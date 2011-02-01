Gigabyte, Radeon HD 6870 Super Overclock

Yakın zamanda pazara sunduğu GeForce GTX 560 Ti Super Overclock modeliyle gündemde olan Gigabyte, GV-R687SO-1GD kod adını taşıyan Radeon HD 6870 Super Overclock modelini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Barts XT GPU'sundan güç alan özel tasarımlı ekran kartı, fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak sunuluyor. Ultra Durable VGA tasarımı kapsamında yüksek kaliteli komponentlere ve Bakır yoğunluğu arttırılmış baskılı devre tasarımına sahip olan ekran kartı, çift slot tasarıma sahip olan ve üzerinde üç adet fan bulunan WindForce 3X soğutucusu ile geliyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 950MHz GPU ve 4600MHz bellek saat hızlarında görev yapıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X ve çoklu monitör dizilimleri için Eyefinity teknolojilerine destek sunan kart, görüntü aktarımı için çift DVI, çift DisplayPort ve DVI konnektörleriyle geliyor. Yakın zamanda satışa sunulması beklenen kartın fiyatı açıklanmasa da 200 Avro'nun üzerinde olacağı tahmin ediliyor.