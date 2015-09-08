Gigabyte ilk Thunderbolt 3 destekli anakartını duyurdu

Intel'in henüz yaygın kullanımda olmasa da sürekli geliştirdiği ve güçlendirdiği Thunderbolt arabirimi, 3. nesil ile birlikte daha geniş bir etki alanına sahip olmuştu. USB Type-C bağlantısı üzerinden desteklenebilen Thunderbolt 3 bu sayede daha fazla üründe kendisini gösterebilecek gibi.





Geçtiğimiz IDF 2015 fuarında USB Type-C üzerinden Thunderbolt 3 bağlantısının monitör, harici ekran kartı, depolama cihazı gibi farklı aygıtlara destek verdiğine şahit olmuştuk. DisplayPort 1.2, USB 3.1, PCIe bağlantılarına destek veren Thunderbolt 3, 100Watta kadar da enerji aktarımı sağlayabiliyor. Bu bakımdan ekstra bir port gerektirmeden üreticiler USB Type-C ile bu imkanları tüketicilere sunabilecekler.





Gigabyte bu anlamda Thunderbolt 3 teknolojisine yer veren dünyadaki ilk anakart sloganıyla Z170X-UD5 TH modelini duyurdu. Z170X-UD5 TH modeli iki adet USB Type-C bağlantısı üzerinden 12 adede kadar Thunderbolt cihazı bağlanabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca Power Delivery 2.0 teknolojisi ile 36Watta kadar enerji aktarımı sağlanabiliyor.





Kart ATX formunda ve 4 adede kadar çift kanal DDR4 DIMM desteği sunuyor. Ses devresi izole edilmişken 2 adet 128Mbit AMI UEFI BIOS mevcut. Anakart Windows 7 32/64-bit ve Windows 8.1/10 64-bit işletim sistemleri ile uyumlu. Bağlantı arabirimi olarak Intel GbE LAN yongası, 3 x SATA Express, 3 x PCI Express x16 portu, 1 x M.2 Socket 3 bağlantısı, 7.1 kanal 115dB SNR Realtek ALC1150 yongası, HDMI çıkışı, fan bağlantı uçlarını saymak mümkün.





Anakart ayrıca Ultra Durable etiketli. Yani uzun ömürlü siyah katı kapasitörler, 2x bakır PCB tasarımı, 15 mikronluk altın kaplama CPU soketi, sağlam PCIe metal kalkan, PWM alanında ve çipsette yeni bir ısı dağıtıcı tasarımı şeklinde dayanıklılığa yönelik özellikler bulunuyor. Anakartın satış tarihi ve fiyatı belli değil.

http://hexus.net/tech/news/mainboard/86252-gigabyte-unveils-z170x-ud5-th-thunderbolt-3-motherboard/