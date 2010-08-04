Önde gelen donanım üreticilerinden Gigabyte, PowerRock serisi maliyet odaklı güç kaynaklarını duyurdu. 300 Watt, 350 Watt, 400 Watt ve 500 Watt olmak üzere ilk etapta dört farklı kapasite seçeneği ile sunulan yeni güç kaynakları ATX +12V v2.2 standardına destek sunuyor ve ikili 12v rail tasarımını esas alıyorlar.

300 Watt ve 350 Watt kapasiteli modelleri aktif PFC özelliğine sahip olan yeni güç kaynaklarının özellikle giriş seviyesindeki sistemler için hazırlandığı ve 80 Plus sertifikasına sahip olmadıkları belirtiliyor. Gigabyte tarafından önümüzdeki günlerde satışa sunulacak PowerRock serisi yeni güç kaynaklarının fiyatları ise açıklanmadı.