Gigabyte, PowerRock EX serisi yeni güç kaynaklarını pazara sunuyor

Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, ürün gamını yeni güç kaynaklarıyla genişletmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde lanse edilen PowerRock serisi güç kaynaklarıın devamı olarak hazırlanan PowerRock EX isimli yeni modeller, ilk etapta beş farklı kapasite seçeneği ile geliyorlar. Gigabyte cephesinden gelen bilgilere göre bu seçenekler 300 Watt, 350 Watt, 400 Watt, 450 Watt ve 500 Watt olacak. ATX 12V v2.0 standartlarıyla uyumlu olan ve Tayvan üretimi kapasitörlerle donatılan güç kaynakları için 80Plus sertifikasyonuyla ilgili herhangi bir bilgi ise bulunmuyor.

120mm çapında fan ile serinletilen ve yüksek voltaj, yüksek akım ve kısa devre gibi çeşitli güvenlik önlemleriyle desteklenen güç kaynaklarının hata öncesi kullanım süreleri 100,000 saat olarak belirtiliyor. 300 Watt, 350 Watt ve 400 Watt kapasiteli modelleri tek, 450 Watt ve 500 Watt'lık modelleri ise çift 12v rail tasarımı ile desteklenen PowerRock EX serisi güç kaynaklarının yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatları ise henüz açıklanmadı.