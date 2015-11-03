Gigabyte oyunculara yönelik GA-Z170X-Gaming 6 anakartını tanıttı

Intel'in Skylake işlemcileri piyasaya sürmesiyle birlikte uyumlu anakartlar da her segmentte boy göstermeye devam ediyor. Son olarak Gigabyte, oyunculara yönelik üst seviye özellikler ile donattığı GA-Z170X-Gaming 6 adındaki anakartını tanıttı.





ATX yapıdaki anakart LGA1151 yani Skylake işlemciler ile uyumlu ve Intel Z170 çipsetini barındırıyor. Anakart hızlı veri aktarımı, kaliteli ses bileşenleri ve birden fazla ekran kartı desteği ile oyuncuların gönlünü fethetmeye çalışacak.





Anakart 11 fazlı işlemci voltaj düzenleyicisi ve girdi-çıktı birimlerinin olduğu alandaki geniş ısı dağıtıcılar ile hem RAM hem de işlemci için yüksek hız aşırtmalara imkan tanıyor. 4 adet DDR4 DIMM ile 64GB RAM boyutlarına destek veren anakart DisplayPort ve HDMI portları üzerinden 4K görüntü aktarımı sağlıyor.





Gigabyte anakartta bir adet USB 3.1 ve bir adet de USB 3.1 tabanlı Type-C bağlantısına yer veriyor. Intel'in yenilikçi USB 3.1 kontrolcüsü ile iki adet PCIe Gen3 hattı kullanılarak toplam bantgenişliği 16Gbps seviyelerine kadar çıkabiliyor. Firma bu hızlı bağlantıyı bilhassa ön plana çıkarıyor. Bunun haricinde 7 adet USB 3.0/2.0 çıkışı ile 6 adet USB 3.0 ve 2.0 iç bağlantı yuvası bulunuyor.





Birden fazla grafik kartı kullanmak isteyenleri de unutmayan Gigabyte, 3 yola kadar AMD Crossfire ve 2 yollu Nvidia SLI bağlantılarına yer vermiş. Ayrıca 3 adet SATA Express, 6 adet SATA 6Gb/s ve 2 adet PCIe Gen3 x4 M.2 bağlantısı ile depolama alanı ihtiyacı karşılanıyor.





Killer E2200 ve Intel Gaming Ethernet bağlantısı sunan anakart yüksek kaliteli Nichicon ses kapasitörleri ve Realtek ALC1150 ses yongası ile en iyi ses deneyimini yakalamaya çalışıyor. Çift BIOS teknolojisi barındıran anakartın fiyatı ve çıkış tarihi henüz belli değil.

http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=5632#sp