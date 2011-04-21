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Gigabyte, WindForce 2X soğutuculu GeForce GTX 560 ailesini genişletiyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,7b
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9
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gigabyte, WindForce 2X soğutuculu GeForce GTX 560 ailesini genişletiyor
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Gigabyte özel tasarımlı ekran kartlarına yeni bir model daha ekliyor. GV-N560UD-1GI kod adını taşıyan GeForce GTX 560 Ti tabanlı yeni model, üzerinde yer alan WindForce 2X soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor. Ultra Durable VGA konsepti çerçevesinde bakır yoğunluğu arttırılmış 2oz baskılı devre tasarımına, Japonya üretimi uzun ömürlü kapasitörlere ve yüksek kaliteli komponentlere sahip olan ekran kartı, çift fan ve çift ısı borusuna sahip WindForce 2X soğutucusu ile hız aşırtma konusunda iddialı geliyor.

Sahip olduğu özelleştirilmiş detaylara rağmen standart saat hızlarında çalışan ekran kartı, 822MHz GPU, 1644MHz paralel işlemci ve 4000MHz bellek saat hızlarında geliyor. 40nm GF114 GPU'sunun güç verdiği kart aynı zamanda 384x CUDA çekirdeğine (paralel işlem birimi), 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Görüntü aktarımı için çift DVI ve miniHDMI konnektörleriyle donatılan DirectX 11 destekli yeni modelin yakında satışa sunulması beklenirken, fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Gigabyte, WindForce 2X soğutuculu GeForce GTX 560 ailesini genişletiyor
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Hicks 8 yıl
Isteyene bunun 900 Mhz. olanindan 1 tane verebilirim...
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OverClocK1ng 8 yıl
Gereksiz olmuş. 450 liraya 880/4200 Mhz lik Twin Frozr2 MSI aldım. Niye bunu alayım ki ? Daha ucuz olacağını sanmıyorum. Çok daha fazla overclock olabileceğini de sanmıyorum. Gereksiz olmuş. Piyasada Gigabyte, Asus, Zotac gibi bir sürü markanın 900 Mhz lik modelleri 250-275$ gibi uygun fiyatlara satılıyorken şunun fiyatı ancak 220$ falan olursa o da belki alınır.
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muratbalcin 8 yıl

OverClocKing

Gereksiz olmuş. 450 liraya 880/4200 Mhz lik Twin Frozr2 MSI aldım. Niye bunu alayım ki ? Daha ucuz olacağını sanmıyorum. Çok daha fazla overclock olabileceğini de sanmıyorum. Gereksiz olmuş. Piyasada Gigabyte, Asus, Zotac gibi bir sürü markanın 900 Mhz lik modelleri 250-275$ gibi uygun fiyatlara satılıyorken şunun fiyatı ancak 220$ falan olursa o da belki alınır.


Katılıyorum aynen gereksiz olacağını düşünüyorum
ve birde 560 ti nasıl bir kartsa bunun üzerine özel soğtuculu çıkarılan modellerin sayısını unuttum artık öyleki her markanın bundan 2-3'er türlü modelleri var (misal asus normal+top, gigabayte normal-soc vs vs.) merak ediyorum acaba daha ne kadar 560ti özel soğutucu çıkarıcaklar doğrusu..
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Batuist 8 yıl
bir an kendi kartımı gördüm zannettim ama benim ki gtx460 :) gerçekten harika bir kart sessizlik stabilite vs. on numara bir marka oldu gigabyte... gözüm kapalı alırım ..
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kumdaoyna 8 yıl
Aynı modelin 900 Mhz Gpu hızında çalışan bir modeli zaten piyasada var. buna niye gerek duydu ki?
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krmtrylcn 8 yıl
OC yi kendimiz yaparız. Tek amacı daha düşük fiyat için bence.
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Ac1DBuRN 8 yıl
OC'yi kullaniciya birakmis sanki. Boyle bir sogutucu ile default hizi daha yuksek tutsa iyimis.
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wolkan_rx7 8 yıl
s.o.c beklıyoruz ama mümkün degil galiba artık türkiyede
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