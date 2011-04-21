Gigabyte, WindForce 2X soğutuculu GeForce GTX 560 ailesini genişletiyor

Gigabyte özel tasarımlı ekran kartlarına yeni bir model daha ekliyor. GV-N560UD-1GI kod adını taşıyan GeForce GTX 560 Ti tabanlı yeni model, üzerinde yer alan WindForce 2X soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Ultra Durable VGA konsepti çerçevesinde bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımına, Japonya üretimi uzun ömürlü kapasitörlere ve yüksek kaliteli komponentlere sahip olan ekran kartı, çift fan ve çift ısı borusuna sahip WindForce 2X soğutucusu ile hız aşırtma konusunda iddialı geliyor.

Sahip olduğu özelleştirilmiş detaylara rağmen standart saat hızlarında çalışan ekran kartı, 822MHz GPU, 1644MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında geliyor. 40nm GF114 GPU'sunun güç verdiği kart aynı zamanda 384x CUDA çekirdeğine (paralel işlem birimi), 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Görüntü aktarımı için çift DVI ve miniHDMI konnektörleriyle donatılan DirectX 11 destekli yeni modelin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.