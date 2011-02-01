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Gigabyte, Radeon HD 6870 Super Overclock

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,6b
1
26
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, Radeon HD 6870 Super Overclock
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Yakın zamanda pazara sunduğu GeForce GTX 560 Ti Super Overclock modeliyle gündemde olan Gigabyte, GV-R687SO-1GD kod adını taşıyan Radeon HD 6870 Super Overclock modelini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT GPU'sundan güç alan özel tasarımlı ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. Ultra Durable VGA tasarımı kapsamında yüksek kaliteli komponentlere ve Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına sahip olan ekran kartı, çift slot tasarıma sahip olan ve üzerinde üç adet fan bulunan WindForce 3X soğutucusu ile geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 950MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör dizilimleri için Eyefinity teknolojilerine destek sunan kart, görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort ve DVI konnektörleriyle geliyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen kartın fiyatı açıklanmasa da 200 Avro'nun üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

Gigabyte, Radeon HD 6870 Super Overclock
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aragorn22 8 yıl
3 slot yer kaplamıyor bu kart
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Tunyukuk 8 yıl
Soğutma konusunda çok iyi Gigabyte
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tg2601 8 yıl
4600 bellek iyi gitmis 6870 icin.
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ghost recon advanced 8 yıl
gerçekten güzel bi soğutuculu kart olmuş parasını hakkını veren bi model
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mertekin 8 yıl
3 fanlı 3 slot kaplıyor. 6870 için biraz fazla gibi.
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buraoca2 8 yıl
3 Fanlı soğutucuya gerek varmı merak ediyorum...
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GUERRA 8 yıl
bu üç fanlı modelleri sevemedim gitti.
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sars 8 yıl
Artık parçalarla mı yapmışlar. :)
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Batuist 8 yıl
üzerinde çift gpu varmış gibi abartı bir soğutucu koymuşlar.. kaç slot kapladığıda belli olmuyor resimden..
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emrahrasa 8 yıl

Batuist

üzerinde çift gpu varmış gibi abartı bir soğutucu koymuşlar.. kaç slot kapladığıda belli olmuyor resimden..


Gigabyte GV-R687OC-1GD modelindekine benzer bir soğutma üretmişler, 2 slot kaplıyor gibi duruyor.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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lordhades12321 8 yıl
o/c ile 1100 - 1200 cekirdek hızı görülebilir ama 6950 al onun yerine :)
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DH Misafiri 8 yıl
gerçekten güzel bir soğutmaya benziyor galiba altta bakır bloklar halinde iletken var ?
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LeßroN 8 yıl
güzel bir soğutucuya sahip
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maliahmet1 8 yıl
güzel bi kart haziranda okullar kapansın vatanda %25 olsun bi pc kesinlikle alacam
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hapocod 8 yıl
Soğutma sistemi oldukça iyi olmuş.
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ALBAY 8 yıl

hapocod

Soğutma sistemi oldukça iyi olmuş.



Kesinlikle.
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