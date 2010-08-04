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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte, PowerRock serisi maliyet odaklı güç kaynaklarını duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
6,4b
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, PowerRock serisi maliyet odaklı güç kaynaklarını duyurdu. 300 Watt, 350 Watt, 400 Watt ve 500 Watt olmak üzere ilk etapta dört farklı kapasite seçeneği ile sunulan yeni güç kaynakları ATX +12V v2.2 standardına destek sunuyor ve ikili 12v rail tasarımını esas alıyorlar.

300 Watt ve 350 Watt kapasiteli modelleri aktif PFC özelliğine sahip olan yeni güç kaynaklarının özellikle giriş seviyesindeki sistemler için hazırlandığı ve 80 Plus sertifikasına sahip olmadıkları belirtiliyor. Gigabyte tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulacak PowerRock serisi yeni güç kaynaklarının fiyatları ise açıklanmadı.


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knnkpln 8 yıl
Powerrock 400 ve 500 80plus sertifikası var.
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yonex78 9 yıl
dar bütçeliler için adı sanı belli olmayan 300 350W powerler yerine bunlar tercih edilebilir tabii fiyatı uygun olur ise
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