumlu olan ve Tayvan üretimi kapasitörlerle donatılan güç kaynakları için 80Plus sertifikasyonuyla ilgili herhangi bir bilgi ise bulunmuyor.
120mm çapında fan ile serinletilen ve yüksek voltaj, yüksek akım ve kısa devre gibi çeşitli güvenlik önlemleriyle desteklenen güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri 100,000 saat olarak belirtiliyor. 300 Watt, 350 Watt ve 400 Watt kapasiteli modelleri tek, 450 Watt ve 500 Watt'lık modelleri ise çift 12v rail tasarımı ile desteklenen PowerRock EX serisi güç kaynaklarının yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.
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Doğru diyosun tartışma anlamsız ama bana yenilir,yutulur şeyler demiyor arkadaş.Verdiği tabloda 2007 senesinin tablosu.O zaman superb serisi odinlerin ilk serisi yeni çıkmıştı.Gigabyte çıkardığı verimliliği yüksek diğer güç kaynaklarını görmezden geliyor.İddaalarına kanıtlamak için yukarıdaki tablodan başka elinde hiçbirşey yok.O tabloda da superb serisi var kaldı ki aynı fiyat aralığında olduğu muhtemel güç kaynaklarının test tablosu.Daha öncede çizgi elektronik linkini vermişti adamlar xilence güç kaynağı öneriyorlar tamam doğrudur önersinler xilence o zamanki gaming serisi %70 verimli şimdiki revizyonlı gaming serisinin bronze sertifikası var.Bunun niye söylediğime gelince demekki bir firma geçmişten ders çıkarım güç kaynaklarını yenileyebiliyor ve kaliteyi arttırıyor.Gigabyte sumo serisini yeniledi zaten odin plus,odin pro ve odin gt zaten iyiydi.Kaldı ki superb serisi gigabyte ilk serilerinden ve piyasada o zaman çok da bir iddiası yok.Bu piyasa da sadece verimliliği yüksek olsun diyen insanlar yok adamlar başka ülkede düşük segment güç kaynaklarını satabiliyor ki ürün çıkarıyorlar.Türkiye deki bilgisayar kullanıcıların beklentileri yükseldi ve güç kaynağı alırken artık herkes verimlilikten bahseder oldu o yüzden bu ürünler Türkiye'ye dahi gelmiyor.Üst segment sınf zaten artık gelmiyor çünkü pahalı,bunu yukarıda kabul etmiştim zaten.Ben gigabyteın bütün ürünleri iyidir superb serisi de iyidir yanılıyorsun diye birşey demedim sadece 2 model söyledim orta ve üst segment.Arkadaş kendi kendine parladı üstüne hakaret etti,bana marka baltalayan,marka fanı dedi ama yukarıdan itibaren yazdıklarını bir okusun asıl marka kötüleyen,marka fanı olmasa da asıl marka anti-fanı kimdir bir baksın.
dam2u
Haklı değilsin.Haklı bile olsan bana hakaret eden insandan özür dileyecek kadar haysiyetsiz bir insan değilim ben.[>:]
Kaynak ==> darkhardware.com/...
Odin GT ve Sumo serisi güç kaynaklarını niye çıkardı o zaman??