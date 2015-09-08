Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigabyte ilk Thunderbolt 3 destekli anakartını duyurdu

3 yıl
3,7b
1
4
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Gigabyte ilk Thunderbolt 3 destekli anakartını duyurdu

Intel'in henüz yaygın kullanımda olmasa da sürekli geliştirdiği ve güçlendirdiği Thunderbolt arabirimi, 3. nesil ile birlikte daha geniş bir etki alanına sahip olmuştu. USB Type-C bağlantısı üzerinden desteklenebilen Thunderbolt 3 bu sayede daha fazla üründe kendisini gösterebilecek gibi. 

Geçtiğimiz IDF 2015 fuarında USB Type-C üzerinden Thunderbolt 3 bağlantısının monitör, harici ekran kartı, depolama cihazı gibi farklı aygıtlara destek verdiğine şahit olmuştuk. DisplayPort 1.2, USB 3.1, PCIe bağlantılarına destek veren Thunderbolt 3, 100Watta kadar da enerji aktarımı sağlayabiliyor. Bu bakımdan ekstra bir port gerektirmeden üreticiler USB Type-C ile bu imkanları tüketicilere sunabilecekler. 

Gigabyte bu anlamda Thunderbolt 3 teknolojisine yer veren dünyadaki ilk anakart sloganıyla Z170X-UD5 TH modelini duyurdu. Z170X-UD5 TH modeli iki adet USB Type-C bağlantısı üzerinden 12 adede kadar Thunderbolt cihazı bağlanabilmesine imkan tanıyor. Ayrıca Power Delivery 2.0 teknolojisi ile 36Watta kadar enerji aktarımı sağlanabiliyor. 

Kart ATX formunda ve 4 adede kadar çift kanal DDR4 DIMM desteği sunuyor. Ses devresi izole edilmişken 2 adet 128Mbit AMI UEFI BIOS mevcut. Anakart Windows 7 32/64-bit ve Windows 8.1/10 64-bit işletim sistemleri ile uyumlu. Bağlantı arabirimi olarak Intel GbE LAN yongası, 3 x SATA Express, 3 x PCI Express x16 portu, 1 x M.2 Socket 3 bağlantısı, 7.1 kanal 115dB SNR Realtek ALC1150 yongası, HDMI çıkışı, fan bağlantı uçlarını saymak mümkün. 

Anakart ayrıca Ultra Durable etiketli. Yani uzun ömürlü siyah katı kapasitörler, 2x bakır PCB tasarımı, 15 mikronluk altın kaplama CPU soketi, sağlam PCIe metal kalkan, PWM alanında ve çipsette yeni bir ısı dağıtıcı tasarımı şeklinde dayanıklılığa yönelik özellikler bulunuyor. Anakartın satış tarihi ve fiyatı belli değil.  

http://hexus.net/tech/news/mainboard/86252-gigabyte-unveils-z170x-ud5-th-thunderbolt-3-motherboard/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 3 yıl
100watt iyi rakam. monitörlere ek adatör gerekmeden bağlayabiliriz aynı kabloda hem data hem eletrik. hatta fazla bile 30 35 w yeterli
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mementopolis 3 yıl
Yanliz baya Fiyaka duruyor ha :) .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
thundbolt kullanan kaç kişiyiz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 3 yıl
bu gigabyte'ın ud olayına çok güveniyorum.eski p45 anakartımın başına neler geldide bir şey olmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl ASUS Z170 Deluxe Anakart ve Intel Skylake i7 6700K - i5 6600K video inceleme 3 yıl Acer Predator 8 incelemesi "Oyun odaklı Android tablet" 3 yıl Philips ile yeni televizyonlarını ve Ambilux teknolojisini konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim